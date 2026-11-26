تستعد شركة مرسيدس-بنز الألمانية لطرح واحدة من أندر سياراتها الاختبارية، وأكثرها شهرة في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال فبراير المقبل، في فرصة نادرة لاقتناء سيارة «سي 111»، التي لم تصل يوماً إلى خطوط الإنتاج التجاري، رغم ما حظيت به من اهتمام واسع ،منذ ظهورها الأول قبل أكثر من خمسة عقود.

ومن المتوقع أن تحقق السيارة، التي تتميز بهيكلها البرتقالي اللافت، ومحركها الدوار المثبت في منتصف الهيكل، نحو 25 مليون يورو (27.4 مليون دولار)، عندما تعرضها دار سوذبيز للمزادات، وتكتسب الصفقة أهمية استثنائية من ندرة هذا الطراز، إذ لم تصنع مرسيدس سوى 17 نسخة منه، لا تزال تحتفظ بـ13 نسخة منها.

وكشفت مرسيدس عن «سي 111» للمرة الأولى، خلال معرض فرانكفورت للسيارات عام 1969، باعتبارها تصوراً مستقبلياً لسيارة رياضية بمقعدين، صُممت لتكون خليفة محتملة لطراز «جولوينج» الشهير، المعروف بأبوابه التي تفتح إلى الأعلى، ورغم عدم انتقال المشروع إلى مرحلة الإنتاج التجاري تحولت السيارة إلى واحدة من أبرز النماذج الاختبارية في تاريخ الشركة الألمانية.

وظلت النسخة المقرر بيعها معروضة في متحف مرسيدس-بنز منذ عام 2006، بعدما صنعت في أغسطس 1970، وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على إنتاجها فإن عداد المسافات يسجل 24,766 كيلو متراً فقط، ما يعكس محدودية استخدامها مقارنة بعمرها الطويل.

وتعمل السيارة بمحرك «فانكل» رباعي الدوارات من طراز «إم 950»، طورته مرسيدس-بنز، وتبلغ قوته 350 حصاناً، ويتصل بناقل حركة يدوي من خمس سرعات، صنعته شركة «زد إف»، ويعد المحرك الدوار من أبرز السمات التقنية، التي ميزت هذا النموذج، في مرحلة كانت فيها شركات السيارات تختبر حلولاً هندسية مختلفة لتطوير أداء السيارات الرياضية.

ولا يقتصر المزاد على السيارة وحدها، إذ يشمل عجلاتها الأصلية المصنوعة من سبيكة المغنيسيوم، مع الإشارة إلى أنها لم تعد صالحة للاستخدام على الطرق، وأصبحت مخصصة للعرض فقط.

وخضعت السيارة لعملية تجديد عام 2024، تمهيداً لمشاركتها في معرض «بيبل بيتش» للسيارات الكلاسيكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في خطوة حافظت على جاهزيتها للظهور أمام هواة السيارات النادرة، وجامعي المقتنيات.

وفي مؤشر إلى القيمة التاريخية والاستثنائية، التي تحتفظ بها الشركة لهذا الطراز، تعهدت مرسيدس بعدم بيع أي نسخ أخرى من «سي 111» لمدة لا تقل عن 25 عاماً، ما يجعل النسخة المعروضة في باريس فرصة نادرة أمام جامعي السيارات الكلاسيكية لامتلاك قطعة من تاريخ صناعة السيارات الألمانية.