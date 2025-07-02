علي بابا تخصص 7 مليارات دولار لدعم وجودها في سوق التجزئة الصينية

رصدت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنجز 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) لدعم خدمات توصيل الطعام والتجارة عبر الإنترنت لتعزيز نشاطها في السوق الصينية مع اشتداد المنافسة.

ويستفيد المستهلكون والتجار من هذا الدعم على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، بحسب ما ذكرته شركة تاوباو ذراع التجارة الإلكترونية التابعة لعلي بابا في بيان على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي الصينية وي شات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن علي بابا هولدنجز تواجه تحديات متزايدة من الشركات الوافدة مثل بي.دي.دي هولدنجز. كما تحاول اللحاق بشركة ميتوان في سوق توصيل الطعام بالصين، التي تشهد منافسة متزايدة مع دخول شركة جيه.دي دوت كوم السوق.

يذكر أنه بعد الصعود الصاروخي لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك في وقت سابق من العام الحالي تعهد إيدي وو الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا بالتركيز على الذكاء الاصطناعي لدفع النمو المستقبلي.