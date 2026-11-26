قبل عشرة أعوام، كانت «البلاك فرايداي» تعني شيئاً واضحاً بالنسبة إلى ملايين المتسوقين الأمريكيين، يوماً واحداً ينتظرونه، وطوابير تبدأ في ساعات مبكرة، وأسعاراً يفترض أنها لن تتكرر قريباً، وكان السؤال لدى كثيرين هو كيف يلحقون بالعرض قبل نفاد السلعة، أما اليوم، فقد يصل المتسوق إلى الجمعة نفسها بعدما أمضى أسابيع يتلقى الرسائل والإعلانات التي تعده بـ«أكبر خصم» و«آخر فرصة»، حتى أصبحت المفارقة أن الجميع تقريباً يبيع في «البلاك فرايداي» لا يبتاع فيه، لكن اليوم نفسه لم يعد استثنائياً كما كان.

والأرقام تكشف تحولاً أكبر من مجرد تغير في عادات التسوق، فوفقاً لبيانات أدوبي، أنفق الأمريكيون عبر الإنترنت 3.34 مليارات دولار خلال «البلاك فرايداي» في عام 2016، بارتفاع 21.6% مقارنة بالعام السابق، وكان الرقم قياسياً آنذاك، كما تجاوزت المبيعات عبر الأجهزة المحمولة للمرة الأولى حاجز المليار دولار، مسجلة نحو 1.2 مليار دولار.

بعد أقل من عقد، أصبح ذلك الرقم الذي كان يعد استثنائياً صغيراً أمام حجم السوق الجديد، إذ تشير بيانات أدوبي إلى أن مبيعات «البلاك فرايداي» عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بلغت 11.8 مليار دولار في 2025، بزيادة 9.1% على أساس سنوي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف ما سجله السوق في 2016.

من هذه الزاوية تبدو القصة نجاحاً تجارياً هائلاً، الناس ينفقون أكثر، والتجارة الإلكترونية أكبر، والهاتف تحول إلى متجر كامل نحمله في الجيب، لكن خلف هذه المليارات تظهر قصة مختلفة، فالـ«البلاك فرايداي» أصبحت أكبر من الناحية المالية، وفي الوقت نفسه أقل تميزاً من ناحية ما يحصل عليه المستهلك فعلياً.

وبحسب تحليل أجراه موقع «واليت هب» الأمريكي المتخصص في الشؤون المالية الاستهلاكية لعروض «البلاك فرايداي»، فإن نحو 38% من المنتجات التي شملها التحليل لم تقدم للمستهلك وفراً حقيقياً مقارنة بأسعارها المعتادة، فيما بلغ متوسط الخصم على المنتجات التي انخفض سعرها فعلياً نحو 25%.

كما أظهر تحليل لعروض 11 من كبار تجار التجزئة الأمريكيين أن متوسط الخصومات المعلنة تراجع من 37.17% في 2025 إلى 36.29% في 2026، مع اختلافات كبيرة بين المتاجر، ما يجعل عبارة «خصومات البلاك فرايداي» أقل وضوحاً للمستهلك مما قد توحي به اللافتات الحمراء المنتشرة على واجهات المتاجر والمواقع الإلكترونية.

لكن المشكلة لا تتعلق فقط بنسبة الخصم، وإنما بما حدث لليوم نفسه.

قبل عقد، كان الانتقال من المتجر التقليدي إلى الشاشة لا يزال جزءاً من قصة «البلاك فرايداي»، إذ أظهرت بيانات 2016 أن أكثر من 108 ملايين أمريكي تسوقوا عبر الإنترنت مقابل نحو 99.1 مليون شخص تسوقوا في المتاجر.

أما اليوم، فلم تعد المتاجر تنتظر يوم الجمعة لتكشف عن عروضها، إذ تبدأ التخفيضات قبل المناسبة بأسابيع، وتستمر في كثير من الأحيان حتى «الاثنين الإلكتروني»، ما وزع حالة الترقب التي ارتبطت بيوم واحد على موسم كامل من التخفيضات.

وبحسب أسوشيتد برس، كثفت المتاجر والعلامات التجارية عروضها خلال نوفمبر، مع اتجاه المستهلكين إلى التعامل بصورة أكثر حذراً مع مشترياتهم، وهو ما ساهم في تحول «البلاك فرايداي» تدريجياً من بداية حقيقية لموسم التسوق إلى محطة بارزة داخل موسم بدأ بالفعل قبلها.

واللافت أن كثرة العروض لم تعن بالضرورة ثقة أكبر بها، فسنوات ارتفاع الأسعار والتضخم جعلت المستهلك أكثر اهتماماً بالسؤال عما كان عليه سعر المنتج قبل التخفيض، وليس فقط بحجم النسبة المكتوبة بجانب السعر الجديد، حتى إن بعض العلامات التجارية بدأت تبتعد عن المناسبة، وسط حديث في قطاع التجزئة عن إرهاق المستهلك من العروض المستمرة وتزايد الشكوك المحيطة بحقيقة بعض التخفيضات.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الناس تخلوا عن «البلاك فرايداي»، وهنا ربما تظهر المفارقة الأكثر إثارة في القصة، فوفقاً لاستطلاع أجرته ديلويت، يعتزم 87% من المستهلكين التسوق خلال الفترة الممتدة من «البلاك فرايداي» إلى «الاثنين الإلكتروني» هذا العام، وهي أعلى نسبة ترصدها المؤسسة خلال عشر سنوات، في حين استقر متوسط الإنفاق المتوقع للفرد عند 624 دولاراً، دون نمو عن العام الماضي.

كما أشار نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم واجهوا أسعاراً أعلى خلال موسم العطلات.

حتى ما يدخل إلى سلة المشتريات تغير، فبدلاً من اقتصار موسم الخصومات على أجهزة التلفزيون والإلكترونيات والهدايا التي قد ينتظر الناس أشهراً للحصول عليها بسعر أقل، تشير اتجاهات التسوق إلى استخدام المستهلكين للعروض في شراء احتياجات أكثر اعتيادية، ما يعكس سلوكاً مختلفاً، يبحث فيه المشتري عن تخفيف تكلفة ما يحتاج إليه أصلاً، وليس بالضرورة البحث عن سلعة لم يكن ينوي شراءها.

وهكذا، لا تقول مقارنة 2016 باليوم إن «البلاك فرايداي» ماتت، فالأموال التي تنفق خلالها تقول العكس تماماً، وإنما تكشف كيف تغير معناها، فمن يوم ارتبط بفكرة انتظار الصفقة الاستثنائية، تحولت إلى موسم طويل تتنافس خلاله المتاجر على المستهلك قبل أسابيع من وصول الجمعة نفسها.