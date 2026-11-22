إحدى أوراق المستقبل الذي يتصوره الرئيس شي جين بينغ وغيره من المسؤولين الصينيين، هو التفوق على أمريكا في سباق الهيمنة على الفضاء.

وهو تنافس يتركز في معظمه على قوة من يرسل بشراً إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ رحلة «أبولو» الأخيرة عام 1972. وتستهدف وكالة ناسا تحقيق ذلك عام 2028، أي قبل عامين من وكالة الفضاء الصينية، بحسب بلومبرج.

ويقول لينكون هاينز، الأستاذ المساعد في مدرسة سام نون للشؤون الدولية التابعة لمعهد جورجيا للتكنولوجيا، إن التفوق على أمريكا من شأنه أن يمنح مكانة بكين العالمية دفعة رمزية. وأضاف أن الصين يمكنها «استخدام ذلك دليلاً على أنها القوة التكنولوجية العظمى الجديدة على الساحة»، ما يمثل «انتصاراً دعائياً محلياً».

إلا أن الصين تسعى لأكثر من مجرد انتصارات دعائية. وتقول كاتليان كورلي، كبيرة محللي البحوث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن هدف الصين هو أن تصبح «مهيمنة فضائياً» بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين.

وهذا يعني أنها تريد أن تكون قادرة على وضع جدول العمل وقواعد النشاط في فضاء القمر، وهي المنطقة الشاسعة الممتدة من حافة الغلاف الجوي للأرض إلى سطح القمر.

ويمتلك مهندسو الصين سجلاً قوياً خارج كوكب الأرض. فقد خطت البلاد خطوات كبرى لتقليص الفجوة مع «ناسا». وأصبح يانغ ليوي أول صيني يصعد للفضاء عام 2003، بينما كانت ليو يانغ أول صينية تفعل ذلك عام 2012. وفي المجمل، أرسلت الصين عشرات الرواد إلى الفضاء، العديد منهم إلى محطة «تيانغونغ»، المحطة المدارية المأهولة الدائمة، التي أكملت الصين بناءها عام 2022 رداً على حرمانها من دور في محطة الفضاء الدولية.

ولحقت الصين بأمريكا إلى حد كبير في الفضاء العميق أيضاً، حيث هبطت على سطح القمر عام 2013 بمركبة «شانغ إي 3».

وفي عام 2019، أصبحت الدولة الأولى التي تحقق المهمة الأكثر صعوبة، وهي الهبوط على الجانب البعيد من القمر، وهو إنجاز تأمل أمريكا تحقيقه للمرة الأولى العام المقبل. كما هبطت مركبة صينية غير مأهولة على سطح المريخ عام 2021، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وفي الوقت الذي تميل فيه «ناسا» إلى تفضيل خطط أكثر طموحاً وتعقيداً، فإن الصينيين «أفضل بكثير» في إنجاز الأمور في مواعيدها وضمن موازناتها، وفقاً لما يقوله إيهود بيهار، عالم الفيزياء الفلكية في معهد التخيون الإسرائيلي للتكنولوجيا.

وفي أبريل، أعرب شان تشونغ دي، رئيس وكالة الفضاء الوطنية الصينية، عن بعض أولويات الفضاء الأخرى لبلاده، بما في ذلك تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، ورحلات فضاء مأهولة، واستكشاف القمر والكواكب، وخدمات إنترنت الأقمار الصناعية الشبيهة بشبكة «ستارلينك». كما قال إن بكين تريد العمل على الدفاع عن الأرض، باستخدام الأصول الموجودة في الفضاء لحماية الأرض من الكويكبات المدمرة.

ورغم تأكيد الصين أن طموحاتها تهدف إلى تعزيز العلوم والتعاون الدولي، فإن سباق السيطرة على الفضاء يعد أيضاً جزءاً من خطط طويلة الأمد لجيش التحرير الشعبي الصيني. ففي 2007، أصبحت الصين الدولة الوحيدة، بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي، التي تختبر سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية.

وفي فبراير 2026، أطلقت الصين الرحلة الرابعة لمركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام قد تكون ذات قيمة عسكرية بفضل قدرتها على الإطلاق والالتحام والمناورة في مدار الأرض المنخفض، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «سيكيور وورلد» في واشنطن.

وكل هذا يثير إنذارات في واشنطن، حيث حذر الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أن الصين ربما تسعى لحرمان أمريكا من الوصول إلى مواقع على القمر قد تحوي موارد قيمة لبناء قواعد عليه. وأهم هذه الموارد هو الجليد، الذي يوجد بكميات كافية قرب القطبين، ويمكن نظرياً استخدامه لإنتاج الأكسجين للتنفس والهيدروجين كوقود للصواريخ. كما أصبح مسؤولو البنتاجون أكثر صراحة بشأن التهديدات التي تشكلها الصين في المدار.

وأفاد تقرير صادر عن قوة الفضاء الأمريكية في أبريل بأن جيش التحرير الشعبي «يسعى لتنفيذ استراتيجيات لتحويل الفضاء الخارجي من حدوده المدنية التجارية إلى ساحة معركة متنازع عليها بالكامل».

وفي ذات السياق، قال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبيس إكس»، في مؤتمر نظمته مجموعة جولدمان ساكس في سبتمبر: «يحسب لهم أنهم يمتلكون برنامجاً فضائياً مذهلاً».

واستخدمت «سبيس إكس» صواريخها «فالكون 9» لنشر أكثر من 11,000 قمر صناعي في مدار الأرض المنخفض، وحققت إنجازاً بارزاً في سبتمبر عندما أرسلت مركبتها «ستارشيب»، وهي أكبر صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، أقماراً صناعية إلى المدار للمرة الأولى.

وتحرز الشركات الصينية الحكومية والخاصة تقدماً في جهودها لبناء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام مثل صواريخ «سبيس إكس»، وأجرت تجارب ناجحة في 2026، لإنشاء شبكات للأقمار الصناعية. ومن المرجح أن تتسارع وتيرة العمل في السنوات الـ25 القادمة مع سعي الصين ليس فقط لمجاراة أمريكا، بل لتجاوزها.

وتشمل خطط الصين إطلاق أول مهمة لإعادة عينات من المريخ في حدود عام 2028. وكانت «ناسا» تمتلك خططاً خاصة بها لمهمة إعادة عينات من المريخ، لكن المشروع تم إلغاؤه بعد ارتفاع التكاليف المتوقعة بشكل صاروخي.

وعلى عكس نظرائهم الأمريكيين الذين يتحدثون صراحة عن سباق فضائي، يقلل الخبراء الصينيون من شأن التكهنات بوجود تنافس. وقال وانغ دونغ، الأستاذ في مدرسة الدراسات الدولية بجامعة بكين: «في ما يتعلق بمفهوم الجدول الزمني لتجاوز أمريكا، فإن فرضية سباق الفضاء القائم على محصلة صفرية لا تتوافق مع فلسفتنا الاستراتيجية. إن فكرة الفوز في الفضاء تسيء تماماً فهم الهدف من استكشاف الفضاء اليوم».

ووفقاً لنامراتا غوسوامي، مؤلفة وخبيرة سياسات الفضاء في الولايات المتحدة، ترى الحكومة الصينية أن الفضاء جزء لا يتجزأ من القوة الاقتصادية والجيوسياسية للبلاد. وتقول غوسوامي إن «الجائزة الكبرى هي من يفوز باقتصاد الفضاء القمري الناشئ أولاً. فمن ينشئ البنية التحتية مبكراً يستطيع التأثير على المعايير التقنية، والشراكات، وممارسات استخراج الموارد، وشبكات النقل، وفي النهاية الحوكمة».

كما يمكن أن تساعد هيمنة الفضاء الشركات الصينية على المنافسة على الأرض.