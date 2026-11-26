أوقفت شركة الطيران النرويجية «نورس أتلانتيك» جميع رحلاتها، اعتباراً من الخميس، محذرة من احتمال التقدم بطلب لإشهار الإفلاس، ما لم تتمكن من تأمين تمويل عاجل، لتغطية احتياجاتها المالية قصيرة الأجل، في تطور يعكس تفاقم الضغوط التي تواجهها الشركة.

وجاء القرار بعد أن فقد سهم الشركة المدرج في بورصة أوسلو نحو 85 % من قيمته خلال جلسة الأربعاء، عقب تحذيرها من وصول وضعها المالي إلى مرحلة حرجة، وسط صعوبات في توفير السيولة اللازمة لمواصلة عملياتها.

وقالت الشركة، إن مجلس إدارتها يدرس خيارات لتأمين تمويل قصير الأجل، بالتوازي مع محادثات تجريها مع أطراف مختارة، بشأن تمويل محتمل أو استحواذ استراتيجي، لكنها أشارت إلى عدم وجود ضمانات للتوصل إلى حل قابل للتطبيق، ما يبقي مستقبل عملياتها عرضة لمزيد من الضبابية.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من إجراءات خفض التكاليف، شملت الاستغناء عن 75 موظفاً في مايو الماضي، ضمن خطة لتوفير 50 مليون دولار، كما واصلت الشركة تشغيل رحلاتها بطاقة منخفضة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، الذي زاد الضغوط على تكاليف التشغيل، وربحية شركات الطيران.

وتكشف بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في تحليل بيانات الطيران عن تقلص واضح في نشاط الشركة؛ إذ انخفض عدد رحلاتها المجدولة من 4695 رحلة خلال عام 2025 إلى 2565 رحلة منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على حجم الانكماش، الذي شهدته عملياتها قبل قرار وقف الرحلات.

ويضع تعليق الرحلات الشركة أمام مرحلة حاسمة، إذ بات تأمين السيولة أو التوصل إلى اتفاق مع مستثمر أو جهة تمويل عاملاً أساسياً لتجنب الإفلاس، في وقت لم تقدم فيه الشركة ضمانات بشأن إمكانية إنقاذ عملياتها.