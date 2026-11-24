



يقول بيت الشعر العربي "علمته الرماية، فلما اشتد ساعده رماني"، وربما المثل عربي، ولكن تنفيذه على أرض الواقع بطلاه الصين ‏والغرب باقتدار، فعلى مدى عقود، تدفقت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى الصين بحثاً عن العمالة منخفضة التكلفة، ‏والحوافز الاستثمارية، والقدرة على إنتاج ملايين الوحدات بتكاليف يصعب تحقيقها في بلدانها الأصلية. ‏

وكانت المعادلة تبدو رابحة للجميع؛ الصين تحصل على الاستثمارات وفرص العمل، والشركات الأجنبية تخفض تكاليف الإنتاج ‏وتعزز أرباحها.‏

لكن بينما كانت الشركات العالمية تحصد عوائد تلك المعادلة، كانت الصين تبني شيئاً أكثر أهمية على المدى الطويل: قاعدة صناعية ‏متكاملة، وملايين من العمال والمهندسين المدربين، وشبكات من الموردين، وقدرات على تطوير المنتجات وإنتاجها وتسويقها على ‏نطاق واسع.‏

وبعد عقود من التصنيع لحساب الآخرين، باتت الشركات الصينية تبيع السيارات في معاقل الصناعة الأوروبية، والهواتف الذكية في ‏الأسواق التي هيمنت عليها «أبل» و«سامسونج»، وتتوسع في صناعة الأحذية الرياضية التي ارتبطت لعقود بأسماء «نايكي» ‏و«أديداس» و«بوما».‏

ولم تعد المنافسة تقتصر على تقديم بدائل أقل سعراً، بل امتدت إلى تطوير التكنولوجيا وإنتاج السلع مرتفعة القيمة والاستحواذ على ‏حصص في علامات تجارية أجنبية، في تحول يطرح سؤالاً اقتصادياً: إلى أي مدى ساهمت استراتيجية الشركات العالمية لخفض ‏تكاليف الإنتاج في صناعة المنافسين الذين يهددون اليوم حصصها السوقية وأرباحها؟

استدراج رؤوس الأموال

تعود جذور التحول إلى سياسة الإصلاح والانفتاح التي أطلقتها الصين عام 1978 بقيادة دينغ شياو بينغ، عندما بدأت البلاد في إعادة ‏تشكيل اقتصادها وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة توفر بيئة جاذبة للشركات العالمية.‏

وفي عام 1980، أصبحت شنتشن إحدى أبرز ساحات التجربة الاقتصادية الجديدة، قبل أن تتحول من مدينة محدودة النشاط الصناعي ‏إلى مركز عالمي للإلكترونيات والتكنولوجيا ومقر لشركات مثل «هواوي» و‎«BYD»‎‏.‏

وقدمت الصين للمستثمرين الأجانب مزيجاً من المزايا، شمل انخفاض تكاليف العمالة والحوافز الضريبية والبنية التحتية الصناعية، ‏فضلاً عن فرصة الوصول إلى سوق استهلاكية تضم أكثر من مليار نسمة.‏

وفي قطاع السيارات، بدأت «فولكس فاجن» شراكتها الصناعية مع شنغهاي في ثمانينيات القرن الماضي، وتبعتها شركات عالمية ‏أخرى، بينها «جنرال موتورز» و«تويوتا» و«هوندا».‏

ومع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، تسارعت عملية انتقال التصنيع إليها، وأصبحت البلاد حلقة رئيسية ‏في سلاسل الإمداد الدولية.‏

لكن الشركات الأجنبية كانت تنقل معها إلى الصين أكثر من مجرد خطوط إنتاج؛ فقد حملت معها خبرات إدارة المصانع ومعايير ‏مراقبة الجودة وأساليب الهندسة الصناعية وتقنيات التصنيع ومتطلبات الموردين وآليات تطوير المنتجات وإدارة سلاسل التوريد.‏

وبمرور الوقت، أصبح لدى الصين موردون محليون قادرون على إنتاج مكونات كانت تستوردها سابقاً، ومهندسون يمتلكون خبرة في ‏الصناعات المتقدمة، وشركات قادرة على الاستفادة من المعرفة المتراكمة داخل هذه البيئة.‏

كيف انتقلت المعرفة؟

لم يكن انتقال المعرفة الصناعية مجرد نتيجة نظرية للاستثمارات الأجنبية، ففي دراسة نشرتها دورية ‏‎«JOURNAL OF ‎INTERNATIONAL ECONOMICS»‎‏ عام 2024، خلص باحثون إلى أن المشروعات المشتركة بين المستثمرين الأجانب ‏والشركات الصينية ساهمت في تحسين الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، ولم تقتصر فوائدها على الشركاء المباشرين، بل امتدت إلى ‏شركات صينية أخرى.‏

وبالتوازي مع ذلك، استثمرت بكين في التعليم الهندسي والبنية التحتية والبحث العلمي، وأطلقت برامج لدعم الصناعات الاستراتيجية، ‏وصولاً إلى مبادرة «صنع في الصين 2025»، التي استهدفت تعزيز القدرات المحلية في قطاعات صناعية وتكنولوجية متقدمة.‏

ولم تكن جميع عمليات نقل التكنولوجيا طوعية بالضرورة، فقد أثارت شروط الاستثمار والمشروعات المشتركة في بعض القطاعات ‏اعتراضات غربية بشأن حماية الملكية الفكرية ومتطلبات نقل التكنولوجيا إلى الشركاء المحليين.‏

لكن تفسير الصعود الصيني بنقل التكنولوجيا الأجنبية وحده يتجاهل عقوداً من الاستثمارات المحلية في البحث والتطوير، فضلاً عن ‏المنافسة الشرسة بين الشركات الصينية نفسها.. وهكذا، لم تعد الميزة التنافسية للصين قائمة على انخفاض أجور العمال وحده، بل على ‏امتلاك منظومة صناعية متكاملة يصعب على كثير من الدول إعادة إنتاجها بالسرعة والحجم نفسيهما.‏

السيارات.. حين خرج التلميذ لينافس المعلم

ربما لا توجد صناعة تجسد حجم التحول الصيني بوضوح يفوق صناعة السيارات، التي كانت لعقود عنواناً للتفوق الهندسي الألماني ‏والياباني والأمريكي.‏

عندما بدأت شركات السيارات العالمية تأسيس مصانع ومشروعات مشتركة في الصين، كان الهدف الأساسي الوصول إلى سوق ‏محلية ضخمة والاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج.‏

وفي المقابل، ساعدت هذه المشروعات في تأسيس صناعة محلية للمكونات وقطع الغيار، وتأهيل العمال والمهندسين، وتطوير القدرة ‏على إنتاج السيارات وفق المعايير الدولية.‏

لكن نقطة التحول الكبرى جاءت مع السيارات الكهربائية، التي قلصت أهمية بعض عناصر التفوق التقليدي لشركات السيارات ‏الكبرى، وفتحت المجال أمام منافسين يمتلكون خبرات في البطاريات والإلكترونيات والبرمجيات.‏

واستفادت الصين من استثماراتها المبكرة في هذه المجالات، إلى جانب الدعم الحكومي والمنافسة بين عشرات الشركات المحلية، ‏لتنتقل من استيراد السيارات والتكنولوجيا إلى تصدير ملايين المركبات سنوياً.‏

وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الصيني، ارتفعت صادرات السيارات من البلاد من نحو 3.11 ملايين مركبة في 2022 إلى 4.91 ‏ملايين في 2023، ثم 5.86 ملايين في 2024، وصولاً إلى 7.1 ملايين مركبة في 2025، بنمو تجاوز 128% خلال ثلاث سنوات.‏

وفي 2025 وحده، بلغت صادرات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، نحو 2.615 مليون سيارة، ‏فيما سجل إجمالي صادرات السيارات نمواً بنسبة 21.1‏‎%‎‏.‏

وتسارعت وتيرة التوسع خلال 2026، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» في نوفمبر بأن صادرات سيارات الركوب الصينية تجاوزت ‏ثمانية ملايين سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 4.8 ملايين خلال الفترة المقابلة من 2025.‏

وفي أكتوبر وحده، بلغت الصادرات نحو 927 ألف سيارة ركوب، بزيادة 62.3%، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات المحلية ‏بنسبة 27.4‏‎%‎‏.‏

وتبرز هذه المفارقة عاملاً جديداً في الزحف الصيني؛ فالتوسع الدولي لم يعد مجرد فرصة للنمو، وإنما أصبح أيضاً وسيلة لتصريف ‏الطاقة الإنتاجية ومواجهة تباطؤ الطلب وحرب الأسعار داخل الصين.‏

عشرات العلامات تجتاح الأسواق

لا يعتمد التوسع الصيني على شركة واحدة أو نموذج تجاري موحد، بل على عشرات العلامات التي تستهدف شرائح مختلفة من ‏المستهلكين.‏

فمجموعة «شيري» لا تكتفي بعلامتها الرئيسية، بل تمتد عبر «جيتور» و«أومودا» و«جايكو» و«إكسيد» و«سويست» و«آي كار» ‏و«ليباس».‏

وتستهدف «جيتور» أسواق السيارات العائلية والدفع الرباعي، بينما تسعى «إكسيد» إلى المنافسة في الفئات الأعلى سعراً، وتتحرك ‏‏«أومودا» و«جايكو» نحو الأسواق الدولية بهويات تجارية مستقلة.‏

وتضم ‏‎«BYD»‎‏ علامات «دينزا» و«يانغ وانغ» و«فانغ تشنغ باو»، فيما تمتد منظومة «جيلي» عبر «زيكر» و«لينك آند كو» ‏و«جالاكسي» و«ريددارا» و«ليفان» و«فاريزون»، بالإضافة إلى ملكيات واستثمارات في علامات ذات أصول أجنبية، مثل ‏‏«فولفو» و«لوتس» و«بوليستار» و«بروتون» و«سمارت».‏

وتنافس مجموعة «جريت وول» عبر «هافال» و«تانك» و«أورا» و«واي» و«باور»، فيما تعتمد «سايك» على «إم جي» ‏و«ماكسوس» و«روي» و«آي إم موتورز» و«وولينغ» و«باوجون».‏

وتدخل «تشانجان» المنافسة عبر «ديبال» و«أفاتر» و«نيفو»، إلى جانب «دونغ فينغ» وعلامات «فوياه» و«فورثينغ» و«إيولوس» ‏و«نامي» و«إم هيرو».‏

وتتسع دائرة المنافسة لتشمل «جي إيه سي» و«أيون» و«ترامبتشي» و«هايبتك»، و«فاو» و«هونغ تشي» و«بيستون»، و«بايك» ‏و«أركفوكس» و«فوتون»، و«جاك» و«سيريس» و«آيتو» و«دي إف إس كيه».‏

وإلى جانب هذه المجموعات، ظهرت شركات تعتمد بدرجة أكبر على السيارات الكهربائية والبرمجيات، مثل «نيو» وعلامتيها ‏‏«أونفو» و«فايرفلاي»، و«إكس بينغ» و«لي أوتو» و«ليب موتور» و«شاومي» و«سكاي ويل».‏

وتمنح هذه الاستراتيجية الشركات الصينية القدرة على المنافسة في أكثر من فئة سعرية، مع الاستفادة من المنصات الهندسية ‏والمكونات وسلاسل التوريد المشتركة بين علامات المجموعة الواحدة.‏

وبحسب تقرير مؤسسة ‏‎«FEV CONSULTING»‎، المستند إلى بيانات اتحاد مصنعي السيارات الصيني، تصدرت «شيري» قائمة ‏المجموعات المصدرة في 2025 بنحو 1.344 مليون سيارة، تلتها ‏‎«BYD»‎‏ بنحو 1.054 مليون سيارة، بعدما رفعت صادراتها بنسبة ‏‏143.4% خلال عام واحد.‏

وجاءت «سايك» بنحو 950 ألف سيارة، و«تشانجان» بـ637 ألفاً، و«جيلي» بـ606 آلاف، و«جريت وول» بـ506 آلاف، و«بايك» ‏بـ308 آلاف، و«دونغ فينغ» بـ280 ألفاً، و«جاك» بـ222 ألف سيارة.‏

ولا تشمل هذه الأرقام جميع المبيعات الدولية الناتجة عن التصنيع في مصانع خارج الصين، كما تشمل إجماليات صادرات الصين ‏بعض السيارات التي تنتجها علامات أجنبية داخل البلاد.‏

الصين تنتزع حصة أوروبا

تظهر الأرقام الأوروبية أن التوسع الصيني لم يعد مجرد زيادة في الصادرات، بل أصبح اقتطاعاً فعلياً من الحصص السوقية للمصنعين ‏الآخرين.‏

فوفق بيانات مؤسسة ‏‎«INOVEV»‎‏ لأبحاث السيارات، التي نشرتها وكالة «رويترز» في فبراير 2026، ضاعفت الشركات الصينية ‏حصتها في سوق السيارات الأوروبية خلال 2025 إلى نحو 6%، مع تفاوت كبير بين الدول.‏

واقتربت حصتها من 14% في النرويج، و11% في بريطانيا، و9% في إسبانيا وإيطاليا، فيما بلغت 8.2% في بولندا، بعدما كانت ‏شبه معدومة هناك في 2023، علماً بأن هذه الإحصاءات لا تشمل «فولفو» المملوكة لمجموعة «جيلي» الصينية.‏

وتواصل الاختراق خلال 2026، إذ أظهرت بيانات مؤسسة ‏‎«ELARA SECURITIES»‎، المستندة إلى بيانات ‏‎«MARKLINES»‎، ارتفاع حصة العلامات الصينية في السوق الأوروبية من 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 إلى ‏‏8.9% خلال الفترة المقابلة من 2026.‏

وفي المقابل، تراجعت حصة العلامات الأوروبية من 66.5% إلى 64.6%، واليابانية من 13.6% إلى 12.5%، والكورية الجنوبية ‏من 8.2% إلى 7.4%، والأمريكية من 6.3% إلى 6.2‏‎%‎‏.‏

وبينما أضافت العلامات الصينية 4.2 نقاط مئوية إلى حصتها السوقية، فقدت العلامات الأوروبية 1.9 نقطة، واليابانية 1.1 نقطة، ‏والكورية 0.8 نقطة.‏

ويمثل ذلك مؤشراً مباشراً إلى إعادة توزيع السوق لصالح الشركات الصينية، وإن لم يكن دليلاً على أن كل خسارة تكبدتها شركة بعينها ‏كانت نتيجة مباشرة للمنافسة الصينية.‏

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، في محاولة لمواجهة آثار ‏الدعم الحكومي للصناعة الصينية، لكن تلك الرسوم لم تمنع الشركات من مواصلة التوسع عبر السيارات الهجينة والتقليدية، فضلاً عن ‏خطط التصنيع داخل أوروبا.‏

المبيعات لا تعني الأرباح

على الرغم من اتساع الحضور الصيني في الأسواق العالمية، فإن زيادة الحصص السوقية لا تعني بالضرورة تحقيق نمو مماثل في ‏الأرباح.‏

فقد أظهرت النتائج المالية لشركة «جيلي» للسيارات في 2025 ارتفاع عدد السيارات المبيعة بنسبة 39%، إلى أكثر من ثلاثة ملايين ‏مركبة، وزيادة الإيرادات بنسبة 25.1%، إلى 345.2 مليار يوان.‏

لكن صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة ارتفع بنسبة 0.2% فقط، إلى 16.85 مليار يوان، ما يكشف الفجوة بين نمو حجم ‏الأعمال ونمو العائد المالي للمساهمين.‏

وتظل حرب الأسعار وتكاليف تطوير السيارات الجديدة والاستثمارات في المصانع وشبكات التوزيع الخارجية من العوامل التي يمكن ‏أن تحد من المكاسب المالية الناتجة عن زيادة المبيعات.‏

ومع ذلك، فإن الشركات الصينية لا تنافس فقط على الأرباح الحالية، وإنما على بناء حضور طويل الأجل في الأسواق الخارجية، وهو ‏ما قد يسمح لها بتحسين عوائدها مستقبلاً مع اتساع قاعدة العملاء وتطور شبكات التوزيع والصيانة.‏

الهواتف.. من تجميع الآيفون إلى منافسة «أبل»‏

في صناعة الهواتف الذكية، تجسدت استراتيجية التصنيع العالمي في العلاقة بين «أبل» وشبكة مورديها ومصانع التجميع الموجودة ‏في الصين، وفي مقدمتها مصانع «فوكسكون» التايوانية.‏

وعلى الرغم من احتفاظ «أبل» بالسيطرة على تصميم منتجاتها ونظام تشغيلها وملكيتها الفكرية وعلامتها التجارية، فإن احتياجاتها ‏الإنتاجية ساهمت، إلى جانب شركات إلكترونيات عالمية أخرى، في توسيع قاعدة ضخمة من الموردين والمصنعين والمهندسين داخل ‏الصين.‏

وأصبحت هذه البيئة قادرة على توفير الشاشات والبطاريات والكاميرات والهياكل المعدنية ومكونات الاتصال، إلى جانب خبرات ‏تجميع المنتجات واختبارها وإنتاجها بكميات كبيرة.‏

ومن هذه المنظومة انطلقت شركات صينية بدأت بتقديم هواتف بأسعار تنافسية، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مواجهة «أبل» ‏و«سامسونج» في مجالات التصوير والشحن السريع والهواتف القابلة للطي والذكاء الاصطناعي.‏

ولم تعتمد الصين على علامة واحدة، بل على مجموعة واسعة من الشركات والعلامات؛ «شاومي» و«ريدمي» و«بوكو»، و«أوبو» ‏و«وان بلس» و«ريلمي»، و«فيفو» و‎«IQOO»‎، فضلاً عن «هواوي» و«هونر»، ومجموعة «ترانشن» التي تقف وراء «تكنو» ‏و«إنفينيكس» و«آيتل».‏

وتتيح هذه التعددية استهداف المستهلكين في مستويات دخل وأسواق مختلفة، من الهواتف الاقتصادية في أفريقيا والهند إلى الأجهزة ‏الرائدة في أوروبا والخليج.‏

مئات الملايين من الهواتف الصينية

وفق مؤسسة ‏‎«OMDIA»‎‏ لأبحاث الأسواق، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالمياً نحو 1.245 مليار هاتف خلال 2025، ‏استحوذت «شاومي» و«فيفو» و«أوبو» وحدها على أكثر من 371 مليون هاتف منها.‏

وتصدرت «أبل» السوق بشحنات بلغت 240.6 مليون هاتف، تلتها «سامسونج» بـ239.1 مليون هاتف، ثم «شاومي» بـ165.4 ‏مليون هاتف، و«فيفو» بـ105.3 ملايين، و«أوبو» بـ100.7 مليون هاتف.‏

وتشمل أرقام «شاومي» علامتي «ريدمي» و«بوكو»، فيما تشمل أرقام «فيفو» علامة ‏‎«IQOO»‎، وأرقام «أوبو» علامة «وان ‏بلس»، وفق تصنيف المؤسسة لعام 2025.‏

أما بيانات مؤسسة ‏‎«COUNTERPOINT RESEARCH»‎، فتظهر ارتفاع الحصة المجمعة لـ«شاومي» و«أوبو» و«فيفو» من ‏‏26% في 2019 إلى 38% في 2021، قبل أن تتراجع إلى 32% في 2025، وفق طريقة المؤسسة في تجميع العلامات التابعة.‏

وفي المقابل، ارتفعت حصة «أبل» من 13% إلى 20% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، فيما تراجعت حصة «سامسونج» ‏من 20% إلى 19‏‎%‎‏.‏

وتوضح هذه الأرقام أن العلامات الصينية تمكنت من بناء حضور عالمي ضخم، لكنها لم تنتزع مكاسبها بالتساوي من «أبل» ‏و«سامسونج»، إذ نجحت الشركة الأمريكية أيضاً في تعزيز موقعها خلال الفترة نفسها.‏

كما ساهمت العقوبات الأمريكية على «هواوي» في إعادة توزيع حصص السوق، بعدما كانت الشركة الصينية قد تمكنت من تجاوز ‏‏«سامسونج» و«أبل» لتتصدر شحنات الهواتف عالمياً خلال الربع الثاني من 2020.‏

الزحف خارج الحدود الصينية

تكشف دراسة نشرتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ‏‎«GSMA»‎‏ في 2025، استناداً إلى بيانات مؤسسات ‏‎«IDC»‎‏ ‏و‎«CANALYS»‎‏ و‎«COUNTERPOINT»‎، مدى انتشار العلامات الصينية في الأسواق الخارجية.‏

فقد بنت «شاومي»، عبر علامتها الرئيسية و«ريدمي» و«بوكو»، حضوراً تراوحت حصصه بين 15% و20% في عدد من أسواق ‏الهند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.‏

وفي الهند، تراوحت الحصة المجمعة لـ«أوبو» و«وان بلس» و«ريلمي» بين 25% و30%، فيما تراوحت حصة «فيفو» وعلامتها ‏‎«IQOO»‎‏ بين 15% و20‏‎%‎‏.‏

أما «هونر»، التي انفصلت عن «هواوي» في 2020، فقد تمكنت من إعادة بناء حضورها الدولي، وبلغت حصتها نحو 7% في ‏أمريكا اللاتينية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة.‏

وتبرز مجموعة «ترانشن» بوصفها أحد أكثر نماذج التوسع الصيني اعتماداً على الأسواق الخارجية، إذ استحوذت علاماتها «تكنو» ‏و«إنفينيكس» و«آيتل» على نحو نصف سوق الهواتف الذكية في أفريقيا، فيما تراوحت حصتها في الشرق الأوسط بين 15% ‏و20‏‎%‎‏.‏

وتكشف هذه الأرقام كيف استطاعت الصين تحويل التنوع الكبير في علاماتها إلى أداة للانتشار الدولي، خصوصاً في الأسواق الناشئة ‏التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على «سامسونج» وغيرها من الشركات الأجنبية.‏

شاومي.. 151 مليار يوان من الخارج

تعكس نتائج «شاومي» المالية مدى نجاح بعض الشركات الصينية في تحويل علاماتها إلى أعمال دولية ضخمة.‏

فوفق التقرير المالي للمجموعة عن عام 2025، بلغت إيراداتها 457.3 مليار يوان، بزيادة 25%، وارتفع صافي أرباحها من 23.58 ‏مليار يوان في 2024 إلى 41.57 مليار يوان في 2025، بنمو تجاوز 76‏‎%‎‏.‏

وبلغت إيراداتها من خارج البر الرئيسي الصيني 151.06 مليار يوان، تمثل 33% من إجمالي إيرادات المجموعة.‏

كما بلغت إيرادات قطاع الهواتف الذكية نحو 186.44 مليار يوان، فيما تجاوز إنفاق المجموعة على البحث والتطوير 33.13 مليار ‏يوان.‏

غير أن إيرادات الهواتف نفسها تراجعت بنحو 2.8% في 2025، بينما ساهم توسع الشركة في السيارات الكهربائية والأجهزة الذكية ‏في رفع إجمالي إيراداتها.‏

وفي «هواوي»، بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 880.94 مليار يوان في 2025، فيما بلغ صافي الربح 68.04 مليار يوان، وفق ‏تقريرها السنوي، علماً بأن هذه النتائج تشمل أعمال الاتصالات والحوسبة السحابية والأجهزة وغيرها، وليست عائدات الهواتف ‏وحدها.‏

أما «أوبو» و«فيفو» و«وان بلس» و«ريلمي» و«هونر»، فلا تتوافر نتائج مالية عامة تفصيلية وموحدة تسمح بمقارنة أرباح جميع ‏هذه العلامات بصورة مباشرة، ما يجعل بيانات الشحنات والحصص السوقية أكثر ملاءمة لقياس انتشارها.‏

ولا يخلو التوسع الصيني من الانتكاسات. ففي الربع الثالث من 2026، انكمشت سوق الهواتف العالمية بنسبة 20%، وفق ‏‎«OMDIA»‎، وتراجعت شحنات «شاومي» بنسبة 29%، و«فيفو» بنسبة 33%، ومجموعة «أوبو»، التي احتُسبت فيها «ريلمي» ‏و«وان بلس»، بنسبة 39‏‎%‎‏.‏

وفي المقابل، تراجعت شحنات «سامسونج» بنسبة 5% فقط، فيما حافظت «أبل» على مستويات شحناتها تقريباً، ما يعكس استمرار ‏قوة العلامتين في مواجهة ارتفاع تكاليف المكونات وتراجع الطلب.‏

لقد أثبتت الصين قدرتها على بناء علامات عالمية في الهواتف، لكن المنافسة على الأرباح والفئات الأعلى سعراً لا تزال أكثر تعقيداً ‏من المنافسة على عدد الأجهزة المبيعة.‏

الأحذية الرياضية.. المعركة على العلامة التجارية نفسها

إذا كانت السيارات والهواتف تمثلان مواجهة تكنولوجية وصناعية، فإن الأحذية الرياضية تمثل اختباراً مختلفاً لقدرة الصين على ‏المنافسة في صناعات تعتمد قيمتها التجارية على التصميم والهوية والتسويق والارتباط العاطفي بالمستهلك، وليس على تكلفة الإنتاج ‏وحدها.‏

فعندما انتقلت صناعة الأحذية الرياضية إلى آسيا، احتفظت الشركات الغربية بالأجزاء الأعلى قيمة من النشاط الاقتصادي، وفي ‏مقدمتها ملكية العلامة التجارية والتصميم والتسويق وشبكات التوزيع والرعاية الرياضية، فيما تولت المصانع الآسيوية تنفيذ الجزء ‏الأكبر من عمليات الإنتاج.‏

وبحسب التقرير السنوي لشركة «نايكي» لعام 2024، كانت الشركة تعتمد على 96 مصنعاً متعاقداً لإنتاج الأحذية في 11 دولة، ‏واستحوذت فيتنام على 50% من إنتاج أحذية العلامة، وإندونيسيا على 27%، والصين على 18‏‎%‎‏.‏

وعلى الرغم من انتقال جانب كبير من صناعة الأحذية إلى دول آسيوية أقل تكلفة، فإن الصين لم تعد تعتمد على عوائد التصنيع ‏للآخرين وحدها، بل أصبحت تمتلك شركات تستثمر في تطوير الأحذية وتصميمها وتسويقها تحت علامات تجارية خاصة بها.‏

وتبرز في هذه الصناعة أربع شركات صينية رئيسية: «أنتا» و«لي نينغ» و«إكستيب» و«361 درجة»، إلى جانب علامات أخرى ‏مثل «بيك» و«كياودان» و«دووين» و«بولي» و«باماى»، التي تسعى بدرجات متفاوتة إلى المنافسة في قطاعات الجري وكرة السلة ‏والأحذية الرياضية المتخصصة.‏

وتحاول هذه الشركات تجاوز الصورة التقليدية للمنتجات الصينية منخفضة السعر، من خلال الاستثمار في تقنيات امتصاص الصدمات ‏والمواد خفيفة الوزن وألواح ألياف الكربون، والتعاقد مع رياضيين محترفين، ورعاية المسابقات الرياضية.‏

فبدلاً من الاكتفاء بإنتاج الأحذية التي يرتديها نجوم الرياضة وتحمل أسماء الشركات الغربية، باتت الشركات الصينية تتعاقد مع ‏الرياضيين أنفسهم للترويج لأحذية تحمل علاماتها التجارية.‏

أنتا.. من منافسة «بوما» إلى امتلاك حصة فيها

تقدم مجموعة «أنتا» نموذجاً للتحول من المنافسة الصناعية إلى المنافسة على ملكية العلامات التجارية الدولية.‏

ففي 2025، بلغت إيرادات المجموعة 80.22 مليار يوان، بزيادة 13.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة ‏‏15% إلى 19.09 مليار يوان، وبلغ هامش الربح التشغيلي 23.8‏‎%‎‏.‏

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 13.59 مليار يوان، بانخفاض 12.9%، لكن الأرباح المعدلة ارتفعت بنسبة 5.6‏‎%‎‏.‏

وتكشف نتائج «أنتا» أن جانباً مهماً من قوتها الاقتصادية لا يأتي من علامتها الصينية وحدها، وإنما من امتلاك حقوق تشغيل علامات ‏أجنبية والاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية.‏

فمن أصل 80.22 مليار يوان من الإيرادات، ساهم قطاع علامة «أنتا» بنحو 34.75 مليار يوان، بينما ساهم قطاع «فيلا» بنحو ‏‏28.47 مليار يوان، وجاءت 17 مليار يوان تقريباً من العلامات الأخرى.‏

كما دخلت المجموعة، عبر تحالف استثماري، في ملكية «أمير سبورتس» الفنلندية عام 2019، وهي المجموعة التي تضم علامات ‏عالمية مثل «سالومون» و«ويلسون» و«آركتيريكس».‏

لكن التطور الأكثر دلالة جاء في أكتوبر 2026، عندما أعلنت «أنتا» اكتمال الاستحواذ على حصة تبلغ 29.06% من شركة «بوما» ‏الألمانية، مقابل نحو 1.5 مليار يورو، لتصبح أكبر مساهم في واحدة من أشهر شركات المستلزمات الرياضية في العالم.‏

ولا تعني الصفقة استحواذ «أنتا» على «بوما» بالكامل أو السيطرة الإدارية المطلقة عليها، لكنها تكشف عن استراتيجية صينية أكثر ‏تقدماً من مجرد طرح أحذية منافسة في الأسواق الخارجية.‏

فبدلاً من قضاء عقود في بناء علامة تجارية تتمتع بالتاريخ والانتشار الدوليين نفسيهما، تستطيع الشركات الصينية شراء حصص في ‏علامات قائمة بالفعل، والاستفادة من استثماراتها وعوائدها وخبراتها التجارية.‏

وهنا تتشابه تجربة «أنتا» مع مسار مجموعة «جيلي» في قطاع السيارات، التي لم تكتف بتطوير علاماتها الصينية، وإنما توسعت ‏عبر الاستثمار في علامات عالمية ذات جذور أوروبية.‏

منافسون جدد بمليارات الدولارات

ولا تقتصر القوة المالية الصينية في صناعة الأحذية والمستلزمات الرياضية على «أنتا‏‎»‎‏.‏

فبحسب النتائج السنوية لشركة «لي نينغ»، بلغت إيراداتها نحو 29.6 مليار يوان في 2025، بنمو 3.2%، فيما بلغ صافي الربح العائد ‏إلى مساهميها نحو 2.94 مليار يوان.‏

أما «إكستيب»، المتخصصة بدرجة كبيرة في أحذية الجري، فبلغت إيراداتها 14.15 مليار يوان، بزيادة 4.2%، فيما ارتفعت أرباحها ‏العائدة للمساهمين بنسبة 10.8%، إلى نحو 1.37 مليار يوان.‏

وتضم هذه الإيرادات أعمالاً داخل الصين وخارجها، ولا تمثل مبيعات الأحذية وحدها، لكنها توضح حجم الموارد المالية التي أصبحت ‏تمتلكها الشركات الصينية لتمويل البحث والتطوير والتسويق والتوسع الدولي.‏

وتشير بيانات سوق المستلزمات الرياضية العالمية التي نقلتها صحيفة «نيكاي آسيا» إلى ارتفاع حصة «أنتا» من 2.92% في 2022 ‏إلى 3.38% في 2024، مقابل انخفاض حصة «نايكي» من 17.06% إلى 15.72‏‎%‎‏.‏

ولا تثبت هذه البيانات أن المكاسب الصينية تحققت بالكامل خارج الصين، أو أن «أنتا» كانت المستفيد الوحيد من تراجع حصة ‏‏«نايكي»، لكنها تكشف عن تغير تدريجي في موازين القوة داخل الصناعة.‏

نايكي.. خسارة 45% من الأرباح خلال عامين

في الوقت الذي تحقق فيه «أنتا» نمواً في حجم أعمالها، تواجه بعض العلامات الغربية ضغوطاً مالية متزايدة.‏

فوفق التقرير السنوي لشركة «نايكي» المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوليو 2026، تراجعت إيرادات ‏الشركة من 51.36 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 46.4 مليار دولار في 2026، بانخفاض يقارب 9.7‏‎%‎‏.‏

أما صافي الأرباح، فانخفض من 5.7 مليارات دولار إلى 3.11 مليارات دولار، أي نحو 45.5% خلال عامين.‏

وتراجعت إيرادات أحذية علامة «نايكي» من 33.43 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 29.53 مليار دولار في 2026، ‏بانخفاض يقارب 11.7‏‎%‎‏.‏

لكن لا يمكن تحميل الشركات الصينية مسؤولية هذا التراجع بالكامل، إذ تواجه «نايكي» أيضاً منافسة من علامات غربية متخصصة، ‏مثل «هوكا» و«أون» و«نيو بالانس»، فضلاً عن تغير سلوك المستهلكين والتحديات المتعلقة بالتوزيع والتسويق.‏

وبخلاف قطاع السيارات، لا تزال البيانات العامة المتاحة عن الحصص الخارجية المستقلة لعلامات «أنتا» و«لي نينغ» و«إكستيب» ‏و«361 درجة» محدودة، ولا تسمح بإسناد نسبة محددة من خسائر «نايكي» و«أديداس» و«بوما» إليها.‏

غير أن دخول الشركات الصينية في ملكية علامات دولية يضيف مساراً جديداً للمنافسة، إذ لم تعد المكاسب الصينية مشروطة ببيع ‏المنتجات التي تحمل أسماء صينية فقط.‏

أديداس.. التراجع ليس حتمياً

على الجانب الآخر، تقدم «أديداس» نموذجاً مختلفاً عن «نايكي»، إذ ارتفعت إيرادات الشركة الألمانية خلال 2025 إلى مستوى ‏قياسي بلغ 24.81 مليار يورو، مقابل 23.68 مليار يورو في 2024.‏

وارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 75%، إلى 1.34 مليار يورو، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 54%، إلى 2.06 ‏مليار يورو، وفق التقرير السنوي للشركة.‏

ويوضح هذا التباين أن الصعود الصيني لا يعني بالضرورة تراجع جميع الشركات الغربية، وأن القدرة على تطوير المنتجات وفهم ‏الأسواق وإدارة التوزيع والتسويق لا تزال عوامل حاسمة في تحديد الفائزين والخاسرين.‏

كما يكشف أن صناعة الأحذية الرياضية، بخلاف السيارات والهواتف، لا تزال تمنح قوة العلامة التجارية وتاريخها وارتباطها ‏بالمستهلك أهمية اقتصادية يصعب تعويضها بمجرد امتلاك القدرة التصنيعية.‏

وهو ما يفسر، جزئياً، اتجاه الشركات الصينية إلى الاستحواذ على حصص في علامات غربية قائمة، بدلاً من الاعتماد بالكامل على ‏بناء علامات جديدة من الصفر.‏

كيف طورت الصين الخلطة الصناعية؟

عندما بدأت الصين رحلتها الصناعية، كانت الأجور المنخفضة تمثل أحد أهم أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية. لكن مع ارتفاع ‏مستويات الأجور وتطور الاقتصاد، لم يعد هذا العامل وحده كافياً للحفاظ على تنافسية البلاد.‏

وكانت الاستجابة الصينية بناء منظومة صناعية تتجاوز حدود المصنع الواحد.‏

فقد أسست الصين مناطق تتجمع فيها المصانع وموردو المواد الخام والمكونات وشركات الخدمات اللوجستية، ما يقلل الوقت والتكلفة ‏اللازمين لتطوير المنتجات وإنتاجها.‏

وساعدت الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة والتصنيع التعاقدي في بناء الخبرات، فيما استفادت الشركات المحلية من ‏انتقال المهندسين والعمال والمعرفة بين المؤسسات.‏

ولم تكتف الشركات الصينية باستيعاب التقنيات القائمة، بل وجهت موارد متزايدة إلى تطوير منتجاتها الخاصة، خصوصاً في ‏البطاريات والإلكترونيات والبرمجيات.‏

كما أتاح حجم السوق الصينية للشركات تجربة المنتجات على نطاق واسع وتحسينها ومواجهة منافسة داخلية شديدة قبل الانتقال إلى ‏الخارج.‏

لكن التحول الأكثر أهمية اقتصادياً كان امتلاك العلامة التجارية، التي تسمح للشركة بالاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الناتجة عن بيع ‏المنتج، بدلاً من الاكتفاء بالعائد الذي تحصل عليه مقابل تصنيعه لحساب الآخرين.‏

وهذا العنصر الأخير هو ما يربط بين شراء «جيلي» لشركة «فولفو»، وتوسع «شاومي» و«أوبو» و«فيفو» عالمياً، ودخول «أنتا» ‏في ملكية «بوما».‏

هل ارتكب الغرب خطأً استراتيجياً؟

اقتصادياً، لم يكن انتقال الشركات الغربية إلى الصين قراراً خاسراً عند اتخاذه. فقد ساهم التصنيع الخارجي في خفض تكاليف الإنتاج، ‏ورفع القدرة على تلبية الطلب العالمي، وتحسين هوامش الربح، وإتاحة المنتجات لشرائح أوسع من المستهلكين.‏

كما استفادت الشركات الأجنبية من الوصول إلى السوق الصينية، التي أصبحت واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.‏

لكن هذه الاستراتيجية حملت معها آثاراً طويلة الأجل لم تكن بالضرورة في صدارة حسابات الشركات عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.‏

فبينما كانت الشركات العالمية تحسب عوائدها وفق دورات مالية تمتد لأشهر وسنوات، كانت الصين تعمل على بناء قدراتها الصناعية ‏على مدى عقود.‏

وفوق ذلك، فإن انتقال التصنيع لا يعني انتقال المعرفة التقنية وحدها، بل يشمل أيضاً المعرفة المتعلقة بتنظيم الإنتاج وإدارة الموردين ‏ومراقبة الجودة وتحديد التكلفة وتسريع تطوير المنتجات.‏

وهي قدرات يمكن توظيفها في صناعات أخرى لم تكن جزءاً من الاستثمار الأجنبي الأصلي.‏

وتجسد «شاومي» هذا التحول بوضوح؛ فالشركة التي بنت حضورها الدولي انطلاقاً من الهواتف الذكية أصبحت تستثمر في صناعة ‏السيارات الكهربائية، مستفيدة من خبراتها في الإلكترونيات والبرمجيات والأجهزة المتصلة.‏

أما ‏‎«BYD»‎، فقد انتقلت من صناعة البطاريات إلى السيارات، لتصبح واحدة من أكبر القوى المنافسة في الصناعة العالمية.‏

وتوضح هذه التجارب أن القوة الصناعية الصينية لا تقتصر على نجاح شركات منفردة، وإنما تتصل بقدرة قطاعات صناعية مختلفة ‏على تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا.‏

الحرب المقبلة على الأرباح

كان جانب كبير من النمو الاقتصادي الصيني في العقود الماضية يعتمد على تصنيع المنتجات التي يصممها الآخرون ويبيعونها تحت ‏علاماتهم التجارية.‏

أما المرحلة الحالية، فتشهد محاولة صينية للاستحواذ على حصة أكبر من القيمة الاقتصادية الكاملة للمنتج، من التصميم والملكية ‏الفكرية إلى التصنيع والتسويق والتوزيع وخدمات ما بعد البيع.‏

وفي السيارات، أصبحت المواجهة واضحة من خلال الحصص السوقية المتزايدة في أوروبا. وفي الهواتف، أصبحت الشركات ‏الصينية بالفعل جزءاً أساسياً من السوق العالمية، وإن ظلت «أبل» و«سامسونج» تحتفظان بمواقع قوية.‏

أما في الأحذية والمستلزمات الرياضية، فإن المعركة لا تزال في مراحل أقل تقدماً، لكنها اتخذت مساراً جديداً عبر الاستحواذات ‏والاستثمارات الدولية.‏

وفي مواجهة هذا التحول، تسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى إعادة توطين بعض الصناعات وتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد ‏على الصين وفرض قيود تجارية وتكنولوجية لحماية الصناعات الاستراتيجية.‏

لكن نقل المصانع إلى دول أخرى لا يعني بالضرورة نقل المنظومة الصناعية بكاملها، ولا يؤدي إلى محو المعرفة التي تراكمت في ‏الصين على مدى أكثر من أربعة عقود.‏

فالدولة التي كانت تحتاج في الماضي إلى المصانع الأجنبية لاكتساب الخبرة، أصبحت اليوم تمتلك شركات تقيم مصانعها خارج ‏حدودها وتطور تقنياتها وتشتري حصصاً في العلامات التجارية العالمية.‏

وبينما استفاد العالم لعقود من انخفاض تكلفة المنتجات المصنوعة في الصين، فإنه يواجه اليوم نتيجة أخرى لذلك النموذج الاقتصادي: ‏منافسين صينيين لا يكتفون بأجور التصنيع، وإنما يسعون للحصول على حصتهم من الأرباح التي كانت تحققها العلامات العالمية.‏

فقبل أربعة عقود، كانت الشركات الغربية تبحث في الصين عن المكان الأقل تكلفة لصناعة منتجاتها، واليوم باتت تبحث عن الوسيلة ‏الأكثر فاعلية لمنافسة المنتجات التي تحمل أسماء صينية.‏