سوف يتمكن عملاء شركة أمازون في المملكة المتحدة من التسوق لشراء سيارة عبر موقع الشركة الإلكتروني ابتداءً من العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هذه أول مرة توسع فيها الشركة عملياتها في قطاع السيارات «أمازون أوتوس» إلى خارج الولايات المتحدة.

وستبدأ عملية بيع السيارات بالتعاون مع شركة هيونداي من أجل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة المعتمدة للعملاء في أنحاء المملكة المتحدة.

وسيتمكن المتسوقون من شراء السيارات المستعملة التي تبيعها شركة فيرتو البريطانية لتجارة السيارات، التي تدير نحو 200 موقع في أنحاء البلاد.

ولكن أمازون أضافت أنها تعتزم ضم المزيد من الشركات خلال الأشهر المقبلة.

وقال مات نوفورت، مدير شركة أمازون أوتوس انترناشونال لوكالة (بي ايه ميديا) إن الشركة تعتزم توسيع شراكاتها سريعاً.

وأضاف «نحن نهتم كثيراً بأن تكون لدينا كثافة في الوكلاء من أجل منح العملاء الكثير من الخيارات».

يذكر أنه تم إطلاق أمازون أوتوس أول مرة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين توسعت لتقدم 35 طرازاً للسيارات مثل كيا ومازدا وسوبارو من الآلاف من التجار.