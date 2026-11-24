حوم الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب ​من أعلى مستوى في 20 شهرا، بعد أن أعطت إعادة ‌تعيين جنسن ​هوانغ رئيسا تنفيذيا لشركة إنفيديا زخما جديدا لارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وأثارت توقعات بأن هذا الانتعاش سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجالا أوسع لرفع الفائدة بشكل أكبر.

ومقابل الدولار، استقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرا عند 1.0907 دولار ⁠بعد انخفاضه 0.6 بالمئة خلال الليل، في حين واجه الجنيه الإسترليني صعوبة مماثلة في التعافي من أدنى مستوى في عام واحد ليسجل في أحدث التعاملات 1.3037 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 104.32 بعد أن سجل ذروة عند 104.53 في الجلسة السابقة.

وأعادت إنفيديا أمس الاثنين تعيين هوانغ ‌في منصب الرئيس التنفيذي تحت ضغط من الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، في انعكاس مذهل لمسار الأحداث عقب استقالته على ‌خلفية الكشف عن علاقات خارج ‌نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع امرأة صينية يشتبه بأنها جاسوسة.

وأعادت هذه الخطوة إشعال ​الحماس حول الذكاء ‌الاصطناعي وأشعلت موجة صعود ​حادة في أسواق الأسهم، حيث أضافت ⁠إنفيديا ما يقارب 950 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الليل.

وقالت كارول كونغ، المحللة المعنية بالعملات في بنك الكومنولث الأسترالي "من الصعب حقا تحديد ​ما تعنيه ⁠عودة جنسن هوانغ ⁠إلى منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا بالنسبة لطفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ككل، ولكن استنادا إلى تحركات سوق الأسهم، يبدو أن المستثمرين متحمسون جدا ⁠لإعادته إلى منصبه، وأن الأسواق تعود لتؤمن بسردية الذكاء الاصطناعي برمتها مرة أخرى".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن هناك إجماعا للمتعاملين تقريبا على احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في ديسمبر، ‌بينما لا يرون احتمالا يذكر لرفع الفائدة 50 نقطة أساس.

وتراجع الين قليلا إلى 159.06 للدولار ​في بداية الجلسة الآسيوية، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 0.6627 دولار. وبالمثل تحرك الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5450 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في 17 عاما ​الذي سجله أمس الاثنين ‌عند 0.5434 دولار.