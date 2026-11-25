تتجه الخلافات داخل تحالف «أوبك+» بشأن حصص الإنتاج إلى الواجهة مجدداً، مع مطالبة العراق وكازاخستان برفع تقديرات طاقتيهما الإنتاجية من النفط الخام، في خطوة قد تزيد حساسية المراجعة المستقلة التي يجريها التحالف لتحديد القدرات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، والاستناد إليها في صياغة أهداف الإنتاج لعام 2027.

ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن البلدين أبديا عدم رضاهما عن التقييمات الأولية، في وقت يستعد فيه التحالف لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، يُتوقع أن يتخذ خلاله قراراً بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل. وتهدف المراجعة، التي تُجرى للمرة الأولى، إلى تحديد كمية النفط التي تستطيع كل دولة إنتاجها بصورة مستدامة، بما يوفر أساساً أكثر وضوحاً لتوزيع مستويات الإنتاج بين الأعضاء.

وقال أحد المصادر إن «أوبك+» سيجري خلال الأسبوع الجاري محادثات مع الدول التي لا توافق على نتائج التقييمات، في مؤشر على أن تحديد الطاقات الإنتاجية قد يتحول إلى محور نقاش رئيسي قبل إقرار السياسة الجديدة. وأكدت وزارة الطاقة في كازاخستان إجراء مراجعة الطاقة الإنتاجية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل نتائجها أو الخطوات التالية.

وفي العراق، قال أحد المصادر إن التقييم الأولي حدد الطاقة الإنتاجية للبلاد عند 4.9 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لا يلبي على ما يبدو تطلعات بغداد التي تسعى منذ سنوات إلى الحصول على حصة إنتاج أعلى، مستندة إلى استثماراتها في تطوير القطاع النفطي وتوسيع قدراتها الإنتاجية.

وتكتسب المراجعة أهمية خاصة، إذ إن الطاقة الإنتاجية المستدامة تمثل مؤشراً رئيسياً في المفاوضات المتعلقة بحصص الإنتاج، وقد تؤثر نتائجها في المساحة المتاحة أمام كل دولة لزيادة إنتاجها خلال العام المقبل. وتعمل شركة الاستشارات الأمريكية «ديجوليير آند ماكنوتون» على تقييم الطاقة الإنتاجية لمعظم أعضاء التحالف، باستثناء روسيا وإيران وفنزويلا.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تواجه فيه أسواق النفط معادلة دقيقة بين اضطرابات الإمدادات ومخاوف زيادة المعروض. فقد ضخت دول التحالف في الشرق الأوسط كميات تقل عن حصصها خلال معظم عام 2026، بعد أن تسببت الحرب على إيران في تعطيل تدفقات النفط من المنطقة. لكن المتعاملين يراقبون احتمال عودة الإمدادات وتراكم فائض في السوق خلال ما تبقى من العام الجاري وفي 2027، وهو ما شكل ضغطاً على أسعار النفط.

ويُعد العراق من الأعضاء المؤسسين لمنظمة «أوبك»، التي تأسست في بغداد عام 1960، وظل يطالب برفع سقف إنتاجه بما يتناسب مع ما يقول إنها استثمارات في توسيع قدراته النفطية. ويضم تحالف «أوبك+» الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب منتجين من خارجها، أبرزهم روسيا.

ومن شأن نتائج المراجعة أن ترسم جانباً مهماً من ملامح سياسة التحالف الإنتاجية في 2027، في وقت يحاول فيه الموازنة بين مصالح الدول الأعضاء والحفاظ على استقرار سوق النفط، وسط توقعات بتغير مستويات المعروض مع تعافي التدفقات من الشرق الأوسط.