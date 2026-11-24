تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتتأرجح بالقرب من أدنى مستوى ​في ثلاثة أشهر وسط مخاوف من وفرة المعروض من الخام واحتمال ‌حدوث فائض ​في السوق، في الوقت الذي استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.45 بالمئة لتصل إلى 88.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أمس الاثنين أدنى مستوى عند التسوية منذ 31 أغسطس. ⁠وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.29 بالمئة لتصل إلى 79.94 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس.

وأثرت زيادة المعروض سلبا على الأسعار، ​على الرغم من ‌أن المحللين قالوا إن السوق ​لا تزال هشة.

وقال دانيال هاينز، كبير ⁠محللي السلع لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة للعملاء "على الرغم من بعض التحسن في المخزونات وتوافر المنتجات، لا تزال سوق النفط تتعرض لضغوط شديدة".

وأضاف هاينز "تشير أسعار النفط وفروق الأسعار ​بين الآجال المختلفة ⁠وهوامش التكرير ومراكز ⁠المستثمرين بشكل متزايد إلى أن السوق تتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها. ومع ذلك، لا تزال الخدمات اللوجستية مقيدة ومخزونات الأمان ضئيلة. ولذلك يبدو أن نظام النفط يتحرك ⁠من حالة ندرة حادة نحو حالة ضعف مستمر، بدلا من العودة إلى الوضع الطبيعي".

وذكر دويتشه بنك في مذكرة ‌بحثية أن المخزونات العالمية المرصودة ارتفعت 52 مليون برميل في أكتوبر، مما يشير إلى وجود ​فائض في المعروض يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا. وأضاف البنك أن الأدلة تتراكم على أن السوق العالمية تعيد التوازن وتتحول إلى فائض، إلا أن الانتكاسات قد تؤخر التقدم.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية ​في الولايات المتحدة ارتفعت ‌على الأرجح الأسبوع الماضي.