

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تعاملات الثلاثاء على انخفاض، وسط عمليات بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتتراجع مكاسب القطاع التي تحققت خلال موجة صعود أخيرة غذتها نتائج وتوقعات شركة «إنفيديا»، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في ديسمبر المقبل.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية ملحوظة، انعكست بصورة أكبر على مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يضم ثقلاً كبيراً لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما امتدت الخسائر إلى مؤشر «إس أند بي 500» الأوسع نطاقاً. وجاءت التحركات في ظل توجه المستثمرين إلى إعادة تقييم مستويات الأسعار والتوقعات المرتبطة بالشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعد موجة مكاسب قوية قادتها أسهم القطاع خلال الفترة الماضية.

وعند جرس الافتتاح، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100.7 نقطة، أو ما يعادل 0.20 %، ليصل إلى 49,494.6 نقطة. وتراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنحو 64.8 نقطة، بنسبة 0.90 %، مسجلاً 7,172.33 نقطة، فيما تكبد مؤشر «ناسداك» المجمع أكبر الخسائر، بعدما هبط 343.7 نقطة، أو 1.43 %، ليصل إلى 23,745.862 نقطة.

وتتجه أنظار الأسواق خلال الأيام المقبلة إلى بيانات التضخم الأمريكية، التي تمثل عاملاً أساسياً في تحديد توقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي. إذ قد تعزز أي مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية الرهانات على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، بينما قد تمنح الأرقام الأقل من المتوقع مساحة أكبر للتفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية.

وتأتي هذه التحركات في وقت توازن فيه الأسواق بين التفاؤل بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمخاوف المتعلقة بتقييمات شركات التكنولوجيا، فضلاً عن تأثير تكاليف التمويل المرتفعة على شهية الاستثمار. ويترقب المستثمرون كذلك إشارات الشركات بشأن الإنفاق الرأسمالي والعوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي أهمية هذا القطاع في توجيه حركة الأسهم الأمريكية.