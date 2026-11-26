تواصل شركة «أبل» الأمريكية توسيع حضورها التجاري في الهند، مع استعدادها لافتتاح متجر جديد في مدينة حيدر آباد جنوب البلاد في 10 ديسمبر المقبل، ضمن استراتيجية، تستهدف تعزيز انتشار منتجاتها وخدماتها في أحد أسرع أسواقها الخارجية نمواً.

وبافتتاح المتجر الجديد يرتفع عدد متاجر «أبل» الرسمية في الهند إلى سبعة، في خطوة تعكس تنامي أهمية السوق الهندية بالنسبة للشركة، سواء على مستوى المبيعات أو التصنيع، وتطوير الأعمال.

وتحظى حيدر آباد بأهمية خاصة في عمليات «أبل» داخل الهند، إذ تستضيف مراكز للأبحاث والتطوير التابعة للشركة، إلى جانب فرق متخصصة في خدمة العملاء والدعم المرتبط بمتاجر التجزئة، ما يجعلها إحدى المدن الرئيسية في منظومة أعمال الشركة بالسوق الهندية.

وجاء توسع «أبل» في قطاع التجزئة الهندي بعد سنوات من التأخير، بسبب متطلبات التصنيع والتوريد المحلي، قبل أن تطلق الشركة متجرها الإلكتروني في الهند عام 2020، ثم تنتقل إلى افتتاح متاجرها الفعلية للمرة الأولى في البلاد عام 2023، عبر متجرين في مومباي ونيودلهي.

ويأتي المتجر الجديد في إطار توجه الشركة إلى تعزيز علاقتها المباشرة بالمستهلكين الهنود، وتوسيع قنوات بيع منتجاتها، وتقديم خدماتها في سوق تكتسب أهمية متزايدة ضمن خططها العالمية.