أكدت الصين احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها المشروعة، رداً على مقترح أمريكي لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، في خطوة تنذر بإضافة جبهة جديدة إلى الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط استمرار التوتر بشأن السياسات الصناعية والتجارية لبكين.

وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن بلاده تعارض بشدة التحقيق الأمريكي المتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية، واصفاً إياه بأنه إجراء أحادي الجانب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وأضاف أن بكين ترى في هذه الخطوة مساساً بحقوقها ومصالحها التجارية، مؤكداً أنها لن تتنازل عن حقها في اتخاذ التدابير، التي تراها مناسبة لحماية تلك المصالح.

ودعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى تصحيح ممارساتها، والعودة إلى المسار الصحيح، لمعالجة الخلافات عبر الحوار والمشاورات، محذرة من أن الإجراءات التجارية الأحادية لن تسهم في تسوية النزاعات القائمة، وقد تزيد حدة التوتر بين الجانبين.

وأضافت بكين أن التحقيق الأمريكي يستند إلى فرضية غير صحيحة بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، وترفض استخدام هذا الملف مبرراً لاتخاذ إجراءات تجارية أحادية. وتؤكد الولايات المتحدة، في المقابل، أن السياسات الصناعية، والدعم الحكومي في الصين يسهمان في زيادة الإنتاج، بما يتجاوز مستويات الطلب، ويؤثران في قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.

ويأتي الموقف الصيني بعد أن اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على واردات من 14 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية، استناداً إلى تحقيق، أجرته بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، واستمر نحو ثمانية أشهر.

وتستهدف التحقيقات ما تصفه واشنطن بالطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة، مع تركيز خاص على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية، وترى الإدارة الأمريكية أن الدعم والسياسات الحكومية في بعض الدول يؤديان إلى إنتاج يفوق احتياجات الأسواق، ويتيحان تصدير السلع بأسعار تضغط على المنتجين الأمريكيين.

وبحسب المقترح الأمريكي، قد تصل الرسوم الإضافية على السلع الصينية إلى 20%، مع مراعاة السقوف المتفق عليها في التفاهم التجاري القائم بين واشنطن وبكين. ومن المقرر أن تخضع الإجراءات لفترة من المشاورات وتلقي التعليقات العامة، بما قد يؤجل دخولها حيز التنفيذ إلى يناير المقبل.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، والتي من المقرر أن تنتهي في 10 يناير 2027، بينما يواصل الطرفان البحث عن سبل لتخفيف الرسوم على بعض السلع غير الاستراتيجية. ويثير التلويح بإجراءات جمركية جديدة تساؤلات بشأن قدرة الجانبين على الحفاظ على التفاهمات القائمة، وتجنب عودة التصعيد إلى مسار العلاقات التجارية بينهما.