حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن المبالغة في تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تعرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر متزايدة، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية اضطرابات ملحوظة، وتتزايد المخاوف بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال بيسنت، في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»، الأحد، إن عدداً متزايداً من المراقبين يعتقدون أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يرتكبون خطأ في السياسة النقدية إذا بالغوا في التشديد، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية شهدت بالفعل تشديداً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاءت تصريحاته في ظل تزايد التوجهات المتشددة داخل البنك المركزي الأمريكي، بعدما أبدى عدد من مسؤوليه تأييدهم لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية. وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، قد دعا إلى دراسة زيادة تصل إلى نصف نقطة مئوية، فيما فضل مسؤولون آخرون اتباع زيادات أصغر ومتتالية.

ويرى بيسنت أن تشديد الأوضاع المالية لا يقتصر على قرارات أسعار الفائدة، بل يمتد إلى حركة الأسواق وتكاليف التمويل، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وهي عوامل قد تؤدي مجتمعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي حتى دون اتخاذ قرارات نقدية إضافية.

وتأتي تحذيرات وزير الخزانة عقب موجة بيع حادة، شهدتها الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع تزايد عمليات التخارج من مراكز استثمارية مرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الشركات والتساؤلات بشأن العوائد المستقبلية للإنفاق الضخم على البنية التحتية، ومراكز البيانات.

ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بالتزامن مع زيادة الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات التقلبات.

وأظهرت تحركات أسواق المقايضات تراجع التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، بعدما كانت الأسواق تستعد لاحتمال زيادة جديدة في تكلفة الاقتراض، في انعكاس لحالة عدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي، وتوازن المخاطر بين التضخم والنمو.

الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأسواق

وتطرق بيسنت خلال المقابلة إلى المخاوف المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ولا سيما التوسع السريع في بناء مراكز البيانات، والاعتماد المتزايد على تمويل المشروعات المرتبطة بهذا القطاع، كما تناول العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وموردي الرقائق، وفي مقدمتهم «إنفيديا»، في ظل تنامي الترابط بين الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المعالجات المتقدمة، وهي علاقة تثير تساؤلات بشأن احتمالات انتقال الضغوط بين الشركات والقطاعات إذا تباطأ الإنفاق أو تراجعت التقييمات السوقية.

وتعكس هذه المخاوف اتساع نطاق تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، بعدما أصبحت استثمارات مراكز البيانات والرقائق ومرافق الطاقة من المحركات الرئيسية لتوقعات النمو وأداء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى.

في المقابل يواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة بين احتواء التضخم، وتجنب تشديد السياسة النقدية بوتيرة قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي أو زيادة الضغوط على النظام المالي.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متكررة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض أسعار الفائدة، في حين أحجم عن توجيه انتقادات مباشرة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، رداً على التوجهات النقدية المتشددة الأخيرة.

وتبرز تصريحات بيسنت حجم التباين في تقدير المخاطر الاقتصادية داخل الإدارة الأمريكية، والمؤسسات النقدية، إذ تركز دعوته على ضرورة مراعاة أثر التشديد المالي المتراكم، في وقت لا تزال فيه معركة السيطرة على التضخم حاضرة بقوة في حسابات البنك المركزي.