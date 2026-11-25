تتجه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة من المفاوضات، وسط مساعٍ متبادلة للحفاظ على الهدنة الجمركية، وتجنب تصعيد الحرب التجارية، في وقت تلوّح فيه واشنطن بفرض رسوم جديدة على واردات من الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى، بينما تبدي بكين استعداداً لاستئناف الحوار وتحقيق تقدم تدريجي في الملفات العالقة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، الأربعاء، احتمال فرض رسوم أمريكية جديدة على صادرات بلاده بأنه «مناورة سياسية»، نافياً صحة الاتهامات المتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية. وقال إن ما يُثار بشأن هذا الفائض «ادعاء لا أساس له من الصحة»، داعياً واشنطن وبكين إلى تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وجاء الموقف الصيني رداً على تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإعلان رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 اقتصاداً، في إطار مساعيها لإعادة بناء منظومة الرسوم الحمائية، بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية في فبراير رسوماً سابقة فرضتها واشنطن على منتجات من الصين ودول أخرى.

وتستهدف الإجراءات الجديدة، وفق التقارير، اقتصادات تتهمها الإدارة الأمريكية بإلحاق الضرر بالصناعة المحلية، من خلال دعم الشركات المصنعة، فيما يُتوقع أن تكون الرسوم على المنتجات الصينية أوسع نطاقاً، مع عدم منح استثناءات، لكنها ستظل ضمن الحدود التي تسمح بها الهدنة التجارية بين البلدين.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال فرض رسوم إضافية بنسبة 7.5 % على السلع الصينية، بما يعيد إجمالي الرسوم الأمريكية على بعض المنتجات الصينية إلى نحو 20 %، وهو المستوى الذي قالت بكين إنه يتماشى مع التفاهمات التجارية القائمة بين الجانبين.

في المقابل، تبدو الصين متفائلة بإمكانية إحراز تقدم إضافي في المحادثات التجارية عند استئنافها في يناير، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الجمركية التي أبرمها البلدان قبل عام. وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني السابق، إن الجانبين سيفتحان فصلاً جديداً لتحسين العلاقات التجارية، رغم استمرار بعض الخلافات، مؤكداً أن المفاوضين سيواصلون الحوار وتحقيق تقدم تدريجي.

وأضاف تشو، الذي تولى منصب نائب وزير المالية بين عامي 2010 و2018، وأشرف على ملفات الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية، أن القضايا المرتبطة بتحقيق واشنطن في فائض الطاقة الإنتاجية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، يمكن تسويتها من خلال التفاوض.

وتأتي هذه التوقعات بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة شين Shenzhen، حيث أظهر الجانبان رغبة في البناء على العلاقة الشخصية بين الرئيسين، للحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية، رغم تجدد التوترات بشأن ملفات اقتصادية وتقنية.

وفي خطوة تعكس تمسك بكين بالهدنة، مددت الصين تعليق قيود تصدير بعض المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب اضطراب التفاهمات التجارية، وذلك بعد أيام من القمة بين ترامب وشي.

وتضع التطورات المقبلة المحادثات التجارية أمام اختبار جديد، إذ تسعى واشنطن إلى حماية صناعتها المحلية، وإعادة ترتيب سياستها الجمركية، بينما تحاول بكين الحفاظ على انسيابية التجارة، وتجنب عودة التصعيد، وسط ترقب الأسواق لما ستكشفه الرسوم الجديدة، ولنتائج المفاوضات المرتقبة مطلع العام المقبل.