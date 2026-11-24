تستعيد مراكز التسوق في الولايات المتحدة جاذبيتها خلال موسم الأعياد، مع تحول اهتمام المستهلكين من مجرد البحث عن العروض والتخفيضات إلى خوض تجارب متكاملة تجمع بين التسوق والطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، في اتجاه يعزز قدرة المتاجر التقليدية على استعادة زوارها ومنافسة التجارة الإلكترونية.



وأظهر استطلاع أجرته شركة «جي إل إل» (JLL) للاستثمار والخدمات العقارية أن نحو 55% من المتسوقين الأمريكيين يخططون لزيارة مراكز التسوق المغلقة خلال موسم الأعياد الحالي، مقارنة بـ50% في العام الماضي. كما كشف استطلاع للمجلس الدولي لمراكز التسوق أن 84% من الأمريكيين الذين يعتزمون التسوق خلال عطلة عيد الشكر يخططون لزيارة المتاجر الفعلية، وهي أعلى نسبة منذ 2019.



وتبرز الأرقام القيمة الاقتصادية المتزايدة لهذه الزيارات، إذ يتوقع المتسوقون الذين يخططون لزيارة المراكز التجارية إنفاق 1357 دولاراً للفرد خلال موسم الأعياد، بزيادة 23% مقارنة بمن لا يعتزمون زيارتها.



ولم يعد الإنفاق مقتصراً على شراء الهدايا، إذ يتوقع المستهلكون زيادة مصروفاتهم على المطاعم والترفيه بنسبة 17.3%، وعلى الأغذية والديكورات بنسبة 16%، مقابل نمو لا يتجاوز 3.1% في الإنفاق المخطط للهدايا. كما ارتفعت نسبة من يعتزمون شراء الطعام والمشروبات خلال كل زيارة إلى 21%، مقارنة بـ12% العام الماضي.



وتدفع هذه التحولات مالكي المراكز التجارية إلى توسيع خيارات المطاعم والأنشطة الترفيهية، فيما تعمل العلامات التجارية على تطوير تجارب حصرية داخل متاجرها، تشمل خدمات تعديل الملابس والتطريز حسب الطلب والمقاهي.



وتتجه علامات مثل «كوتش» (Coach) إلى تعزيز حضورها عبر إتاحة منتجات كانت مقتصرة على متاجرها الرئيسية في منافذ التخفيضات، إلى جانب مضاعفة عدد مقاهيها في أمريكا الشمالية إلى ثمانية خلال شهرين.



ويعكس هذا التحول إدراك قطاع التجزئة أن المنافسة مع التسوق الإلكتروني لم تعد مرتبطة بالسعر وتنوع المنتجات فقط، بل بقدرة المراكز التجارية على تقديم تجربة اجتماعية وترفيهية متكاملة تجعل الزيارة بحد ذاتها وجهة تستحق الوقت والإنفاق.