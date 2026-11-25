تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء متخلية عن جزء ​من المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف من وفرة ‌المعروض واحتمال حدوث ​فائض في السوق على القلق إزاء انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 90.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.58 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا المؤشرين بأكثر من ⁠اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث "منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، أدت التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار".

وأشار أوينو إلى أن الاهتمام ينصب على كيفية تحديد حصص الإنتاج للعام ‌المقبل في اجتماع أوبك+. وسيعقد وزراء تحالف أوبك+ سلسلة من الاجتماعات ‌في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

وذكرت ‌وكالة الطاقة الدولية في 13 نوفمبر أن سوق النفط العالمية ستعود إلى حالة الفائض في الربع الرابع مع تعافي الصادرات من الشرق الأوسط ​بوتيرة أسرع من ‌الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 126 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، حسبما ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وأشارت تقديرات ثمانية محللين في استطلاع لرويترز إلى أن مخزونات النفط ​الخام ارتفعت بنحو 1.5 مليون ‌برميل في المتوسط.