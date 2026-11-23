كشفت الهيئة الهندية لسلامة الأغذية أن عينة من مياه الشرب المعبأة، التي تنتجها شركة «بيسليري إنترناشونال» غير آمنة للاستهلاك، في تطور يضع أكبر وأشهر علامة تجارية للمياه المعبأة في البلاد تحت رقابة تنظيمية مشددة.

وقال مصدر حكومي، إن هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية تعتزم توسيع نطاق الفحوصات، لتشمل عينات إضافية من منتجات «بيسليري» في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب منتجات شركات أخرى، للتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

وأضاف مصدر حكومي ثانٍ أن الشحنات المرتبطة بالعينة، التي ثبت عدم سلامتها جرى سحبها، فيما لم تكشف الفحوصات اللاحقة للمنتجات عن أي مشكلات تتعلق بجودة المياه، وأبدت الشركة استعدادها للتعاون مع الجهات التنظيمية.

وتتنافس «بيسليري» مع علامتي «أكوافينا» التابعة لشركة «بيبسيكو» و«كينلي» التابعة لـ«كوكاكولا» في سوق المياه المعبأة الهندية، التي قدرت شركة «بيرسيستنس ماركت ريسيرش» قيمتها بنحو 3.6 مليارات دولار خلال عام 2025.

وتحظى «بيسليري»، التي انطلقت في الهند عام 1965، بحضور واسع في السوق المحلية، حيث يعتمد السكان والسياح على المياه المعبأة، في ظل مخاوف تتعلق بجودة مياه الشرب في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تشديد الهيئة الهندية رقابتها على العلامات التجارية الكبرى خلال العام الجاري، إذ اتخذت في سبتمبر إجراءات قانونية ضد شركة «نستله» على خلفية عينة من أغذية الأطفال قالت إنها لا تستوفي المعايير المطلوبة.