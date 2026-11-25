يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق صندوق استثماري جديد يستهدف جمع 50 مليار يورو (54.8 مليار دولار)، لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية في أوروبا، ضمن مساعٍ لتعزيز الاستقلال التكنولوجي للقارة وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة والصين في الصناعات المتقدمة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصندوق المقترح يحمل اسم «سوفرين تك إكويتي فاند» (STEF)، ويهدف إلى ضخ استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في شركات التكنولوجيا ذات المخاطر المرتفعة، بما يتجاوز نطاق برامج التمويل الأوروبية التقليدية.

ويأتي المشروع في إطار توجه أوروبي لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والمتقدمة في المجالات التكنولوجية الحيوية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، اللذين يشهدان سباقاً عالمياً متسارعاً على تطوير القدرات والبنية التحتية والتطبيقات التجارية.

وتخطط المفوضية الأوروبية للاستفادة من مساهماتها المالية كرأس مال أولي لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص، مع استهداف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 6 يورو مقابل كل يورو يضخه الصندوق، ما من شأنه توسيع قاعدة التمويل وتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على النمو والتوسع.

ولا تزال آليات التمويل النهائية قيد النقاش، فيما يُتوقع أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبي خبراته المالية في المشروع، من دون تحمل مخاطر الاستثمار بصورة مباشرة.

ومن المنتظر أن يتولى إدارة الصندوق مدير استثمار مستقل، بهدف ضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معايير تجارية وإبعادها عن الاعتبارات السياسية، في نموذج مشابه لصندوق «سكيل أب يوروب»، الذي تديره شركة الأسهم الخاصة السويدية «إي كيو تي» ويستهدف جمع 5 مليارات يورو لدعم قطاع التكنولوجيا الأوروبي على نطاق أوسع.

ويعكس المشروع توجه أوروبا نحو توسيع أدوات التمويل الاستثماري طويل الأجل، لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً.