في وقت تتسابق فيه الشركات على توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع عملياتها تراهن شركة تكنولوجيا ألمانية ناشئة على أن الخطوة التالية لن تكون مجرد تحليل البيانات، بل تحويلها إلى قرارات عملية، تساعد الشركات على التحرك بسرعة أكبر في الأسواق.

وتطلق شركة «إيه 11» (A11)، ومقرها برلين، منصة «لومارك» (Lomarq)، التي تربط البيانات المتناثرة داخل أنظمة الشركات، من المحاسبة والإنتاج إلى البريد الإلكتروني، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد العلاقات بينها، واقتراح الخطوات التالية، في محاولة لتقديم بديل أوروبي لمنصات تحليل البيانات الأمريكية، مثل «بالانتير».

وتواجه الشركات مشكلة متكررة، تتمثل في توزيع المعلومات بين برامج مختلفة، لا تتواصل بالضرورة فيما بينها، ما يجعل الموظفين يقضون وقتاً في جمع البيانات وربط الأحداث قبل الوصول إلى قرار، وتستهدف «لومارك» اختصار هذه العملية، عبر تحليل المعلومات في الوقت الفعلي، وتقديم توصيات تستند إلى صورة أكثر تكاملاً عن عمليات الشركة، لكن النظام لا يتخذ القرارات بصورة مستقلة؛ إذ يراجع الموظفون التوصيات ويوافقون عليها قبل تنفيذها، فيما يوثق البرنامج القرارات، بما يشبه مسجل بيانات الرحلة في الطائرات، لتوفير سجل يمكن الرجوع إليه.

وقالت ثوي-نجان ترينه، المديرة الإدارية للشركة، إن الوقت الفاصل بين معرفة ما ينبغي القيام به وتنفيذه لا يزال طويلاً في كثير من المؤسسات، مضيفة أن المنصة تستهدف سد هذه الفجوة.

ولا تقتصر طموحات الشركة على خفض تكاليف التشغيل أو تحسين كفاءة العمل، بل تسعى إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق نمو أكبر بالموارد المتاحة، ففي قطاع المبيعات، مثلاً، يمكن للنظام تحديد العملاء الأكثر ملاءمة للاستهداف، مع مراعاة البيانات المتعلقة بالإمدادات، واحتمالات نقصها عند تقديم التوصيات.

وتراهن الشركة أيضاً على هويتها الأوروبية في سوق تتزايد فيها الحساسية تجاه البيانات والجهات التي تديرها، فشركة «بالانتير» الأمريكية تواجه تحفظات في ألمانيا، بسبب ارتباطاتها بالأجهزة الأمنية والجيش الأمريكي، وهو ما قد يفتح المجال أمام حلول محلية، رغم أن الشركة الأمريكية تعمل أيضاً مع القطاع الخاص.

وقالت ترينه، إن «لومارك» يجري تطويره في أوروبا، ولأجل أوروبا، لتمكين الشركات من تحويل قدراتها إلى نمو ملموس، وتعزيز قدرتها على المنافسة دولياً.

ولتعزيز حماية البيانات تخصص «إيه 11» بيئة تشغيل مستقلة لكل عميل، يمكن استضافتها داخل مراكز بيانات الشركة نفسها، أو لدى مزودي خدمات سحابية ألمان، أو تشغيلها دون اتصال بالإنترنت.

وتوظف الشركة نحو 250 شخصاً، وتستهدف المؤسسات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون يورو على الأقل، ومن بين عملائها المشاركين في المرحلة التجريبية شركة «تيسنكروب أوتوموتيف بادي سوليوشنز»، وجامعة «آي يو» الدولية للعلوم التطبيقية.

وترسم المنصة ملامح اتجاه جديد في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، من أدوات تقدم إجابات، وتحليلات إلى أنظمة تربط المعلومات، وتوصي بالتحرك، مع إبقاء القرار النهائي في يد الإنسان.