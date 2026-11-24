تخلى سهم شركة «أنثروبيك» (Anthropic) المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» عن مكاسبه الأولية، وهبط دون سعر الطرح العام الأولي في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الثلاثاء، في انعكاس سريع للحماس الذي رافق إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي، وسط ضغوط البيع التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وانخفض السهم بنسبة 6.5% إلى 82 دولاراً في أحدث التداولات، متجاوزاً إلى ما دون سعر الطرح البالغ 83 دولاراً، وذلك بعد أيام قليلة من ظهوره الأول في 19 نوفمبر، حين افتتح عند 111.50 دولاراً، محققاً مكاسب بلغت نحو 34% مقارنة بسعر الاكتتاب.

وجاء هذا الأداء رغم الزخم الذي شهدته أسهم الذكاء الاصطناعي في جلسة الاثنين، عقب عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا»، وارتفاع سهم الأخيرة بنحو 30%. ولم يستفد سهم «أنثروبيك» بالقدر نفسه من موجة التفاؤل، في ظل استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا وتزايد حذر المستثمرين تجاه التقييمات المرتفعة للشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وزادت الضغوط على السهم عقب إفصاح كشف عن بيع الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي أكثر من 3.37 ملايين سهم، بقيمة تجاوزت 280 مليون دولار، بعد يوم واحد من الإدراج. ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات كبار التنفيذيين والمساهمين في الطروح الكبرى، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تقييمات الأسهم واتجاهاتها خلال المراحل الأولى من التداول.

وكان سهم الشركة قد بدأ تداولاته بقوة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه، بالتزامن مع موجة بيع أوسع في أسهم التكنولوجيا. وشهدت الأسواق الأمريكية ضغوطاً خلال الأسبوع الماضي، بعدما دخل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» منطقة التصحيح، فيما سجل سهم «إنفيديا» أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 2008.

ولا تعد «أنثروبيك» حالة استثنائية بين الطروح التقنية الكبرى التي فقدت جزءاً كبيراً من مكاسبها الأولية. فقد استغرق سهم «سبيس إكس» نحو شهر للهبوط دون سعر الطرح، بينما تراجع سهم «فيسبوك»، المعروفة حالياً باسم «ميتا بلاتفورمز»، دون سعر اكتتابه في ثاني أيام تداوله عام 2012. وتشير هذه التجارب إلى أن الأداء الضعيف في الأيام الأولى لا يشكل بالضرورة مؤشراً حاسماً إلى مسار السهم على المدى الطويل.

وجمعت «أنثروبيك» نحو 93.5 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي، بعد ممارسة مديري الاكتتاب خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة بذلك حصيلة طرح «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار في يونيو. ويضعها هذا الحجم في صدارة الطروح العامة الأولية من حيث القيمة وفق الأرقام الواردة في التقرير، ويمنح إدراجها أهمية خاصة باعتبارها أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وفي المقابل، قد توفر صناديق المؤشرات دعماً للسهم خلال الفترة المقبلة، إذ تقدر شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليل إعادة موازنة المؤشرات أن الصناديق الاستثمارية السلبية قد تشتري ما يصل إلى 30% من الأسهم المطروحة بحلول نهاية العام. كما من المقرر أن تضيف «إم إس سي آي» سهم الشركة إلى مؤشراتها العالمية القياسية اعتباراً من إغلاق 30 نوفمبر، وهو ما قد يعزز الطلب المؤسسي عليه، مع دخول الصناديق التي تتبع تلك المؤشرات في عمليات إعادة الموازنة.