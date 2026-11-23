سجلت الصين طفرة غير مسبوقة في مشتريات الذهب خلال العام الجاري، بعدما بلغت قيمة وارداتها من المعدن النفيس نحو 209 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر، في موجة شراء واسعة، أسهمت في الحد من نمو فائضها التجاري القياسي، وسط مساعي بكين لتعزيز دورها في الأسواق العالمية، وتخفيف الضغوط التجارية مع شركائها الرئيسيين.

وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرج» تضاعفت قيمة واردات الذهب وكمياتها أكثر من مرتين في يناير مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع تعهد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، بتحويل الصين إلى سوق عالمية للتجارة، وليس مجرد قاعدة صناعية وإنتاجية.

واستمرت المشتريات في الارتفاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتسجل واردات الذهب غير النقدي مستوى تاريخياً، وتعادل نحو 8 % من إجمالي واردات البلاد خلال الفترة، وفق البيانات التي أظهرتها أحدث الإحصاءات الجمركية.

وساعدت هذه المشتريات في تأجيل تجاوز الفائض التجاري الصيني حاجز تريليون دولار إلى أكتوبر بدلاً من سبتمبر، إذ تؤدي زيادة واردات الذهب إلى رفع قيمة الواردات المسجلة في الميزان التجاري، وبالتالي تقليص الفارق بين الصادرات والواردات، رغم أن الذهب يمثل في الوقت نفسه أصلاً مالياً، ووسيلة للادخار، والاحتفاظ بالثروة.

ونقل التقرير عن تومي شيه، الخبير الاقتصادي لدى بنك «أوفرسي تشاينيز بانكينغ»، أن ارتفاع واردات الذهب يقلص حسابياً الفائض التجاري السلعي المعلن، ويمكن أن يوفر هامشاً من التخفيف في مواجهة الخلافات التجارية مع الشركاء الدوليين، الذين يبدون قلقاً متزايداً إزاء اتساع الفائض الصيني.

ووفق تقديرات براد سيتسر، المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية والباحث لدى مجلس العلاقات الخارجية، كان الفائض التجاري الصيني سيصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال العام الجاري لولا تراكم واردات الذهب، مقارنة بتوقعات تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، في ظل وتيرة المشتريات الحالية.

وتعكس القفزة في الواردات تحولاً في طبيعة الطلب الصيني على الذهب، إذ لم تعد المشغولات الذهبية المحرك الرئيسي للمشتريات، مع تزايد توجه الأسر نحو السبائك والمعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً وأداة لتنويع المدخرات، خصوصاً في ظل استمرار ضعف سوق العقارات، وتراجع جاذبية بعض الأصول التقليدية.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي باتت المشغولات الذهبية تمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب الصيني على المعدن، فيما سجل استهلاك المجوهرات خلال النصف الأول من العام أدنى مستوياته في نحو عقدين، ما يعزز مؤشرات انتقال جانب أكبر من الطلب إلى الاستثمار، والاحتفاظ بالذهب، كما أسهم ارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار العالمية، إلى جانب قوة اليوان، في جعل استيراد الذهب أكثر جاذبية لبعض الجهات المرخص لها، ومنحت قواعد ترخيص جديدة دخلت حيز التنفيذ في يونيو البنوك مرونة أكبر في استخدام حصص الاستيراد المخصصة لها.

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للذهب عالمياً، لكنها تفرض رقابة مشددة على تدفقات المعدن المادي، من خلال نظام حصص استيراد، يمنح مجموعة محددة من البنوك والمؤسسات صلاحية الاستيراد، وتشير تقديرات محللين إلى أن التوسع الكبير في الواردات قد يرتبط بتعديلات في هذه الحصص، وإن لم تعلن السلطات الصينية تفاصيل التخصيصات الجديدة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع قيمة واردات الصين الإجمالية 29 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بعد سنوات من الركود والتراجع، فيما لا يزال الفائض التجاري مرشحاً لتجاوز مستواه القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار المسجل العام الماضي، مع تقديرات بوصوله إلى نحو 1.3 تريليون دولار خلال 2026.

ولا تقتصر زيادة قيمة الواردات على الذهب، إذ أسهم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والرقائق الإلكترونية في تضخيم فاتورة المشتريات الخارجية، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي، بينما استفادت الصادرات الصينية من قوة الطلب الخارجي، وزيادة أحجام الشحنات.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الذهب بات يؤدي دوراً يتجاوز كونه سلعة استثمارية في الصين، ليصبح أحد العوامل المؤثرة في تركيبة تجارتها الخارجية، في وقت تواجه فيه بكين ضغوطاً متزايدة من شركائها بشأن الاختلالات التجارية، واتساع الفائض الصيني.