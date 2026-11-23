كشف تقرير لمنظمة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه فجوة تمويلية، تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تحول دون حصول هذا القطاع على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار، وخلق فرص العمل.

وتظهر الفجوة التمويلية اختلالاً في أسواق الائتمان، إذ لا تزال قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل محدودة مقارنة باحتياجاتها، رغم دورها المحوري في النشاط الاقتصادي، فهذه الشركات تمثل نحو 90 % من إجمالي الشركات في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتوفر قرابة 75 % من فرص العمل، ما يجعل صعوبة تمويلها تحدياً يتجاوز القطاع المصرفي إلى آفاق النمو والتشغيل والإنتاجية.

وتوضح بيانات التقرير أن الاحتياجات التمويلية المحتملة لهذه الشركات تبلغ نحو 10.4 تريليونات دولار، مقابل معروض ائتماني يقدر بنحو 6.4 تريليونات دولار، بما يعني أن قرابة 40 % من الطلب المحتمل على التمويل لا تتم تلبيته.

ويقول لوران ويل، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستراسبورغ، إن التقرير يقدم قياساً واضحاً لحجم النقص في التمويل المصرفي الموجه إلى الشركات الصغيرة في الاقتصادات الناشئة، موضحاً أن هذه الشركات لا تحصل إلا على نحو 60 دولاراً من كل 100 دولار تحتاج إليها من الائتمان.

ويضيف أن أهمية الرقم لا تكمن فقط في ضخامة الفجوة المقدرة بنحو 4 تريليونات دولار، بل في دلالته الاقتصادية، إذ تكشف عن إمكانات تمويلية وإنتاجية لا تزال غير مستغلة بالكامل، فإتاحة مزيد من التمويل لهذه الشركات قد تمكنها من زيادة إنتاجها وتوسيع أنشطتها.

ولا يرتبط العجز بالضرورة بنقص السيولة وحده، بل يعكس أيضاً صعوبات هيكلية في العلاقة بين المؤسسات المصرفية والشركات الصغيرة، فمحدودية الضمانات، وضعف السجلات المالية والائتمانية، وارتفاع تكلفة تقييم المخاطر، تجعل إقراض هذه الشركات أقل جاذبية للبنوك مقارنة بتمويل الشركات الكبرى.

ويحذر ويل من أن تداعيات هذه الفجوة تتجاوز حرمان الشركات من التوسع، لتؤثر سلباً على أداء الاقتصاد الكلي، فهناك شركات تمتلك مشروعات قابلة للنمو وخلق الثروة، لكنها لا تستطيع تنفيذها، بسبب عدم حصولها على التمويل اللازم.

ويشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الاقتصادات الناشئة، بل تمتد أيضاً إلى الدول المتقدمة، وإن كانت أكثر خطورة بالنسبة إلى الاقتصادات النامية التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى، وتقليص فجوات التنمية.

ويضيف الأكاديمي الفرنسي المتخصص في اقتصادات البنوك وفاعلية النظم التمويلية أن عدم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، حتى عندما تمتلك مشروعات جيدة ومجدية اقتصادياً، يحد مباشرة من إمكانات النمو في هذه الأسواق الناشئة.

ولا تتوقف التداعيات عند المشروعات القائمة، إذ قد تؤدي صعوبة الحصول على الائتمان إلى ردع رواد الأعمال عن تأسيس شركات جديدة أو إطلاق استثمارات، وذلك عند إدراكهم أن فرص التمويل محدودة للغاية.

ويرى ويل أن دور التكنولوجيا المالية يبرز في خفض تكلفة الإقراض، وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، وأن التطور التكنولوجي يمكن أن يقلص النفقات التي تتحملها البنوك عند دراسة طلبات التمويل، بما يجعل إقراض الشركات الصغيرة أكثر سهولة وأقل تكلفة، على غرار ما أحدثته التكنولوجيا من خفض كبير في تكاليف طباعة الكتب وإصدارها، كما يشير إلى تنامي إدراك الحكومات والمنظمات الدولية لخطورة المشكلة، إلى جانب تحسن أداء المؤسسات المالية في عدد من البلدان، وإن كانت وتيرة الإصلاح لا تزال أبطأ من المطلوب.

ويعرب ويل عن تفاؤل حذر بشأن مستقبل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن توافر التقنيات الجديدة وزيادة الوعي المؤسسي بالمشكلة يرجحان تحسن الأوضاع، خلال الفترة المقبلة، لكنه يستبعد حدوث تحول سريع، متوقعاً أن يكون التقدم إيجابياً ولكن بطيئاً.

وتبقى معالجة فجوة التمويل اختباراً لقدرة الاقتصادات الناشئة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى محرك أكثر فاعلية للاستثمار والإنتاجية والتوظيف، بدلاً من أن تظل محدودية الوصول إلى الائتمان عائقاً أمام مساهمتها في النمو الاقتصادي.