ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتعوض جانباً من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في 14 شهراً الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، وتطورات موجة البيع في أسواق الأسهم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.9 % إلى 3635.80 دولاراً للأوقية، بعدما تراجع نحو 9 % الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.4 % إلى 3635.10 دولاراً.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن موجة بيع أسهم التكنولوجيا وتوقعات تباطؤ النشاط الاقتصادي مع تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية، ما وفر دعماً للذهب.

وتشير توقعات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، إلى ترجيح رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع استبعاد زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وحذر ديلين وو، المحلل لدى «بيبرستون»، من أن التعافي الحالي لا يعني بالضرورة بلوغ الذهب قاعاً نهائياً، مع احتمال استمرار عمليات التسييل إذا ظلت أسواق الأسهم متقلبة.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، المقرر صدورها الأربعاء، باعتبارها مؤشراً رئيسياً لقياس التضخم، وتحديد توجهات السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة 4.1 % إلى 42.86 دولاراً للأوقية، والبلاتين 2 % إلى 1324.43 دولاراً، والبلاديوم 1.7 % إلى 908.18 دولارات.