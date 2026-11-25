تتحدث عن منتج أمام أحد أصدقائك، لتفاجأ بإعلان عنه على منصة «إنستغرام» بعد دقائق، رغم أنك لم تبحث عنه عبر الإنترنت أو تتفاعل معه رقمياً. ظاهرة أثارت تساؤلات واسعة حول خصوصية المستخدمين، ومدى قدرة منصات التواصل الاجتماعي على الوصول إلى أحاديثهم الشخصية، وتوظيف بياناتهم لأغراض تجارية.

وجدد آدم موسيري، رئيس منصة «إنستغرام»، نفيه استخدام ميكروفونات الهواتف للتنصت على محادثات المستخدمين، بهدف توجيه الإعلانات، مؤكداً أن ظهور إعلانات تتوافق مع أحاديثهم لا يعني بالضرورة أن المنصة تستمع إليهم، بل يرتبط بقدرات خوارزمياتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات الرقمية، والتنبؤ بالاهتمامات والسلوكيات الشرائية.

وتعتمد هذه الآليات على سجل التصفح والتفاعلات والإعجابات والمحتوى، الذي يشاهده المستخدم، إلى جانب البيانات التي يوفرها المعلِنون والمتاجر الإلكترونية، فضلاً عن تحليل اهتمامات الأصدقاء والأشخاص الذين يتشابهون معه في أنماط الاستخدام، ما يتيح بناء صورة دقيقة عن رغباته المحتملة، حتى قبل أن يبحث عن منتج بعينه.

وتعكس النتائج المالية لشركة «ميتا»، المالكة لـ«إنستغرام»، القيمة الاقتصادية المتنامية لهذه البيانات، إذ بلغت إيراداتها الإعلانية 177.45 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 29 % على أساس سنوي، مستحوذة على 97.7 % من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 181.71 مليار دولار.

ومع توسع الشركة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المستخدمين وتخصيص الإعلانات تتجه صناعة الإعلان الرقمي نحو مرحلة جديدة، تتجاوز رصد الاهتمامات إلى التنبؤ بالاحتياجات، لتصبح البيانات الشخصية أحد أهم محركات النمو، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حدود الخصوصية، والاستغلال التجاري للمعلومات.