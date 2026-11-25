تنجح الصين في الحفاظ على زخم اقتصادها وتعويض الضغوط الداخلية، بفضل طفرة الصادرات ونشاط الصناعات التحويلية والاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، إلا أن هذا الأداء يخفي اختلالات متنامية في هيكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك، وتردد الشركات والأسر في ضخ المزيد من الاستثمارات والإنفاق.

ورغم التحديات التي واجهت الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري، بما فيها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة، لا تزال بكين في طريقها لتحقيق مستهدفات النمو، مستفيدة من قدرة قطاعها الصناعي على الوصول إلى أسواق خارجية واسعة، وتقديم منتجات بأسعار تنافسية في قطاعات السيارات والآلات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

لكن وراء هذه المؤشرات الإيجابية تتشكل صورة أكثر تعقيداً للاقتصاد الصيني، إذ لم تعد مكاسب النمو موزعة بالتساوي بين قطاعاته، بل تتركز بصورة متزايدة في مجموعة محدودة من الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والتصدير، بينما لا تزال قطاعات أخرى، وفي مقدمها العقارات والاستهلاك المحلي، تعاني ضعفاً مستمراً.

وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، فإن هذا التفاوت يتجاوز الانقسام التقليدي الذي يوصف به الاقتصاد ذو الشكل «K»، حيث تتحسن أوضاع بعض الفئات والقطاعات مقابل تدهور أوضاع أخرى، ليقترب من نموذج يشبه الحرف «i»، حيث تحقق قطاعات محدودة نمواً قوياً بمعزل عن بقية الاقتصاد، دون أن تنتقل مكاسبها بالقدر الكافي إلى النشاط الاقتصادي الأوسع.

تحول في خريطة الاستثمارات

يعكس هذا التحول تغيراً جوهرياً في محركات الاقتصاد الصيني. فعلى مدى العقدين الماضيين، اعتمدت الصين بدرجة كبيرة على العقارات والبنية التحتية باعتبارهما محركين رئيسين للاستثمار والطلب على المواد الخام، بما في ذلك النحاس والصلب والأسمنت. وأسهمت طفرة أسعار العقارات في تكوين ثروات لدى الأسر، انعكست بدورها على الإنفاق الاستهلاكي وشراء السيارات والأجهزة المنزلية والاستثمار العقاري.

غير أن انهيار هذه الحلقة مع دخول سوق العقارات في أزمة ممتدة، وتراكم الديون وظهور فائض كبير في المعروض من الوحدات السكنية، دفع رؤوس الأموال والموارد الصناعية والهندسية إلى البحث عن مجالات نمو بديلة.

وبدأت الاستثمارات تتجه بصورة أكبر إلى السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الكهرباء والمصانع المتقدمة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات. وأسهم هذا التحول في بناء قاعدة صناعية أكثر تطوراً وقدرة على المنافسة عالمياً، لكنه لم ينجح حتى الآن في معالجة نقاط الضعف الأساسية في الطلب المحلي.

وتبرز هنا مفارقة اقتصادية مهمة، فالصين تنتج كميات متزايدة من السلع والتقنيات المتقدمة، لكن نمو الإنتاج لا يقابله بالضرورة توسع مماثل في الاستهلاك الداخلي، ما يجعل الأسواق الخارجية منفذاً أساسياً لاستيعاب الإنتاج والحفاظ على نشاط المصانع.

وتتجاوز آثار هذا التحول حدود الصين، إذ أصبح الطلب الخارجي عاملاً مؤثراً في تحديد احتياجاتها من المواد الخام. وتقدر شركة تجارة السلع «ترافيغورا» أن نحو 60 % من نمو الطلب العالمي على النحاس خلال العام الماضي، جاء من المعدن المستخدم في تصنيع السلع الصينية المصدرة إلى الأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على استمرار قوة الطلب على النحاس، رغم استمرار أزمة العقارات الصينية، التي كانت تاريخياً أحد أبرز محركات استهلاكه.

الطاقة النظيفة تخفف صدمة الحرب

وأظهرت الحرب في الشرق الأوسط جانباً آخر من قدرة النموذج الاقتصادي الصيني على امتصاص الصدمات. فالصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، تعتمد بدرجة كبيرة على الإمدادات الخارجية، ويشكل مضيق هرمز أحد الممرات الحيوية لوصول جزء مهم من احتياجاتها النفطية.

وكان من المفترض أن يؤدي اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن إلى ضغوط واسعة على النشاط الصناعي، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات التكرير والبتروكيماويات على المواد الخام المستوردة.

وبالفعل، تعرضت المصافي، لا سيما المستقلة التي تعتمد على النفط الإيراني، لضغوط دفعتها إلى خفض الإنتاج، كما تأثر منتجو البتروكيماويات، مع تراجع الطلب على النافثا وغاز البترول المسال ومدخلات الإنتاج الأخرى.

لكن الاستثمارات المتراكمة على مدى سنوات في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والسيارات الكهربائية، إلى جانب الاحتياطيات الكبيرة من النفط الخام، ساعدت الصين على الحد من تأثير صدمة الطاقة. ولم تتحول اضطرابات الإمدادات إلى أزمة طاقة وطنية، أو توقف واسع للمصانع، ما يعكس أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز البدائل المحلية في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.

الصادرات تواجه اختبار الاستدامة

على الرغم من قوة الأداء التصديري، فإن استمرار الاعتماد عليه يطرح تساؤلات بشأن قدرة الصين على المحافظة على معدلات النمو الحالية. فخلافاً لطفرة الصادرات التي أعقبت انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما أسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المصانع في خلق وظائف، ورفع الأجور، وتحفيز الطلب المحلي، باتت الاستثمارات المرتبطة بسلاسل التوريد تنفذ بصورة أكبر في دول أخرى تتمتع بتكاليف عمالة أقل.

وبذلك، لا تنتقل جميع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن التوسع الصناعي الصيني إلى الداخل، بل تستفيد منها أيضاً الاقتصادات التي تستقطب أجزاء من عمليات الإنتاج والتصنيع والتجميع.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع تصاعد الحواجز التجارية والقيود التي تفرضها بعض الدول على الواردات الصينية، في ظل المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة السعرية. كما أن قدرة الأسواق العالمية على استيعاب المزيد من السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية ليست بلا حدود.

وفي هذا السياق، حذرت أليسيا غارسيا هيريرو كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس»، من صعوبة استمرار معدلات النمو المرتفعة للصادرات الصينية، مشيرة إلى أن نمو الصادرات بنسبة 36 %، وأشباه الموصلات بنحو 100 %، والسيارات الكهربائية بنحو 60 %، يتجاوز بكثير معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ نحو 2.5 %، وهو تفاوت يصعب استمراره على المدى الطويل.

الإصلاح الاقتصادي أمام قيود سياسية

وتواجه بكين تحدياً إضافياً، يتمثل في الحاجة إلى إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليص الاعتماد المفرط على الصادرات والاستثمارات الصناعية، بما يسمح بتوسيع دور الأسر والطلب المحلي في دفع النمو.

لكن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات أعمق، تتجاوز ضخ الأموال في القطاعات ذات الأولوية، وتشمل معالجة أزمة العقارات والديون، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتحفيز الإنفاق، وتهيئة بيئة أكثر تشجيعاً للشركات الخاصة على الاستثمار.

وتتزامن هذه التحديات مع استعداد الصين لعقد مؤتمر الحزب الشيوعي العام المقبل، وهو استحقاق سياسي مهم، لكنه لا يُعد تقليدياً مناسبة لإطلاق تحولات اقتصادية جذرية، بقدر ما يمثل فرصة لتثبيت التوجهات القائمة، وإجراء التغييرات القيادية والتنظيمية.

وتكمن المعضلة، وفق التحليل، في أن الحكومة الصينية تمتلك قدرة كبيرة على حشد الموارد المالية، وتوجيهها إلى قطاعات محددة، لكنها تواجه صعوبة أكبر في إعادة توزيع هذه الموارد، بما يعالج الاختلالات الهيكلية، ويحفز الطلب المحلي.

وهكذا، تبدو الصين أمام معادلة اقتصادية دقيقة: قاعدة صناعية قوية، وصادرات قادرة على دعم النمو ومواجهة الصدمات الخارجية، في مقابل سوق عقارية لم تتعافَ بعد، واستهلاك محلي لا يزال ضعيفاً، واعتماد متزايد على قرارات الشركاء التجاريين، وقدرة الأسواق العالمية على استيعاب الإنتاج الصيني. وهي معادلة تجعل السؤال الرئيس في المرحلة المقبلة، ليس قدرة الصين على تحقيق مستهدفات النمو فحسب، بل مدى قدرتها على تحويل هذا النمو إلى انتعاش اقتصادي أوسع وأكثر استدامة.