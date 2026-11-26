قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، مستأنفا التشديد النقدي بعد توقف دام 3 أشهر.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي إلى 25ر3% خلال اجتماعها الدوري لتحديد سعر الفائدة في سول، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعين متتاليين في يوليو وأغسطس، لكنه أبقاه دون تغيير في اجتماعه الشهر الماضي.

وحافظ البنك المركزي على نبرة متشددة، في إشارة إلى اعتزامه كبح الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلا عن التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.