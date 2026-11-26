استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد انخفاضه خلال الليل إلى أدنى مستوى ​له في أسبوع، إذ بدد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الرغبة في المخاطرة ‌جاذبية الدولار كأحد ​أصول الملاذ الآمن المعتادة قبيل عطلة عيد الشكر.

وتراجع مؤشر الدولار خلال الليل مع تقليص الأسهم الأمريكية لخسائرها وعدم إظهارها رد فعل يذكر تجاه البيانات الاقتصادية القوية، ليبتعد عن أعلى مستوياته في 19 شهرا والذي سجله يوم الاثنين عندما نشطت تداولات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عقب إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع تعزيز الثقة في أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ⁠قد يبرر المزيد من التشديد النقدي.

وقال سيم موه سيونغ محلل استراتيجيات العملات الأجنبية في بنك أو.سي.بي.سي "تبدو المخاطرة للسعي وراء مكاسب إضافية للدولار أقل جاذبية، لكن احتمالات التشديد النقدي من المفترض أن تواصل دعم الدولار".

وأضاف أن علاقة الدولار بالأسهم قد تظل متقلبة ومتأرجحة بين الطلب على أصول الملاذ الآمن والمخاوف ‌من أن يؤدي اتجاه أكثر بطئا في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إثقال كاهل النمو الأمريكي.

وارتفع الين 0.1 بالمئة مقابل الدولار عند حوالي 159.06 في بداية التداول الآسيوي. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.097 للدولار ‌مع تحول تركيز السوق إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عقده ‌في أكتوبر بحثا عن تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 103.7.

وتعززت ‌توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر ومرة أخرى في أوائل عام 2027 بفضل بيانات أعلى من المتوقع ​لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ‌الأساسي في الولايات المتحدة في أكتوبر والتعديل بالزيادة الحادة للناتج المحلي الإجمالي ⁠للربع الثالث، واستطلاع أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي أظهر استمرار النمو الاقتصادي والتضخم العنيد.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بقيادة تلك طويلة الأجل. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساس إلى أدنى ​مستوى في شهرين ⁠ونصف الشهر عند 4.8 بالمئة.

ومنح ⁠انخفاض العوائد متنفسا للعملات التي تعرضت لضغوط شديدة. وتعافى الدولار الأسترالي ليتجاوز مستوى 0.66 مقابل الدولار الأمريكي. وبلغ في أحدث التعاملات 0.6635 بعد أن انتعش من أدنى مستوى والذي سجله في وقت سابق عند 0.6557، ⁠وكان أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عام.

ومما زاد من حدة الأجواء السلبية اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على سلع من 14 شريكا تجاريا رئيسيا.

وتهدف هذه الرسوم التجارية إلى مكافحة ما وصفتها واشنطن بالطاقة الهيكلية الصناعية المفرطة، وأعلى المعدلات من نصيب الصين التي تلقي الولايات المتحدة عليها باللوم في إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الرخيصة.

ويقول متعاملون إن ‌التداول في آسيا يفتقر إلى تحركات أسعار جديدة من الولايات المتحدة مع إغلاق معظم الأسواق الأمريكية اليوم الخميس بمناسبة عيد الشكر، مما ​أدى إلى ضعف السيولة خلال الجلسة.

وتراجع الفرنك السويسري قليلا بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة خلال الليل بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، في حين حافظ الدولار الكندي على أعلى مستوى له في أسبوعين مع ارتفاع أسعار النفط.