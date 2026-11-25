رغم استثمار الحكومات والشركات مئات المليارات سنوياً في التكنولوجيا والتحول الرقمي فإن الأسابيع الأخيرة أظهرت أن العالم الرقمي لا يزال عرضة لهزات قادرة على شل قطاعات اقتصادية بأكملها خلال ساعات، فمن اختراقات استهدفت مؤسسات أمريكية حساسة، إلى هجمات إلكترونية بمليارات الدولارات، وأعطال واسعة ضربت شركات التكنولوجيا والبنوك والطيران، عاد الأمن السيبراني إلى الواجهة باعتباره أحد أهم محددات الاستقرار الاقتصادي العالمي، وليس مجرد قضية تقنية.

وتتزامن هذه التطورات مع توقعات بوصول الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 244 مليار دولار خلال عام 2026، بنمو 11.6 %، وفقاً لتقديرات مؤسسة «غارتنر»، بينما ارتفعت متوسطات تكاليف اختراق البيانات عالمياً بنسبة 12 %، لتسجل مستوى قياسياً بلغ 4.99 ملايين دولار للحادث الواحد، وفق تقرير شركة «آي بي إم» للعام الجاري 2026، وذلك في ظل تصاعد تكلفة الهجمات الإلكترونية، وتعاظم المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصادات على البنية التحتية الرقمية، والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

اختراقات مؤسسات سيادية

أثارت الهجمات التي استهدفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية مخاوف متزايدة بشأن قدرة المؤسسات الحكومية على حماية بياناتها الرقمية، حتى في أكثر الدول تقدماً تكنولوجياً. ورغم تأكيد المسؤولين أن الاختراقات لم تطل معلومات مصنفة سرية فإنها سلطت الضوء على تنامي قدرات المهاجمين الإلكترونيين، واتساع نطاق التهديدات التي تواجه الأجهزة الحكومية والمالية، كما امتدت التحقيقات إلى حوادث أمنية أخرى طالت جهات فيدرالية ومؤسسات مالية أمريكية، ما يعكس اتجاهاً متنامياً، يتمثل في استهداف البنية التحتية الرقمية الحيوية، التي تشكل عصب الاقتصاد الحديث.

«بينانس».. اختراق بالمليارات

مثلت أزمة منصة «بينانس» نموذجاً واضحاً لتكلفة الاختراقات الإلكترونية في الاقتصاد الرقمي، فالهجوم الذي أدى إلى سرقة أصول رقمية تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار أعاد الجدل حول مستويات الحماية في قطاع العملات المشفرة، وأثار مخاوف المستثمرين بشأن أمن الأصول الرقمية.

ورغم احتواء الأزمة وتعويض معظم المتضررين فإن التداعيات تجاوزت قيمة الأموال المسروقة، لتصل إلى عنصر أكثر حساسية يتمثل في ثقة المستثمرين، وهو العامل الذي تقوم عليه صناعة الأصول الرقمية بأكملها.

عطل «مايكروسوفت» يشل الأعمال

وفي أزمة مختلفة كشفت «مايكروسوفت» عن هشاشة الاعتماد العالمي على مزودي التكنولوجيا الكبار، بعدما تسبب عطل تقني قرابة 36 ساعة في تعطيل خدمات «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، وأربك أعمال مؤسسات حكومية ومصرفية وشركات عالمية، وسط تسجيل أكثر من 7.4 ملايين بلاغ عن الأعطال. وقدرت مؤسسة «مورنينغ ستار دي بي آر إس» الخسائر المؤمن عليها عالمياً، بما يتراوح بين 300 مليون و500 مليون دولار، في حين اضطرت بعض المؤسسات إلى استخدام الهواتف والفاكس لاستمرار أعمالها، ورغم استعادة الخدمات وتأكيد «مايكروسوفت» أن العطل لم ينجم عن هجوم سيبراني أو أنظمة الذكاء الاصطناعي فإن الأزمة طرحت سؤالاً اقتصادياً مهماً: هل أصبح اعتماد الشركات على عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا خطراً على استمرارية الأعمال، خصوصاً أن «مايكروسوفت 365» وحدها تضم أكثر من 450 مليون اشتراك تجاري مدفوع.

«إنفيديا» تحت ضغط الأسواق

أما «إنفيديا»، التي قادت طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، فقد واجهت أزمة قيادية غير مسبوقة عقب استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، على خلفية تقارير عن علاقات شخصية، أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، من دون ثبوت اتهامات التجسس. ودفعت التطورات سهم الشركة إلى هبوط حاد خلال التداولات؛ ما محا مؤقتاً قرابة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل تقليص الخسائر، ولم تقتصر المخاوف على انتقال القيادة، بل امتدت إلى مستقبل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق المتقدمة، في ظل الدور المحوري للشركة في توفير البنية التحتية لهذه الصناعة، وأظهرت الأزمة أن المخاطر المرتبطة بالحوكمة والقيادة يمكن أن تنتقل سريعاً إلى الأسواق، حتى في الشركات التي تتمتع بمكانة تكنولوجية مهيمنة.

البنوك في مرمى الأعطال

امتدت التداعيات إلى القطاع المالي الأمريكي، حيث شهدت مؤسسات مصرفية عدة اضطرابات في الخدمات الإلكترونية، وتأخراً في تنفيذ بعض المعاملات المالية. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة فإن هذه الحوادث تؤكد أن القطاع المصرفي، أحد أكثر القطاعات استثماراً في التكنولوجيا والأمن السيبراني، لا يزال عرضة للمخاطر التشغيلية المرتبطة بالأنظمة الرقمية.

وتزداد أهمية هذه القضية مع تسارع التحول نحو المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، ما يجعل استمرارية الأنظمة التقنية جزءاً أساسياً من الاستقرار المالي.

تكلفة التعطل

لم تعد الخسائر الناتجة عن الأزمات الرقمية تقتصر على الأموال المسروقة أو البيانات المخترقة، بل أصبحت تمتد إلى تعطيل الأعمال وسلاسل التوريد والخدمات الحيوية. وخلال الفترة الأخيرة تسببت أعطال تقنية واسعة في تعطيل خدمات اتصالات وطيران وخدمات مصرفية ومنصات سحابية، يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات حول العالم.

وأدى تعطل أنظمة إدارة الحركة الجوية في الولايات المتحدة إلى اضطرابات واسعة في قطاع الطيران، بينما انعكست أعطال الخدمات التقنية على المؤسسات المالية والشركات التي تعتمد على البنية السحابية لإدارة عملياتها اليومية.

اقتصادياً تكشف هذه الحوادث حجم المخاطر الناتجة عن الترابط الرقمي بين القطاعات؛ إذ يمكن لعطل واحد في مزود خدمات رئيسي أن يؤثر في آلاف الشركات، ويؤخر المدفوعات والشحنات، ويخفض الإنتاجية، ويرفع التكاليف التشغيلية بشكل مباشر.

ولم تقتصر المخاطر على الاختراقات الإلكترونية؛ إذ شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من الأعطال التقنية، شملت خدمات «مايكروسوفت»، وبنك «جيه بي مورغان تشيس»، إلى جانب أنظمة إدارة حركة الطيران، وتسبب عطل أنظمة الاتصالات التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 13 من شهر نوفمبر الجاري في توقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، وإلغاء أكثر من 18 ألف رحلة على مدة ثلاثة أيام.

وتكشف هذه الحوادث عن هشاشة الترابط بين القطاعات الاقتصادية؛ إذ يمكن لعطل لدى مزود واحد للخدمات التقنية أن يمتد تأثيره إلى آلاف الشركات، ويؤدي إلى تأخير المدفوعات والشحنات، وتعطيل المعاملات التجارية، وتراجع الإنتاجية وارتفاع التكاليف التشغيلية. ووفقاً لتقرير معهد «أبتايم» للعام الجاري أفاد 57 % من المشاركين في استطلاعه بأن آخر عطل تقني كبير تعرضوا له تجاوزت تكلفته 100 ألف دولار، بينما أفاد واحد من كل خمسة مشاركين بتجاوز التكلفة مليون دولار.

الذكاء الاصطناعي يغيّر القواعد

أحد أكثر التحولات إثارة للقلق يتمثل في دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى ساحة الهجمات الإلكترونية، فالقدرات الجديدة لهذه التقنيات تسمح للمهاجمين بتنفيذ عمليات أكثر دقة وسرعة وأقل تكلفة، ما يزيد من صعوبة الاكتشاف والاستجابة.

وباتت الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف بشكل متزايد القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والطاقة والنقل، وهي قطاعات ترتبط مباشرة باستقرار الاقتصادات الوطنية، وفي المقابل ترتفع كلفة الحماية والاستجابة للحوادث، ما يدفع المؤسسات إلى زيادة الإنفاق على أنظمة الرصد المبكر والتعافي السريع وإدارة المخاطر الرقمية.

سباق استثماري للحماية

في مواجهة هذه التهديدات تتجه شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني إلى ضخ استثمارات ضخمة في تطوير أنظمة الحماية والكشف المبكر عن التهديدات، كما تشهد الأسواق موجة من الاستحواذات والاندماجات الهادفة إلى بناء منصات أمنية متكاملة قادرة على حماية الشبكات والبيانات والبنية السحابية ضمن منظومة واحدة.

وأصبحت المرونة الرقمية والقدرة على التعافي السريع من الحوادث من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم الشركات، جنباً إلى جنب مع الإيرادات والأرباح والنمو.

الثقة.. الأصل الاقتصادي الأغلى

تكشف الأزمات الأخيرة حقيقة اقتصادية جديدة، مفادها أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد وظيفة تقنية داخل المؤسسات، بل أصبح ركناً أساسياً من أركان الأمن الاقتصادي، فالأموال المسروقة يمكن تعويضها، والأعطال يمكن إصلاحها، وحتى الخسائر السوقية يمكن استردادها مع مرور الوقت، لكن استعادة الثقة تبقى التحدي الأصعب.

ومع ازدياد اعتماد الاقتصادات على البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تصبح الثقة الرقمية رأس المال الحقيقي للشركات والدول، لذلك ستكون القدرة على حماية الأنظمة، وضمان استمرارية الخدمات والاستجابة السريعة للأزمات عاملاً حاسماً في تحديد الفائزين والخاسرين في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.

تغيير معادلة الخسائر

ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصاد الهجمات السيبرانية، عبر خفض تكلفة تنفيذها، وزيادة سرعتها وقدرتها على استهداف المؤسسات، مقابل ارتفاع تكلفة اكتشاف الاختراقات ومعالجتها، وقد كشفت «آي بي إم» عن أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في واحد من كل أربعة اختراقات خبيثة شملتها دراستها، بزيادة 56 % مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ متوسط تكلفة الاختراقات المدعومة بهذه التكنولوجيا 6 ملايين دولار، واستهدفت 62 % من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي رصدتها الدراسة، قطاعات البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الخدمات المالية والطاقة، بينما بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في القطاع المالي 6.3 ملايين دولار، مقابل 5.2 ملايين دولار في قطاع الطاقة. وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تكبد ضحايا الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بلغت نحو21 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 26 % مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل أكثر من مليون بلاغ.

سباق استثماري

تدفع التهديدات المتزايدة شركات التكنولوجيا إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، وتسريع عمليات الاستحواذ لتطوير قدراتها الدفاعية، وفي مؤشر إلى حجم التحولات في القطاع أعلنت شركة «كراود سترايك» قبل أيام اتفاقها للاستحواذ على شركة «زد سكيلر» في صفقة بقيمة 43.9 مليار دولار، تعد الكبرى في تاريخ قطاع الأمن السيبراني، وتعكس توجُّه الشركات الكبرى نحو بناء منصات أمنية متكاملة، تجمع بين حماية الشبكات والبيانات والخدمات السحابية، بينما تتصاعد الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة الكشف المبكر والتعافي من الكوارث والتأمين ضد المخاطر السيبرانية.