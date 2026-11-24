لم تصمد القفزة القوية التي حققها سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) في جلسة الاثنين، إذ عاد إلى الهبوط بأكثر من 6 % خلال تداولات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، الثلاثاء، ليمحو نحو خُمس مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة، في مؤشر على استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم موجة التفاؤل التي أثارتها عودة المؤسس المشارك جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وكان سهم الشركة قد قفز بنحو 31 % الاثنين، عقب إعلان مجلس الإدارة إعادة هوانغ إلى منصبه، بعد أقل من أسبوعين على استقالته، في خطوة عززت ثقة المستثمرين مؤقتاً في الشركة التي تعد أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي. غير أن السهم تعرض لضغوط بيعية في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما سجل انخفاضاً بنحو 5.4 % في وقت مبكر، قبل أن تتسع خسائره إلى أكثر من 6 %.

وامتدت موجة البيع إلى عدد من أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مع تراجع سهم «ديل» بنسبة 6.26 %، و«إنتل» بنحو 6.4 %، و«ألفابت» بنسبة 1.08 %، فيما انخفض سهم «أنثروبيك» بنسبة 4.53 %، مقابل ارتفاع سهم «أبل» بنسبة 0.63 %. كما تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.16 %، وهبطت أسهم «ميكرون» و«مارفيل تكنولوجي» و«إيه إم دي» و«آرم» بأكثر من 3 %.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه أسهم التكنولوجيا تواجه ضغوطاً بعد موجة تقلبات حادة شهدتها الأسواق الأمريكية، وسط مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، وحساسية المستثمرين تجاه أي تطورات تتعلق بالحوكمة والقيود التنظيمية ومستقبل الإنفاق على البنية التحتية التقنية.



عودة هوانغ تحت مجهر الرقابة الأمريكية

وكان مجلس إدارة «إنفيديا» قد أعلن إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي عقب سلسلة من المناقشات والاجتماعات، مؤكداً أن القرار حظي بإجماع أعضائه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تدخل شخصياً في عملية إعادته، موضحاً أنه تحدث مع مجلس إدارة الشركة قبل اتخاذ القرار، وأن الإدارة الأمريكية قدمت تأكيدات بشأن عدم تشكيل هوانغ تهديداً للأمن القومي.

لكن عودة المؤسس المشارك لم تنه التساؤلات المحيطة بالشركة، إذ لا تزال ملفات الحوكمة والامتثال لضوابط تصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين تخضع للتدقيق. ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بتلقيه أسئلة بشأن أنشطة الشركة وعلاقاتها التجارية والتزامها بقيود التصدير.

كما قالت السيناتورة إليزابيث وارن إن إعادة هوانغ لا تعفي الشركة وإدارتها من تقديم إجابات للكونغرس بشأن مدى الالتزام بالقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.



تفاؤل المحللين لا يلغي المخاطر

وفي المقابل، اتجه عدد من محللي وول ستريت إلى رفع تقييماتهم وتوصياتهم بشأن سهم «إنفيديا» عقب عودة هوانغ، معتبرين أن وجوده على رأس الإدارة يعزز الثقة في استراتيجية الشركة، بالنظر إلى دوره المحوري في تطوير أعمالها وترسيخ موقعها في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وكتب محللو «ميزوهو» أن عودة هوانغ تعيد الثقة إلى المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين حذر محللو «بنك أوف أمريكا» من أن هذه الخطوة لا تنهي التدقيق في الشركة، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالحوكمة والعلاقات مع العملاء والامتثال للقيود الأمريكية على الصادرات إلى الصين.

وبذلك، تعكس تحركات السهم تبايناً بين التفاؤل بدور هوانغ في قيادة المرحلة المقبلة، وحذر المستثمرين من المخاطر الرقابية والتنظيمية، في وقت تظل فيه «إنفيديا» من أبرز الشركات التي تتأثر بها اتجاهات أسواق التكنولوجيا العالمية.