انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة في مستهل تعاملات الاثنين، مع عودة الإقبال على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بقيادة سهم «إنفيديا» الذي قفز بأكثر من 28%، في أعقاب إعلان الشركة عودة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة عززت ثقة المستثمرين وأعادت الزخم إلى قطاع التكنولوجيا بعد أسابيع من ضغوط البيع.

وسجلت المؤشرات الرئيسة مكاسب قوية، إذ ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.25%، بما يعادل 1059.73 نقطة، ليصل إلى 49,208.04 نقاط، فيما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 4.61%، مضيفاً 278 نقطة إلى رصيده ليبلغ 7188.39 نقطة. وتصدر «ناسداك» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 6.59%، أو 1328.21 نقطة، إلى 23,945.94 نقطة، مدفوعاً بالطلب القوي على أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وجاءت القفزة في أسهم «إنفيديا» لتشكل المحرك الأبرز للموجة الصاعدة، بالنظر إلى الوزن الكبير للشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي ودورها المحوري في صناعة الرقائق المتقدمة والبنية التحتية للحوسبة. وانعكس صعودها على معنويات المستثمرين في القطاع، مع امتداد المكاسب إلى عدد من الشركات العاملة في صناعة أشباه الموصلات.

وارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) بنسبة 6%، فيما صعد سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 13.7%، وقفز مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 12.5%، في مؤشر على اتساع نطاق موجة الشراء لتشمل مختلف مكونات صناعة الرقائق.

وامتدت المكاسب كذلك إلى شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، مع ارتفاع سهم «كور ويف» (CoreWeave) بنسبة 25%، و«آيرن» (IREN) بنسبة 28%، و«نيبيوس» (Nebius) بنسبة 24.4%، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات المستفيدة من التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال أندريه باخوس، المدير في شركة «إنجينيوم أناليتيكس»، إن عودة هوانغ عززت ثقة المستثمرين بمسار الشركة، ومنحت الأسواق شعوراً بالاطمئنان إلى وجود القيادة المناسبة في موقعها، بما يدعم التوقعات بشأن استمرار أداء الشركة.

وفي قطاع الأمن السيبراني، قفز سهم «زد سكيلر» (Zscaler) بنسبة 17.5%، عقب إعلان «كراود سترايك» (CrowdStrike) اعتزامها الاستحواذ عليها في صفقة تعتمد بالكامل على تبادل الأسهم، وتقدر قيمة «زد سكيلر» بنحو 43.9 مليار دولار. وفي المقابل، تراجع سهم «كراود سترايك» بنسبة 9% عقب الإعلان.

وعكست حركة التداول اتساع نطاق التفاؤل في السوق، إذ فاق عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بنسبة 4.98 إلى واحد في بورصة نيويورك، و4.79 إلى واحد في بورصة ناسداك.

وجاء هذا الانتعاش بعد أسابيع من الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا، في ظل تقلبات تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ومخاوف المستثمرين بشأن مستويات الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، ليعيد الصعود القوي تسليط الضوء على قدرة القطاع على قيادة أداء الأسواق الأمريكية.