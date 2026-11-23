أعاد مجلس إدارة شركة «إنفيديا» (Nvidia) جينسن هوانغ إلى منصبه رئيساً ومديراً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، بعد تصويت بالإجماع على عودته، في خطوة تعيد مؤسس الشركة إلى قيادة عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وأكد مجلس الإدارة عدم وجود أي مخاطر على الأمن القومي مرتبطة بعودة هوانغ إلى منصبه، فيما قرر تشكيل لجنة للتحقيق في محاولات استخبارات أجنبية استهدافه، في إطار تعزيز إجراءات الحوكمة والأمن المؤسسي.

وبموجب القرار، تستمر كوليت كريس في منصبها مديرة مالية للشركة، فيما يواصل هارفي جونز مهامه رئيساً لمجلس الإدارة. كما بدأت «إنفيديا» البحث عن رئيس جديد للامتثال (Chief Compliance Officer)، لتعزيز منظومة الرقابة والامتثال داخل الشركة.

وأكدت الشركة استمرار تعاونها مع التحقيقات والاستفسارات الحكومية الجارية، في وقت تعزز فيه «إنفيديا» إجراءاتها التنظيمية والرقابية، وسط الاهتمام المتزايد بأعمالها في قطاع الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بها من ملفات أمنية وتنظيمية.

وتأتي عودة هوانغ في ظل الدور المحوري الذي يلعبه في قيادة استراتيجية «إنفيديا» وتوسعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث قاد الشركة إلى ترسيخ مكانتها بين أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيداً من الطفرة المتسارعة في الطلب على معالجات مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة.