أعادت عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) إشعال المواجهة داخل واشنطن بشأن مستقبل صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، بعدما تحولت عودته، التي حظيت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترحيب الأسواق المالية، إلى محور خلاف سياسي وأمني بين الإدارة الأمريكية والكونغرس حول كيفية التعامل مع طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن تدخل ترامب حسم الجدل بشأن قيادة أكبر شركة لصناعة الرقائق من حيث القيمة السوقية عالمياً، فإنه فتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة، المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط مطالب متزايدة بفرض قيود أكثر صرامة لمنع وصول هذه التقنيات إلى الشركات الصينية.

وكانت إنفيديا قد أعادت هوانغ إلى منصبه الاثنين الماضي، بعد استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) السنغافورية، التي تواجه اتهامات بوجود صلات لها بالمخابرات الصينية.

وحظيت العودة بترحيب المستثمرين في وول ستريت، لكنها أثارت اعتراضات لدى مسؤولين أمريكيين ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اعتبروا أن القضية تتجاوز مستقبل هوانغ المهني إلى مخاطر وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن الجدل المرتبط بإنفيديا و«ميغاسبيد» يمثل جزءاً من مشكلة أوسع تتعلق بإمكانية حصول الصين على الرقائق الأمريكية المتقدمة عبر التهريب أو الوصول عن بُعد، مؤكداً أن عودة هوانغ إلى منصبه لا تعني انتهاء هذه المخاوف.

وانعكست التطورات على أداء سهم إنفيديا، الذي هبط بأكثر من 7% الثلاثاء، بعدما سجل ارتفاعاً في الجلسة السابقة عقب الإعلان عن عودة هوانغ.

انقسام حول استراتيجية الصين

ويتركز الخلاف الأمريكي حول مسارين متباينين؛ الأول يدعمه عدد من رجال الأعمال وشخصيات قطاع التكنولوجيا المقربة من ترامب، ويرى أن السماح ببيع الرقائق الأمريكية المتقدمة للصين قد يحافظ على اعتماد شركاتها على التكنولوجيا الأمريكية، ويحد من حوافز بكين لتطوير بدائل محلية منافسة.

أما المسار الثاني، فيتبناه مشرعون من الحزبين ومسؤولون يتبنون موقفاً أكثر تشدداً تجاه الصين، ويدعون إلى الحد من وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة التي تنتجها إنفيديا و«إيه إم دي» (AMD)، باعتبارها مكونات أساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وفي هذا السياق، أضافت وزارة التجارة الأمريكية الاثنين شركة «ميغاسبيد» وعدداً من الشركات الأخرى إلى القائمة السوداء التجارية، بما يمنع الشركات الأمريكية من بيع الرقائق والتقنيات إليها.

كما شددت السلطات خلال الأسابيع الأخيرة متطلبات التراخيص لبعض شحنات الرقائق ومراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة، والتي تقدم خدماتها لشركات صينية.

ونقلت رويترز عن آرون فريدبرغ، أستاذ السياسة والشؤون الدولية بجامعة برينستون، توقعاته بأن تؤدي التطورات الأخيرة إلى زيادة الضغوط لتشديد القيود القائمة، مشيراً إلى أن التدخل الرئاسي لإعادة هوانغ قد يوسع نطاق رد الفعل داخل الكونغرس ليشمل ملف صادرات التكنولوجيا إلى الصين بصورة أشمل.

3 مشروعات لتضييق الخناق

وتتجه المواجهة إلى الكونغرس، حيث يجري بحث ثلاثة مشروعات قوانين من شأنها تشديد الرقابة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

ويمنح مشروع «قانون الرقابة على الذكاء الاصطناعي» (AI Overwatch Act) الكونغرس صلاحيات أكبر في الإشراف على صادرات الرقائق المتقدمة، فيما يلزم «قانون أمن الرقائق» (Chip Security Act) الشركات بتتبع مواقع المعالجات المتقدمة للمساعدة على منع تهريبها وتحويل مسارها إلى جهات محظورة.

أما مشروع «قانون ماتش» (MATCH Act)، فيستهدف الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقييد بيع وصيانة معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة الموجهة إلى الصين.

ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام الكونغرس الأسبوع المقبل للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالقضية وعلاقات الشركة التجارية بالصين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية حصول مشروعات تشديد القيود على دعم جمهوري وديمقراطي واسع، بما قد يتيح تمريرها بأغلبية تتجاوز القدرة على استخدام حق النقض الرئاسي.

الصين تسرّع البحث عن البدائل

ولا تقتصر تداعيات المواجهة على الشركات الأمريكية، إذ قد تدفع بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء التكنولوجي وتقليص الاعتماد على الرقائق الأجنبية.

ويرى محللون أن تشديد القيود قد يدفع الشركات الصينية إلى زيادة الاعتماد على المعالجات المحلية، بدلاً من الرقائق الأمريكية، بما يعزز مساعي تطوير صناعة أشباه الموصلات داخل الصين.

وحذر بول تريولو، المتخصص في سياسات التكنولوجيا لدى مجموعة «دي جي إيه-ألبرايت ستونبريدج»، من أن فرض قيود إضافية، وخصوصاً على معدات تصنيع الرقائق، قد تعتبره بكين مساساً بحقها في تطوير قدراتها التكنولوجية، بما يهدد الهدنة التجارية بين البلدين ويفتح المجال أمام جولة جديدة من الإجراءات الانتقامية.

وبذلك، لا تبدو عودة هوانغ نهاية لأزمة إنفيديا مع واشنطن، بل محطة جديدة في صراع أوسع يتداخل فيه مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي مع الأمن القومي والمنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.