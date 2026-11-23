انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع استمرار موجة ​البيع التي اجتاحت الأسواق المالية بشكل عام، وسط مخاوف بشأن قدرة قطاع ‌الذكاء الاصطناعي ​على تعزيز النمو الاقتصادي، لتشمل السلع الأساسية.

وتراجع سعر النفط الخام، ليواصل سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أسابيع، وسط أجواء سلبية عامة في الأسواق المالية العالمية، إذ افتتحت الأسهم الآسيوية معاملاتها على انخفاض اليوم ⁠الاثنين، مع تراجع سوق كوريا الجنوبية الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا أربعة بالمئة، كما انخفضت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وأستراليا. ونزلت مؤشرات البورصة الأمريكية أيضا، إذ تراجع مؤشر ناسداك عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت 28 سنتا، أو 0.30 بالمئة إلى 92.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0216 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو ‌0.18 بالمئة إلى 83.26 دولارا للبرميل. وانخفض خام برنت أربعة بالمئة ‌الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط خمسة بالمئة.

وقال موكيش ساهديف، كبير محللي النفط لدى شركة إكس أناليستس في سيدني "إنه الزخم الذي يدفع (النفط) إلى الانخفاض". لكنه ​حذر من أن الهجمات ⁠على السفن تؤثر ⁠على السوق، إذ "يتزايد عدد السفن (الفارغة) التي تنقل النفط الخام، في حين لا يزداد عدد السفن المحملة. وسيبدأ هذا الخطر الذي يهدد تدفقات النفط في التأثير ⁠على الأسعار قريبا".

وفي تركيا، انهارت المحادثات أمس الأحد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد أن فشلت الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج بيان حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص النهائي.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد دافعت في وقت سابق عن استخدام الوقود الأحفوري خلال القمة.