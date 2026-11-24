في واحدة من أكثر قصص العودة إثارة في عالم التكنولوجيا والأسواق المالية، عاد جينسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، إلى قيادة الشركة بعد 11 يوماً فقط من استقالته المفاجئة، في تحول دراماتيكي لم يكن مدفوعاً فقط بضغط المستثمرين وموظفي الشركة، بل تدخّل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر، مستنداً إلى أهمية هوانغ في معركة الولايات المتحدة للهيمنة على الذكاء الاصطناعي.

وعادت الشركة إلى رئيسها الذي ارتبط اسمه بصعودها إلى قمة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة أحداث بدأت باستقالته على خلفية تقارير عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، وما تبعها من تحقيقات وتساؤلات تتعلق بالأمن القومي واحتمالات وجود صلات بجهات صينية. وبين قرار مجلس الإدارة رفض عودته، وحملة واسعة من داخل وادي السيليكون وخارجه، وصولاً إلى ضغط البيت الأبيض، تحولت القضية إلى اختبار استثنائي للعلاقة بين القيادة التنفيذية، ومصالح الأسواق، والنفوذ السياسي.

12 نوفمبر.. استقالة تهز عملاق الذكاء الاصطناعي

بدأت الأزمة في 11 نوفمبر، عندما قبل مجلس إدارة إنفيديا استقالة هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة، على أن يسري القرار فوراً. وأعلنت الشركة تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بالتزامن مع بدء البحث عن قيادة جديدة.

وجاءت الاستقالة بعد تقارير عن علاقات شخصية، بينها علاقة مزعومة مع امرأة صينية ارتبط اسمها بشبهات تتعلق بالتجسس لصالح بكين، وهي اتهامات لم تحسمها التحقيقات، كما أثارت التقارير عن علاقات مع موظفين داخل الشركة تساؤلات بشأن الالتزام بقواعد الحوكمة والسلوك المؤسسي.

وكان وقع الاستقالة أكبر من مجرد تغيير إداري في شركة؛ إذ إن هوانغ ليس رئيساً تنفيذياً تقليدياً، بل شخصية محورية في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، وصاحب علاقات وثيقة مع شركات التكنولوجيا ومصنّعي الرقائق ومراكز البيانات والمستثمرين، ما جعل غيابه يثير مخاوف بشأن استمرار زخم إنفيديا وقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة.

13 نوفمبر.. الأسواق تبدأ حساب تكلفة الغياب

انعكست صدمة الاستقالة سريعاً على سهم إنفيديا، الذي تراجع في أول جلسة بعد الإعلان، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات غياب الشخصية التي قادت الشركة لعقود، وأصبحت واجهة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت المخاوف حدود الشركة لتطال أسهم القطاع، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة إنفيديا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، وإدارة علاقاتها مع كبار العملاء والموردين، والحفاظ على موقعها في سوق تتسابق فيه الشركات على بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

كما استدعى مشرّعون أمريكيون هوانغ للمثول أمام جلسات استماع في ديسمبر، في إطار مراجعة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وحماية التكنولوجيا المتقدمة، لتتداخل الأزمة الشخصية والإدارية مع ملفات الرقابة على صادرات الرقائق والتنافس التكنولوجي مع الصين.



16 نوفمبر.. حملة «أعيدوا جينسن» تتجاوز الشركة

مع تصاعد الضغوط، بدأت حملة واسعة للمطالبة بإعادة هوانغ إلى منصبه، شارك فيها موظفون ومساهمون وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا. ووقّع أكثر من 180 ألف شخص على عريضة تطالب بعودته، فيما أبدى إيلون ماسك وعدد من قادة التكنولوجيا دعمهم للحملة، معتبرين أن إنفيديا تحتاج إلى خبرة مؤسسها في مرحلة تتسارع فيها المنافسة على الذكاء الاصطناعي.

وأعاد هذا التحرك تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين هوانغ وإنفيديا، إذ تجاوزت مكانته حدود الإدارة التنفيذية لتصبح مرتبطة بالهوية الاستراتيجية للشركة، وبثقة المستثمرين في قدرتها على مواصلة النمو، كما أظهرت الحملة حجم التأثير الذي يمتلكه مؤسس الشركة على موظفيها وشركائها ومجتمع التكنولوجيا، في وقت كانت فيه الشركة تبحث عن بديل دائم.

وبالتزامن، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعبير علناً عن تأييده لعودة هوانغ، قائلاً إنه لا يمانع رؤيته مجدداً في قيادة إنفيديا، وإنه يعتقد أن هوانغ تعلم درساً من الأزمة.

وأضفى موقف ترامب بُعداً سياسياً على قضية كانت حتى ذلك الوقت محصورة بصورة أساسية في مجلس الإدارة والمستثمرين.



17 نوفمبر.. مجلس الإدارة يغلق الباب أمام العودة

في محطة بدت حاسمة، أعلن رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز أن المجلس لا يعتزم إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، مؤكداً أن الاستقالة قُبلت بالإجماع وأن الشركة ستواصل البحث عن قيادة جديدة.

وجاء الموقف بعد أن أعلن هوانغ استعداده للعودة، قائلاً إنه سيكون فخوراً بالاستجابة إذا رأى مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة. لكن المجلس تمسك في ذلك الوقت بقراره، في ظل المخاوف المتعلقة بالسلوك الشخصي والحوكمة، إلى جانب استمرار التحقيقات.

ورغم رفض العودة، كشفت نتائج الشركة المالية في الفترة ذاتها عن استمرار قوة أعمالها، مع تضاعف الإيرادات الفصلية لتتجاوز 115 مليار دولار، وهو ما عزز أهمية إنفيديا في منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يبدد المخاوف بشأن مستقبل القيادة. وبدا أن الأزمة قد تتجه إلى مرحلة البحث عن رئيس تنفيذي جديد، فيما بقيت حملة إعادة هوانغ قائمة.



20 نوفمبر.. ترامب يرفع مستوى التدخل

دخل ترامب بصورة أكثر وضوحاً على خط الأزمة، معلناً دعمه لعودة هوانغ، ومشيراً إلى أنه ناقش شخصيته وأهميته خلال لقاءاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأن الأخير وصفه بأنه رجل brilliant، في إشارة إلى قدراته الاستثنائية.

وارتبط موقف الرئيس الأمريكي بحسابات تتجاوز إنفيديا، إلى أهمية الشركة في السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي، وقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها في تصنيع وتصميم الرقائق المتقدمة والبنية التحتية الحاسوبية. فهوانغ يمثل أحد أبرز قادة القطاع، وتعد إنفيديا مورداً رئيسياً للرقائق التي تعتمد عليها الشركات الأمريكية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات.

وفي الأيام التالية، تصاعد الضغط السياسي على مجلس الإدارة، وسط تقارير عن تحركات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية للتواصل مع أعضاء المجلس، وإقناعهم بإعادة هوانغ، مع تقديم تقييمات حكومية بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بعودته. وأصبح القرار مسألة ترتبط أيضاً بالسياسة الصناعية الأمريكية وتنافسها التكنولوجي مع الصين.



22 و23 نوفمبر.. انقلاب القرار وعودة هوانغ

بعد أيام من رفض مجلس الإدارة عودته، تبدل الموقف بصورة مفاجئة. وفي 22 نوفمبر، دعا ترامب علناً مجلس إدارة إنفيديا إلى إعادة هوانغ، معتبراً أن ذلك سيكون الأفضل للشركة وللولايات المتحدة، قبل أن تعلن إنفيديا في 23 نوفمبر إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وعضوية مجلس الإدارة، اعتباراً من ذلك التاريخ.

وقال المجلس إن هوانغ هو الشخص المناسب لقيادة إنفيديا، وإن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء، في تحول أنهى فترة قيادة مؤقتة لم تستمر سوى أيام، وأعاد المؤسس إلى رأس الشركة التي شارك في تأسيسها.

وأكدت الشركة أنها تواصلت مع مسؤولين حكوميين أمريكيين، وأنها خلصت إلى عدم وجود مخاطر تتعلق بالأمن القومي من عودة هوانغ، فيما أعلن ترامب دعمه للقرار، معتبراً أن إعادة الرئيس التنفيذي إلى موقعه خطوة صحيحة.

وجاءت العودة في ظل استمرار التحقيقات بشأن بعض الاتهامات والتساؤلات المتعلقة بالحوكمة والأمن القومي، ما أثار انتقادات من مشرعين وخبراء، الذين رأوا أن سرعة تغيير موقف مجلس الإدارة تطرح تساؤلات بشأن استقلاليته، ومدى تأثير الضغوط السياسية في القرارات المؤسسية داخل الشركات الكبرى.



الأسواق تستقبل العودة بموجة صعود

كان رد فعل الأسواق سريعاً، إذ قفز سهم إنفيديا بنحو 31.5 % في جلسة الاثنين عقب الإعلان عن عودة هوانغ، مضيفاً مئات المليارات من الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة، في واحدة من أكبر التحركات اليومية التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القيادة في شركات التكنولوجيا العملاقة.

وامتد التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية، حيث أغلق مؤشر تايوان الرئيسي مرتفعاً 9 % يوم الثلاثاء، مستعيداً خسائر سابقة، فيما صعد مؤشر كوريا الجنوبية 7.4 %، وسجلت الأسهم اليابانية مكاسب قوية. وعكست هذه التحركات مدى ارتباط أسواق المنطقة بأعمال إنفيديا وسلسلة توريد الرقائق والذكاء الاصطناعي.

ورأى المستثمرون في عودة هوانغ إشارة إلى استقرار قيادة الشركة، وتراجع مخاوف بشأن استمرار الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة أن إنفيديا تمثل محوراً رئيسياً في الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

لكن المكاسب لا تعني اختفاء المخاطر؛ إذ لا تزال الشركة تواجه ملفات تتعلق بالقيود الأمريكية على تصدير الرقائق إلى الصين، والتحقيقات التنظيمية، ومخاوف الحوكمة، فضلاً عن أسئلة حول استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي والعوائد التي سيحققها.



تايوان.. عودة «البطل المحلي» وانعكاسها على الاقتصاد

لم تكن عودة هوانغ حدثاً داخل إنفيديا وحدها، بل تحولت إلى مناسبة احتفالية في تايوان، مسقط رأسه، التي ترتبط بصورة وثيقة بصناعة أشباه الموصلات العالمية، وتضم شركة «تي إس إم سي» (TSMC)، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية وفق نموذج التصنيع التعاقدي.

واحتفت مدن تايوانية بعودته عبر رسائل تكريم مصورة على شاشات في محطات النقل والمناطق التجارية، تضمنت عبارات مثل «في انتظار عودة الملك» و«تايوان تحب جينسن»، كما شهد الأسبوع الماضي عروضاً ضوئية على ناطحة السحاب «تايبيه 101» حملت رسائل دعم له، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هوانغ في الجزيرة، والتي تطلق عليها وسائل الإعلام المحلية ظاهرة «جينسانتي» (Jensanity)، في إشارة إلى الهوس الجماهيري بشخصيته.

وتتجاوز هذه الشعبية الجانب الرمزي، إذ ترتبط إنفيديا بشبكة واسعة من الشركات التايوانية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «تي إس إم سي» و«فوكسكون» و«ويسترون» و«كوانتا كمبيوتر». وكان هوانغ يحرص خلال زياراته على لقاء مسؤولي هذه الشركات، في اجتماعات أطلق عليها محلياً «عشاء التريليون دولار»، بالنظر إلى القيمة السوقية الضخمة للشركات المشاركة.

وكان هوانغ قد وصف تايوان في مايو الماضي بأنها «مركز ثقل» ثورة الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن إنفيديا تخطط لاستثمارات سنوية تقارب 150 مليار دولار في الجزيرة، ما يعكس حجم الترابط بين الشركة وشبكة التصنيع التايوانية، وأهمية استمرار هذا التعاون في تعزيز مكانة الجزيرة ضمن صناعة التكنولوجيا العالمية.



عودة المؤسس.. قوة أم مخاطرة؟

تكشف عودة هوانغ عن معادلة جديدة في إدارة شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث يمكن أن تصبح شخصية المؤسس جزءاً من قيمة الشركة نفسها، وليس مجرد مسؤول تنفيذي يمكن استبداله بسهولة. فقد أظهرت الأزمة أن المستثمرين وموظفي إنفيديا وشركاءها ينظرون إلى هوانغ باعتباره عنصراً أساسياً في استراتيجية الشركة وعلاقاتها التجارية وقدرتها على مواصلة قيادة سوق الذكاء الاصطناعي.

لكن هذه العودة تفتح في الوقت ذاته ملفاً بشأن مخاطر الاعتماد المفرط على شخصية واحدة، خصوصاً عندما تتداخل القرارات المؤسسية مع الضغوط السياسية، وتصبح استمرارية الشركة مرتبطة بقدرة مجلس الإدارة على التعامل مع الأزمات الشخصية والتنظيمية.

وبينما أعادت عودة هوانغ الثقة سريعاً إلى الأسواق، يبقى التحدي أمام إنفيديا في المرحلة المقبلة هو تحويل هذا الارتداد إلى استقرار طويل الأمد، والحفاظ على زخم النمو، وإدارة التحقيقات والمخاطر التنظيمية، وتأكيد أن قوة الشركة لا تعتمد فقط على مؤسسها، بل على منظومة متكاملة من الابتكار والإدارة والحوكمة وسلاسل التوريد.