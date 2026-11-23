ترى مجموعة «غولدمان ساكس» أن موجة التراجع الحادة، التي شهدتها الأسهم الأمريكية، الأسبوع الماضي، خلقت فرصة تكتيكية لاقتناص الأسهم عند مستويات أقل، لكنها حذرت من أن تمركز المستثمرين لا يزال مرتفعاً، بما يشير إلى أن الأسواق ربما لم تشهد بعد موجة التخارج الواسعة اللازمة لتأسيس تعافٍ قوي ومستدام.

وسجل مؤشر الذعر من التقلبات التابع للبنك 9.8 نقاط من أصل 10، يوم الجمعة، مقترباً من المستويات التاريخية القصوى، في انعكاس لحالة القلق التي سيطرت على المستثمرين مع تسارع عمليات البيع، بحسب «بلومبرغ».

ووفق بيانات وحدة الوساطة الرئيسية لدى «غولدمان ساكس» واصلت صناديق التحوط تقليص انكشافها على الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي، مع تجاوز عمليات البيع على المكشوف مشتريات المراكز الطويلة بنسبة 1.5 إلى واحد، كما بلغت المراهنات على هبوط الأسهم الأمريكية الفردية أعلى مستوياتها الأسبوعية منذ يونيو 2022، في حين تراجعت الرافعة المالية الصافية لدى صناديق الأسهم التي تتبع استراتيجيات الشراء والبيع إلى 42.3%، وهو أدنى مستوى لها خلال عام.

ات البنك إلى أن عمليات خفض المراكز الاستثمارية أصبحت واسعة النطاق، بعدما اتجهت صناديق التحوط إلى تقليص تعرضها للأسهم، سواء عبر بيع الاستثمارات القائمة أو زيادة المراهنات على انخفاض الأسعار.

وكتب مكتب التداول لدى «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء أن عمليات تخارج صناديق التحوط من الأسهم أصبحت ممتدة إلى حد كبير، وأن السوق تقترب من نقطة قد توفر فرصة تكتيكية للدخول والشراء، لكن البنك يميز بين تحسن فرص الشراء على المدى القصير وبين اكتمال موجة التصحيح؛ إذ إن استمرار مستويات تمركز المستثمرين عند مستويات مرتفعة نسبياً قد يعني أن السوق لم تصل بعد إلى مرحلة الاستسلام الاستثماري، التي يتخلص خلالها المستثمرون من مراكزهم على نطاق واسع، بما يمهد عادة لعودة أكثر استقراراً.

وتأتي قراءة «غولدمان ساكس» في أعقاب تراجع حاد في «وول ستريت»، إذ هوت الأسهم خلال تعاملات الجمعة، لتنهي الأسبوع على خسائر حادة، ويدخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرحلة التصحيح بعدما تراجع بنسبة 11.6 % عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ10 % التي تُعرّف عادة دخول المؤشر في منطقة التصحيح، للمرة الأولى منذ مارس 2025، عندما هزت التوترات التجارية الأسواق، بحسب «رويترز».

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد، تتناسب مع الاستثمارات المتزايدة، إلى جانب القلق من ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع جاذبية التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، كما أسهمت المخاوف المتعلقة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية في زيادة الضغوط، مع ترقب المستثمرين توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل، ومدى استعداده لمواصلة تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر التضخم.