في عالم الأعمال، تقاس قيمة الشركات بالمصانع والعقود والديون والعلامات التجارية، لكن هناك أصلاً استثنائياً لا يظهر في أي قائمة مالية: المؤسس. وعادة لا تدرك الشركات حجم هذا الأصل إلا بعد غيابه، حين تكتشف أن الثقة التي بناها لدى الموظفين والمستثمرين والشركاء لا يمكن تعويضها بسهولة.

وخلال العقود الماضية، شهدت كبرى الشركات العالمية حالات متكررة لمؤسسين أُبعدوا عن مواقع القيادة ثم عادوا إليها مجدداً، بعدما تبيّن أن المؤسسات التي أسسوها ما زالت تعتمد على رؤيتهم ونفوذهم المعنوي وقدرتهم على توجيه دفة الأعمال.

عودة سريعة لـ«جنسن هوانغ»

أحدث هذه الحالات تمثل في «جنسن هوانغ»، المؤسس المشارك لشركة «إنفيديا»، الذي بدا وكأنه يغادر قيادة الشركة التي أسسها عام 1993 بعد إعلان مجلس الإدارة استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

غير أن هذه النهاية لم تستمر طويلاً، إذ عاد هوانغ إلى منصبه بعد 11 يوماً فقط، عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقر بإجراء اتصالات مباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة ودعم عودة مؤسس الشركة إلى موقعه التنفيذي.

ورغم الطابع السياسي الاستثنائي لهذه الواقعة، فإنها أعادت تسليط الضوء على ظاهرة متكررة في عالم الشركات، حيث يعود المؤسسون إلى القيادة بعد محاولات إقصائهم أو استبعادهم.

أربعة أيام أعادت سام ألتمان

في نوفمبر 2023، فجّر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» مفاجأة بإقالة مؤسسها المشارك سام ألتمان، مبرراً القرار بوجود قصور في التواصل مع المجلس.

القرار أثار اضطراباً واسعاً داخل الشركة وخارجها، إذ استقال رئيس الشركة جريج بروكمان احتجاجاً، بينما عرضت «مايكروسوفت»، أكبر مستثمر في الشركة، على ألتمان قيادة فريق جديد لأبحاث الذكاء الاصطناعي لديها.

أما داخل «أوبن إيه آي»، فقد تحولت الأزمة إلى تمرد غير مسبوق بعدما وقّع أكثر من 700 موظف رسالة تطالب بإعادة ألتمان واستقالة أعضاء المجلس، مهددين بالانتقال معه إلى «مايكروسوفت».

وبعد أربعة أيام فقط، تراجع المجلس وتم التوصل إلى اتفاق لعودته مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ليعود رسمياً إلى منصبه في نهاية نوفمبر، في واحدة من أسرع وأشهر عمليات العودة في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

ستيف جوبز.. عودة غيّرت تاريخ «أبل»

تبقى قصة ستيف جوبز المثال الأبرز على عودة المؤسس بعد الإقصاء، ففي عام 1985، خسر جوبز صراع السلطة داخل «أبل» أمام المدير التنفيذي جون سكالي، وغادر الشركة التي شارك في تأسيسها ليتجه إلى تأسيس شركة «نكست».

لكن مع تعثر «أبل» خلال التسعينيات، اضطرت الشركة إلى شراء «نكست» أواخر عام 1996 في صفقة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار، ما فتح الباب أمام عودة جوبز.

وبحلول عام 1997 أصبح الرجل القائد الفعلي للشركة قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، ليقود لاحقاً واحدة من أعظم عمليات التحول المؤسسي في التاريخ، محولاً «أبل» من شركة تعاني أزمات مالية إلى واحدة من أكبر شركات العالم وأكثرها قيمة.

جاك دورسي.. مؤسس عاد بعد سبع سنوات

في أكتوبر 2008، أُجبر جاك دورسي على التخلي عن منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر» وسط مخاوف من أسلوب الإدارة داخل الشركة الناشئة آنذاك.

ورغم خروجه من المنصب، احتفظ بنفوذه مؤسساً ومساهماً رئيساً، كما أسس لاحقاً شركة المدفوعات «سكوير» التي أصبحت تعرف اليوم باسم «بلوك».

وبعد نحو سبع سنوات، عاد دورسي إلى قيادة «تويتر» في عام 2015، أولاً بصفة مؤقتة ثم بشكل دائم، وظل في المنصب حتى استقالته عام 2021.

إقصاء لم يدم أكثر من 33 ساعة

وفي واحدة من أقصر محاولات الإبعاد، واجه مات مولينويغ، مؤسس «أوتوماتيك» المالكة لمنصة «ووردبريس»، محاولة لعزله في سبتمبر 2026.

وصوّت مجلس الإدارة على منحه إجازة مدفوعة وتعيين مدير تنفيذي مؤقت بدلاً منه، إلا أن مولينويغ استخدم حقوق التصويت التي يملكها لاستعادة صلاحياته سريعاً، لتنتهي فترة إبعاده بعد 33 ساعة و20 دقيقة فقط.

أصول لا تظهر في الميزانية

تكشف هذه القصص أن قيمة المؤسسين لا تقتصر على المناصب التنفيذية التي يشغلونها، بل تمتد إلى الرؤية والعلاقات والثقة التي تتكوّن حولهم عبر سنوات من بناء الشركات.

وفي كثير من الأحيان، لا تدرك مجالس الإدارة والمستثمرون أهمية هذه القيمة إلا بعد غياب أصحابها، لتجد الشركات نفسها مضطرة إلى استدعاء من أقصتهم سابقاً.

أما حالة «جنسن هوانغ»، فتضيف بعداً جديداً إلى الظاهرة، إذ تجاوزت عودته حدود مجلس الإدارة لتصبح قضية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية، بما يعكس أن بعض المؤسسين لم يعودوا مجرد مديرين تنفيذيين، بل باتوا جزءاً من الأهمية الاقتصادية والتقنية للشركات التي صنعوها.