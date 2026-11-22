عندما كان عمره 19 عاماً ذهب الأمريكي كلارنس سوندرز إلى البقال ليشتري شيئاً لا يتجاوز ثمنه نصف دولار، وهو يظن أنه سوف يأخذ ما يريد وينصرف بسرعة، لكنه وجد نفسه عالقاً في طابور طويل من الزبائن، وكل منهم يحمل ورقة بها قائمة طلباته، في حين وقف البائع العجوز وحده يلبي طلباتهم واحداً تلو الآخر وعلى وجهه علامات الإجهاد؛ ما جعل سوندرز يضطر إلى الانتظار نحو نصف ساعة.. هنا تساءل سوندرز: هل نحن في صيدلية ولا يسمح لغير الصيدلاني بصرف ما في الوصفة.. لماذا لا يسمح للزبون بالتوجه إلى الأرفف مباشرة وجلب ما يريد من بضائع، ثم يذهب إلى البائع فيدفع الثمن ويغادر؟ وظلت هذه الفكرة عالقة في رأسه حتى جاء عام 1916 ليؤسس أول «سوبر ماركت» في العالم يطبق سياسة البيع بالتجزئة بهذه الطريقة، التي ما زال معمولاً بها إلى الآن في جميع البلاد، وصارت عربة البضائع الصغيرة ذاتية الخدمة رمزاً لرحلة التسوق.

البيع بالتجزئة

لم تكن عبقرية سوندرز مقتصرة على الفكرة، بل تجلت أيضاً في اختيار اسم أول سوبر ماركت في العالم؛ حيث أسماه بيغلي ويغلي «Piggly Wiggly» الذي أثار تساؤلات كبيرة بحجم ما أحدثه من ثورة في قطاع البيع بالتجزئة؛ فعندما تذهب إلى السوبر ماركت ما عليك سوى أخذ عربة تسوق أو سلة صغيرة، وتتجول بها في الممرات لتملأها بالمنتجات التي غالباً لا تكون في حاجة حقيقية إلى الكثير منها، ثم تتوجه إلى «الكاشير» فتدفع له الثمن ثم تنصرف، ولا تكون مضطراً إلى أن تطلب من صاحب المتجر الطعام أو المنتج الذي تريده، فيقوم بإعداده لك بنفسه هو أو أحد مساعديه.

كان كلارنس سوندرز يعمل قبل افتتاح متجره الخاص في العديد من متاجر المواد الغذائية في مسقط رأسه بولاية تينسي، ورأى بنفسه أن الطريقة التقليدية لا تمكن صاحب المتجر من الاستفادة الكاملة من عملية البيع؛ فالموظف يقدم المنتجات بنفسه، ويتأخر رغماً عنه في تلبية طلبات الزبائن، فتتشكل طوابير طويلة، وربما يمل أحدهم ويفضل الانصراف من دون شراء، أو يبحث عن متجر آخر ليس به زحام، وهذا كله يعني في النهاية خسارة المال والوقت والمزيد من الجهد، أضف إلى ذلك أن النظام الجديد يجعل الزبون يشعر بالحرية والمتعة في انتقاء ما يريد بنفسه، ويدفعه هذا الشعور إلى الشراء بكميات وأنواع أكثر.

سلسلة متاجر

شهدت مدينة ممفيس من مقاطعة مونتغومري الأمريكية بعد انتقال سوندرز إليها نجاح فكرة السوبر ماركت الحديث، الذي تحول خلال سنوات إلى سلسلة متاجر، وحسب موقع «ستيت ميوزيم» المختص بتاريخ ولاية تينسي؛ فقد نجح سوندرز في تغيير قواعد اللعبة، حيث يمكن للعميل أن يخدم نفسه ويكون أكثر استقلالية في أثناء عملية الشراء. وكان المتجر مقسماً إلى ممرات ورفوف ليخدم العميل نفسه، وهو أمر لم يكن معروفاً على الإطلاق آنذاك، ثم لا تجد نفسك مضطراً إلى تقديم قائمة للموظف، بل ما عليك هو اختيار السلع التي تريدها بنفسك.

ولكن ما الذي ترتب على هذا الأسلوب في البيع؟.. لقد أدى إلى انخفاض في أسعار السلع؛ بفضل تراجع المهام الإضافية التي كان يقوم بها مالك المتجر، لذلك بدأ المزيد من الناس التسوق عبر السوبر ماركت الجديد، حيث يجدون أمامهم الفرصة للاختيار من بين المزيد من السلع والعلامات التجارية، واليوم ينتشر أكثر من 500 متجر تحمل اسمه موزعة في 18 ولاية.

الصعود والسقوط

النجاح الكبير للفكرة جعل سوندرز يمنح مئات من تجار المواد الغذائية بالتجزئة حقوق الامتياز لتشغيل متاجرهم الخاصة حتى أن عام الافتتاح 1916 شهد مع اقتراب نهايته وجود 9 متاجر سوبر ماركت في المدينة بالاسم نفسه. وكان سوندرز فرحاً بنجاح مشروعه، وقال في إحدى جلساته، كما ذكر مايك فريمان في كتابه «كلارنس سوندرز.. الصعود والسقوط»: في يوم من الأيام سوف تكون ممفيس فخورة بمتجري، وسوف يقول الجميع إن محلاتي ستملأ الأرض بالمزيد والمزيد من الأشياء.

وتحققت نبوءة سوندرز، وحقق أرباحاً طائلة، إلى درجة أنه بدأ بناء منزل كبير في ممفيس مصنوع من الرخام الوردي القادم من جورجيا، وأطلق عليه اسم «القصر الوردي»، وبحلول عام 1923 كان لدى السلسلة 1267 متجراً، أكثر من نصفها مملوكاً للشركة والبقية حاصلة على حق الامتياز.

أصبح سوندرز من كبار رجال الأعمال في أمريكا، لكن سوء إدارة الأسهم أجبره على بيع الشركة وإعلان الإفلاس. لكنه لم ييأس، وتمكن من التعافي من خلال تأسيس شركات أخرى مثل Keedoozle في عام 1937، الذي يُعد أول سوبر ماركت آلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أسس Foodelectric في بداية خمسينيات القرن الماضي وكان أول متجر مؤتمت بالكامل، وبمثابة مقدمة لنظام الدفع الذاتي، لكن هذه المشروعات لم تحقق النجاح نفسه الذي حققه من قبل، على الرغم من نظرتها الاستشرافية التي أثبتت السنوات التالية صدقها حتى عصرنا الحالي.