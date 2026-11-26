أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وشركة «سبيس إكس» مضاعفة التبرع المخصص للأطفال في الولايات المتحدة، عبر منح كل طفل سهمين في شركة استكشاف الفضاء، في مبادرة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 18.4 مليار دولار، وفق سعر السهم الحالي، لتصبح واحدة من أكبر التبرعات المرتبطة بملكية الأسهم.

وقالت «سبيس إكس»، في بيان صدر الأربعاء، إنها ستقدم سهماً عادياً جديداً من الفئة «أ» لكل حساب نشط حالياً ضمن برنامج «حسابات ترمب»، وبموجب التعهد، الذي أعلنه ماسك الشهر الماضي بمنح كل طفل أمريكي سهماً في الشركة، سيتبرع ماسك شخصياً بعدد مماثل من الأسهم لما ستقدمه الشركة، ليحصل كل طفل على سهمين بدلاً من سهم واحد.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى وجود نحو 72 مليون طفل في الولايات المتحدة، وهو ما يرفع إجمالي عدد الأسهم التي ستوزعها المبادرة إلى نحو 144 مليون سهم، وباحتساب السعر الحالي للسهم، تصل القيمة الإجمالية للتبرعات إلى قرابة 18.4 مليار دولار.

وفي خطوة منفصلة أعلنت غوين شوتويل، رئيسة «سبيس إكس»، أنها ستتبرع بأكثر من مليوني سهم إضافي في الشركة، من دون أن يكشف البيان تفاصيل بشأن المستفيدين من هذه الأسهم أو آلية توزيعها.

وتأتي المبادرة في وقت تستعد فيه «سبيس إكس» لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء، بينما تظل ملكية الشركة الخاصة وتقييمها المرتفع من أبرز مكونات ثروة ماسك، ووفق مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات تبلغ ثروة ماسك نحو 820 مليار دولار، فيما تقدر قيمة حصته في «سبيس إكس» بنحو 650 مليار دولار، لتشكل الجزء الأكبر من ثروته.

وتتوزع بقية ثروته على حصص في شركات أخرى، من بينها «تسلا» و«بورينغ» (Boring) و«نيورالينك» (Neuralink).

ولا تزال آلية توزيع الأسهم على الأطفال وتفاصيل إدارة ملكيتها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، خصوصاً أن الإعلان ربط المنح بالحسابات النشطة ضمن برنامج «حسابات ترامب»، من دون أن يقدم تفاصيل كاملة عن شروط الاستحقاق أو توقيت إتاحة الأسهم للمستفيدين.