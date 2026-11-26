في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى تثبيت الهدنة التجارية، وتهيئة الأرضية لاتفاق أوسع، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الرسوم الجمركية أداةً للضغط على الصين، واضعاً أمامها احتمال مضاعفة الرسوم المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة من 20 % إلى 40 %، إذا تعثرت المفاوضات. ويأتي التهديد في توقيت حساس، مع اقتراب لقاء ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، وقبل أسابيع من انتهاء الهدنة التجارية في يناير، بما يفتح الباب أمام جولة جديدة من المساومات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتشير المعطيات إلى أن بكين قد تتعامل مع الرسوم عند مستوى 20 % باعتبارها ضمن الحدود التي يمكن احتواؤها، من دون اللجوء إلى إجراءات انتقامية، لكن رفعها إلى 40 % من شأنه أن يغير حسابات الجانب الصيني، ويضع التفاهمات التجارية القائمة أمام اختبار جديد.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الشركاء التجاريين، عقب تحقيقات استمرت أشهراً بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات التصنيع، وحددت الرسوم المقترحة على الواردات الصينية عند 20 %، مع التحذير من إمكانية مضاعفتها إذا لم تحقق المحادثات التجارية تقدماً. ولا تزال هذه الرسوم خاضعة لفترة إبداء الرأي العام، ما يعني أن نسبتها النهائية قد تتغير قبل دخولها حيز التنفيذ.

ويكشف التلويح بنسبة 40 % أن واشنطن لا تتعامل مع الرسوم باعتبارها مجرد إجراء تجاري مرتبط بنتائج التحقيقات، بل تحتفظ بها أيضاً أداة تفاوضية يمكن استخدامها للتأثير في مواقف بكين بشأن ملفات أخرى، وفي مقدمها إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

ونقلت بلومبرغ عن ويندي كاتلر النائبة الأولى لرئيس معهد سياسات جمعية آسيا، والتي شغلت سابقاً منصب نائب الممثل التجاري الأمريكي بالوكالة، قولها إن الشركاء التجاريين كانوا يترقبون هذه الخطوة منذ فترة، معتبرة أن التهديد برفع الرسوم يوفر لواشنطن ورقة ضغط لضمان وصول الشحنات المرتقبة من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ودفع الصين إلى زيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي إدارة ترامب لإعادة بناء منظومتها الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية رسوماً سابقة فرضها الرئيس على واردات من الصين وعشرات الاقتصادات الأخرى. وتسعى الإدارة إلى الاستناد إلى أدوات قانونية بديلة، تتيح لها فرض رسوم أوسع نطاقاً، مع الاحتفاظ بمرونة أكبر في استخدامها ضمن المفاوضات التجارية.

وبحسب تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس»، فإن المقترح الجديد سيرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات الصينية إلى نحو 31 %، وهو مستوى يقترب من المعدلات التي كانت قائمة قبل قرار المحكمة العليا. ويعني ذلك أن الرسوم الجديدة لا تمثل مجرد تعديل محدود في السياسة التجارية، بل محاولة لإعادة جزء كبير من الضغوط الجمركية التي اعتمدتها واشنطن سابقاً.

اختبار الهدنة التجارية

وتكمن حساسية التوقيت في أن التفاهمات التجارية بين البلدين لا تزال هشة، إذ يتعين على واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة قبل انتهاء سريانها في يناير. ومن المتوقع أن يشكل لقاء ترامب وشي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل محطة مهمة لتحديد مسار العلاقات التجارية، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن صادرات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية والمعادن الاستراتيجية.

ورغم أن الرسوم عند مستوى 20 % تبدو أقرب إلى تسوية يمكن لبكين التعامل معها، فإن التلويح بمضاعفتها يضيف طبقة جديدة من الضغوط إلى المفاوضات. فالصين سبق أن أشارت إلى استعدادها لقبول هذا المستوى من الرسوم في إطار الاتفاق التجاري القائم، ما يقلل احتمالات ردها بإجراءات انتقامية، طالما بقيت واشنطن ضمن الحدود المتفق عليها.

لكن هذا الهامش قد يتقلص سريعاً إذا انتقلت الرسوم إلى 40 %، خصوصاً أن بكين تنظر إلى أي تجاوز للتفاهمات السابقة باعتباره تغييراً في قواعد التفاوض. كما أن التهديد قد يؤثر في رد فعلها تجاه القيود الأمريكية على صادرات الرقائق المتقدمة، وهي من الملفات التي لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسة بين الجانبين.

ولم تحدد الإدارة الأمريكية بصورة واضحة الشروط التي ستؤدي إلى رفع الرسوم إلى 40 %، غير أن مسؤولاً أمريكياً قال إن الزيادة قد تدخل حيز التنفيذ إذا أخلت الصين بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي.

في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، الأربعاء، احتمال فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية، ووصف الخطوة بأنها «مناورة سياسية»، داعياً واشنطن وبكين إلى العمل المشترك للحفاظ على الهدنة التجارية، وتجنب تقويض التفاهمات القائمة.

وتتجاوز رهانات المفاوضات مسألة الرسوم وحدها، إذ تسعى واشنطن إلى ضمان تدفق إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة من الصين، فضلاً عن توسيع مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية. وفي المقابل، تظل بكين معنية بالحفاظ على وصول صادراتها إلى السوق الأمريكية، وتجنب تصعيد جديد قد ينعكس على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد القيود على الصادرات التكنولوجية إلى الصين، ما يضيف تحدياً آخر أمام جهود تمديد الهدنة. وفي ظل تعدد الملفات المتداخلة، قد تصبح أي خطوة تتجاوز التفاهمات الحالية سبباً في تعقيد المفاوضات، حتى قبل أن يجلس الرئيسان إلى طاولة المحادثات.

خلفية قانونية

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن في يوليو فرض رسوم بنسبة 12.5 % على الصين، عقب تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، تناول مزاعم تقاعس نحو 60 اقتصاداً عن منع العمل القسري في سلاسل التوريد. وتُعد الرسوم المستندة إلى هذه المادة أكثر رسوخاً من الناحية القانونية، مقارنة ببعض الأدوات التي استخدمتها إدارة ترامب سابقاً، لكنها تتطلب إجراءات تحقيق وتنفيذ أطول.