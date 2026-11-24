احتفت تايوان بعودة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) إلى قيادة الشركة التي شارك في تأسيسها، بعد أقل من أسبوعين على استقالته المفاجئة، من خلال حملة تكريم واسعة شملت عرض رسائل وصور على شاشات في كبرى مدن الجزيرة، في مشهد يعكس المكانة الاستثنائية التي يحظى بها بين الجمهور وقطاع التكنولوجيا في موطنه الأصلي.

ويحظى هوانغ بشعبية تشبه نجوم الروك في تايوان، التي تمثل مركزاً رئيسياً في صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية، وتضم شركة «تي إس إم سي» (TSMC)، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في العالم. وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على ظاهرة الحشود التي تستقبل هوانغ خلال زياراته اسم «جينسانتي» (Jensanity)، في إشارة إلى حجم الهوس الجماهيري بشخصيته.

وعرضت شاشات في محطة حافلات بانكياو بمدينة نيو تايبيه، الثلاثاء، صورة هوانغ مرتدياً سترته الجلدية السوداء الشهيرة، إلى جانب قلب أحمر ورسم لأفق المدينة، مع رسائل ترحيب بينها «في انتظار عودة الملك» و«ننتظر عودتك يا جينسن».

وقال المنظمون إن 12 شاشة خارجية في مراكز النقل والمناطق التجارية في تايبيه ونيو تايبيه وتايوان عرضت مقطعاً تكريمياً مدته 217 ثانية، في إشارة إلى تاريخ ميلاد هوانغ في 17 فبراير.

وأثارت استقالة هوانغ في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع امرأة يُزعم ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، صدمة في تايوان، إلا أن مؤيديه ظلوا متمسكين بآمال عودته، التي تحققت لاحقاً وسط تدخلات وضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت فينوس تشانغ، العاملة في القطاع المالي في تايبيه، إن عودة هوانغ تمثل أخباراً إيجابية للغاية لتايوان، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت انخفاضات حادة في الأيام التي أعقبت تنحيه، وأن مساهماته في الاقتصاد والقطاع التكنولوجي بالجزيرة كبيرة للغاية.

كما أعرب المهندس غاري وو عن تفاؤله بعودة هوانغ، مؤكداً أن أول ما خطر بباله عند سماع الخبر هو الانتعاش المتوقع في سوق الأسهم. وأضاف أنه لاحظ بالفعل ارتفاع الأسهم إلى الحد الأقصى المسموح به خلال التداولات.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تايوان تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 9 %، متعافياً من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، في انعكاس لارتياح المستثمرين تجاه عودة أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا العالمي.



«تايوان تحب جينسن»

وكانت شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا قد نظمت الأسبوع الماضي عرضاً ضوئياً استمر ليلتين على ناطحة السحاب «تايبيه 101»، تضمن رسائل من بينها «تايوان تحب جينسن» و«العائلة والصداقة» و«ننمو معاً»، في تعبير عن ارتباط قطاع التكنولوجيا المحلي بهوانغ وتقديره لدوره في دعم منظومة الشركات التايوانية.

وقالت جين كو، التي تدير مطعم «فلاور» في تايبيه، والذي اعتاد هوانغ زيارته خلال رحلاته إلى الجزيرة، إنها كانت تتوقع عودته، مشيرة إلى أنه تجاوز الكثير من الصعوبات، وأنها سعيدة بعودة مسيرته إلى مسارها. وأضافت أنها تتطلع إلى استقباله مجدداً، موضحة أن زياراته أسهمت في تعزيز أعمال المطعم، إذ كان يصطحب زملاءه وأفراد عائلته، ويطلب أحياناً وجبات لتناولها على متن طائرته الخاصة.

ورغم الاحتفاء الواسع بعودته، أعادت هذه الخطوة طرح تساؤلات بشأن مدى اعتماد «إنفيديا» على مؤسسها ورئيسها التنفيذي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة في شركات ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشكل في الوقت ذاته جزءاً من قاعدة عملائها.

كما فقدت أسهم «إنفيديا» بعضاً من زخمها الصعودي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى المخاطر السياسية والحوكمة المرتبطة بعودة هوانغ، في وقت تواجه الشركة ورئيسها سلسلة من التحقيقات والمراجعات لدى جهات محلية وفيدرالية.



شبكة علاقات تعزز هيمنة إنفيديا

ولا تقتصر أهمية هوانغ بالنسبة إلى تايوان على شعبيته، إذ أمضى عقوداً في بناء علاقات وثيقة مع كبار قادة قطاع التكنولوجيا في الجزيرة، وأسهمت هذه الروابط في تشكيل شبكة واسعة من الموردين التي أصبحت ركيزة أساسية في توسع «إنفيديا» وهيمنتها على سوق الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وخلال زياراته المتكررة، كان هوانغ يجمع مسؤولين تنفيذيين من شركات «تي إس إم سي» و«فوكسكون» (Foxconn) و«ويسترون» (Wistron) و«كوانتا كمبيوتر» (Quanta Computer) وغيرها من الشركات الموردة، في لقاءات أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم «عشاء التريليون دولار»، في إشارة إلى القيمة السوقية الإجمالية للشركات المشاركة.

وفي مايو الماضي، وصف هوانغ تايوان بأنها «مركز ثقل» ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «إنفيديا» تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنوياً في الجزيرة، ما يعكس حجم ارتباط الشركة بمنظومة التصنيع والتوريد التايوانية.

وقال لي تشانغ-كين، رئيس شركة «كاثاي فاينانشال» (Cathay Financial)، أكبر شركة قابضة مالية في تايوان، إن الجزيرة ترحب بعودة هوانغ، معرباً عن تطلعه إلى استمرار نمو قطاع الذكاء الاصطناعي بما يضمن لشركات سلسلة التوريد التايوانية مواصلة تحقيق عوائد كبيرة، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه في صناعة التكنولوجيا العالمية.