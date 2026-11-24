في عالم الشركات الكبرى، لا تعني خسارة منصب الرئيس التنفيذي بالضرورة نهاية المسيرة القيادية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسين الذين ارتبطت أسماؤهم بهوية شركاتهم ونجاحها.

ويقدم جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا، أحدث مثال على ذلك، بعدما عاد إلى منصب الرئيس التنفيذي يوم أمس الاثنين، عقب 11 يوما فقط من استقالته في 12 نوفمبر، على خلفية تقارير تحدثت عن علاقات خارج نطاق الزواج.

وبهذه العودة، ينضم هوانغ إلى قائمة محدودة من مؤسسي الشركات الذين نجحوا في استعادة مناصبهم القيادية بعد إبعادهم عنها، وهي الظاهرة التي ارتبطت تاريخيا باسم مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز، قبل أن تتكرر مع سام ألتمان وجاك دورسي وغيرهما.

سام ألتمان.. أزمة إدارية انتهت بعودة سريعة إلى قيادة OpenAI

لم تستمر إقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI طويلا، لكنها تحولت إلى واحدة من أبرز الأزمات الإدارية في قطاع التكنولوجيا.

ففي 17 نوفمبر 2023، فاجأ مجلس إدارة الشركة المطورة لـChatGPT الأسواق والموظفين بقرار إقالة ألتمان، مبررا ذلك بأنه لم يكن صريحا بصورة مستمرة في اتصالاته مع أعضاء المجلس، بما أعاق قدرتهم على ممارسة دورهم الرقابي.

وأشعل القرار أزمة داخل الشركة، إذ أعلن الشريك المؤسس غريغ بروكمان استقالته، بعدما جرى تجريده من رئاسة مجلس الإدارة، فيما سارعت مايكروسوفت، أكبر مستثمري OpenAI وشريكها التجاري، إلى عرض منصب على ألتمان لقيادة فريق جديد لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

لكن تطورات الأزمة جاءت سريعا في غير صالح قرار الإقالة، فقد أعلن كبير العلماء في OpenAI، إيليا سوتسكيفر، الذي كان قد صوّت لصالح إبعاد ألتمان، ندمه على المشاركة في القرار، مؤكدا استعداده لبذل كل ما يلزم لإعادة توحيد الشركة.

وفي الوقت نفسه، وقّع أكثر من 700 موظف رسالة مفتوحة طالبوا فيها باستقالة مجلس الإدارة وإعادة ألتمان إلى منصبه، مهددين بالانتقال إلى مايكروسوفت للعمل معه.

وبعد أربعة أيام من الإقالة، أعلنت OpenAI التوصل إلى اتفاق مبدئي لعودة ألتمان رئيسا تنفيذيا، بالتزامن مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، واستأنف مهامه رسميا في 29 نوفمبر، فيما عاد بروكمان أيضا إلى الشركة رئيسا لها.

ستيف جوبز.. العودة التي غيرت تاريخ أبل

تظل تجربة ستيف جوبز النموذج الأشهر لعودة المؤسس إلى قيادة شركته بعد إبعاده عنها.

ففي عام 1985، دخل جوبز في صراع إداري واستراتيجي مع الرئيس التنفيذي آنذاك جون سكالي ومجلس إدارة أبل، وسط تباطؤ مبيعات أجهزة ماكنتوش، وانتهى الصراع بتجريده من مسؤولياته التشغيلية، قبل أن يغادر الشركة ويؤسس شركة الكمبيوتر NeXT.

لكن أبل عادت إليه بعد أكثر من 12 عاما، عندما أعلنت في ديسمبر 1996 صفقة للاستحواذ على NeXT بنحو 400 مليون دولار، اكتملت في فبراير 1997، لتفتح الباب أمام عودة جوبز إلى الشركة بصفة مستشار.

ومع مغادرة جيل أميليو منصب الرئيس التنفيذي في يوليو 1997، أصبح جوبز القائد الفعلي للشركة، قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا مؤقتا في سبتمبر من العام نفسه.

ومن هناك، بدأت واحدة من أعظم قصص التحول في تاريخ قطاع التكنولوجيا، إذ ساهم إطلاق جهاز iMac عام 1998 في تعزيز ربحية أبل، قبل أن يوسع جوبز نشاطها خارج سوق الكمبيوتر من خلال إطلاق iPod عام 2001، ومتجر iTunes عام 2003، ثم iPhone عام 2007 وiPad عام 2010.

وعندما استقال جوبز عام 2011 بسبب مشكلات صحية، كانت أبل قد تحولت من شركة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار عند عودته إلى عملاق تكنولوجي تقدر قيمته بنحو 350 مليار دولار.

جاك دورسي.. سبع سنوات قبل استعادة قيادة تويتر

لم تكن عودة جاك دورسي إلى قيادة تويتر أقل دلالة، رغم اختلاف ظروفها عن تجربة جوبز.

فبعد مشاركته في تأسيس تويتر عام 2006، أُبعد دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر 2008، مع توسع الشركة وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى أسلوبه الإداري.

واحتفظ حينها برئاسة مجلس الإدارة، بينما تولى الشريك المؤسس إيفان ويليامز منصب الرئيس التنفيذي.

لاحقا، أسس دورسي شركة المدفوعات Square، التي تعرف اليوم باسم Block، مع احتفاظه بحصة مؤثرة في تويتر وعضويته في مجلس إدارتها.

وبعد نحو سبع سنوات من مغادرته المنصب، عاد دورسي رئيسا تنفيذيا مؤقتا في يوليو 2015، قبل تثبيته رسميا في خريف العام نفسه.

واستمر في قيادة تويتر بالتزامن مع إدارته Square، حتى استقال من منصبه في تويتر عام 2021، ليخلفه باراغ أغراوال، المدير التقني السابق للشركة.

لكن مرحلة أغراوال لم تستمر طويلا، إذ أقاله إيلون ماسك بعد إتمام استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

مات مولينويغ.. 33 ساعة فقط خارج قيادة Automattic

أما مات مولينويغ، مؤسس شركة Automattic المالكة لمنصة WordPress.com، فيقدم نموذجا مختلفا لعودة المؤسس إلى منصبه، بعدما لم تتجاوز فترة إبعاده 33 ساعة و20 دقيقة.

ففي سبتمبر الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة وضع مولينويغ في إجازة مدفوعة الأجر، وتعيين المدير المالي مارك ديفيز رئيسا تنفيذيا مؤقتا.

ورد مولينويغ باتهام أعضاء في مجلس الإدارة بالتآمر ضده، قبل أن ينجح في قلب القرار مستفيدا من حصته المسيطرة في حقوق التصويت، ليستعيد السيطرة على الشركة.

وأكدت Automattic عودته رسميا في 12 سبتمبر، بعدما أعلن للموظفين استعادة سلطته الإدارية.

وكان مولينويغ قد كشف خلال مؤتمر TechCrunch Disrupt عام 2024 أنه يسيطر على 84% من حقوق التصويت في الشركة، وهو ما منحه نفوذا حاسما في مواجهة قرار مجلس الإدارة.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند عودته، إذ أعيد تشكيل مجلس الإدارة، وغادر كل من المدير المالي مارك ديفيز وكبير المسؤولين القانونيين الشركة.

نفوذ المؤسس.. ورقة الحسم في معارك السيطرة

تكشف هذه التجارب أن منصب الرئيس التنفيذي ليس دائما العامل الحاسم في تحديد مستقبل مؤسسي الشركات، فبعضهم يحتفظ بنفوذ استراتيجي وملكية مؤثرة وحقوق تصويت تمنحه القدرة على العودة إلى القيادة، حتى بعد خسارة المنصب رسميا.

وبين عودة سام ألتمان خلال أيام، ورجوع جاك دورسي بعد سنوات، وعودة ستيف جوبز التي غيرت مسار أبل بالكامل، وصولا إلى عودة مات مولينويغ خلال ساعات، يظل جنسن هوانغ أحدث اسم يضاف إلى هذه القائمة الاستثنائية.

وفي عالم التكنولوجيا سريع التغير، قد يخسر المؤسس كرسي القيادة لفترة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه فقد مفاتيح الشركة.