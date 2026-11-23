تراجع الدولار عن أعلى ​مستوى له منذ أكثر من عام ‌ونصف العام مع ​بدء المعاملات في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، في ظل تعافي ثقة المستثمرين بعد موجة البيع في الأسبوع الماضي، وتراجع توقعات المتداولين بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ⁠بشكل كبير في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

وارتفع اليورو 0.1 إلى 1.0974 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6629 دولار. ‌واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار، في حين جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5474 دولار. وارتفع ‌الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 158.63 ينا، ‌مع تراجع الإقبال على العملة اليابانية ‌كملاذ آمن.

واستقر مؤشر الدولار الذي ‌يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند ​103.80، متراجعا عن ‌أعلى مستوياته ​منذ أبريل 2025.

وقال إريك ⁠روبرتسن، رئيس الأبحاث العالمية لأسعار الصرف والفائدة والائتمان في بنك ستاندرد تشارترد بدبي "نتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي ​أداءه ⁠القوي"، مشيرا ⁠إلى فروق أسعار الفائدة، ومؤشرات المكاسب القوية في الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي، والانخفاض النسبي في المخاطر السياسية ⁠مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا. وأضاف "إذا زادت النزعة العالمية لتجنب المخاطر، فمن المفترض أن يستفيد الدولار الأمريكي أيضا".

وبعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، يبدو الآن أن الإجراءات الصارمة ‌من جانب البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم قد أصبحت غير واردة.

وتراجعت ​العملات الرقمية عن الارتفاع الذي حققته بعد الهبوط الحاد يوم الجمعة، إذ نزلت بتكوين 0.1 بالمئة إلى 60795.03 دولارا، وانخفض سعر إيثر 0.2 بالمئة ​إلى 1714.96 دولارا.