أعلنت شركة «شاومي» الصينية انخفاض صافي أرباحها المعدلة بنسبة 57% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل أرباحاً دون توقعات المحللين، رغم تحقيق إيرادات تجاوزت التقديرات، في ظل استمرار توسع الشركة في أنشطة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

وبلغ صافي الربح المعدل نحو4.9 ‌مليارات يوان (735.65 ‌مليون دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 780.7 مليون دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، ما يعكس فجوة بين النتائج المحققة وتقديرات السوق.

وفي المقابل، سجلت إيرادات الشركة نحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 15.84 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار نمو حجم أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق مبيعات تفوق التقديرات، رغم الضغوط على مستويات الربحية.

وتأتي نتائج شاومي في وقت تواصل فيه الشركة الصينية تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب نشاطها الرئيس في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع مصادر الإيرادات وتعزيز موقعها في سوق التكنولوجيا العالمي.