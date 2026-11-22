أنثروبيك أبلغت بعض متعهدي التغطية بضرورة قِصر فرق الصفقة على 4 مصرفيين

الشركة طلبت من مسؤولي بنوك التوقيع على اتفاقيات عدم منافسة لمدة 6 أشهر

منحت البنوك ساعات عدّة للموافقة على نموذج «إس-1 إيه» الصحيح



كشفت عمليتا الطرح العام الأولي لشركتي «سبيس إكس» و«أنثروبيك» عن تحول لافت في موازين القوة بين شركات التكنولوجيا العملاقة ومؤسسات «وول ستريت»، بعدما فرضت الشركتان شروطاً وقيوداً غير معتادة على البنوك والمصرفيين المشاركين في إدارة اكتتاباتهما، مستفيدتين من الطلب الاستثنائي على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ورغم أن العمليتين حققتا مكاسب ضخمة للبنوك المشاركة، التي تجاوزت رسومها في كل منهما نصف مليار دولار، فإن عدداً من المصرفيين والمحامين أبدوا، في أحاديث خاصة، استياءهم من تعقيدات إجراءات الطرح، والقيود التي فرضتها الشركتان، والتي جعلت العمل مختلفاً عن الصفقات التقليدية التي اعتادت عليها المؤسسات المالية الكبرى، وفقاً لما أوردته «رويترز».

وفي طرح «سبيس إكس» خلال يونيو الماضي، قال مصرفيون إن الشركة التي يقودها إيلون ماسك أحكمت سيطرتها على مختلف مراحل العملية التي استمرت أشهراً، واحتفظت بقدر كبير من المعلومات المالية وغيرها، ما صعّب على المستشارين أداء مهامهم. وتكرر جانب من هذه التجربة مع طرح «أنثروبيك»، الذي حمل داخلياً اسم «مشروع لانترن»، لكنه جاء مصحوباً بقائمة أوسع من القيود والتحديات.

وشملت أبرز المشكلات جدولاً زمنياً مضغوطاً شهد تغييرات في اللحظات الأخيرة، وتأخراً في تبادل التوقعات المالية، وموافقات متعجلة على المستندات، فضلاً عن قيود مشددة على المصرفيين، وإجراءات استثنائية للحد من تسريب المعلومات، خصوصاً بعدما نشرت «رويترز» تفاصيل من مسودة طلب الطرح قبل أسابيع من الإعلان الرسمي عنها.



قيود على المصرفيين

ومن بين الشروط التي فرضتها «أنثروبيك» طلبها من الجهات الـ22 المتعهدة بتغطية الطرح تحديد عدد المصرفيين العاملين على الصفقة بأربعة فقط لكل جهة، مع اشتراط أن يكونوا من كبار الموظفين، كما طلبت من بعض كبار المسؤولين في البنوك توقيع مستندات قانونية تمنع أعضاء الفرق الأساسية من العمل مع شركات منافسة، من بينها «أوبن إيه آي» و«كيرسر» و«ديب سيك» و«هاجينج فيس»، لمدة ستة أشهر بعد إدراج الشركة في البورصة.

ويرى مصرفيون ومحامون أن مثل هذه القيود تتجاوز الممارسات المعتادة في عمليات الطرح العام الأولي، إذ تتعامل البنوك عادة مع تضارب المصالح، وتحافظ على سرية بيانات العملاء، لكن فرض قواعد حصرية بهذا الاتساع على مصرفيين أفراد يعد أمراً غير مألوف.

وفي صفقات سابقة بين شركات متنافسة، مثل «أوبر» و«ليفت»، أو «تروليا» و«زيلو»، كان بإمكان البنوك اختيار العمل مع أحد الطرفين. غير أن ضخامة الطرح الذي سعت «أنثروبيك» إلى تنفيذه، وحاجتها إلى تحالف واسع من المؤسسات المالية لجمع التمويل، جعلت فرض قيود على فرق العمل أكثر تعقيداً.

وقال أحد المصرفيين الذين رفضوا توقيع الاتفاق إن العثور على موظفين يمكنهم التعهد بعدم التعامل مع شركات منافسة كان أمراً صعباً، لا سيما أن عدداً من تلك الشركات يدرس بدوره تنفيذ طروحات عامة أو ثانوية.

أما في حالة «سبيس إكس»، فأفاد أشخاص مطلعون على الصفقة بأن فريق إيلون ماسك تدخل في تفاصيل تسويق الأسهم وتحديد المستثمرين المستهدفين، وطلب من بعض البنوك تغطية أحجام طلبات محددة بلغت في حالات معينة مليارات الدولارات، كما قدم توجيهات بشأن طبيعة المستثمرين الذين ينبغي استقطابهم. وأضافوا أن البنوك وافقت على الاكتتاب دون معرفة مسبقة بحجم الرسوم التي ستحصل عليها.



مخاوف التسريب وتشديد الرقابة

وفي محاولة للسيطرة على تسريب المعلومات، اعتمدت «أنثروبيك» منصة إلكترونية باسم «نت رود شو» لمشاركة المستندات مع معظم البنوك المشاركة، بدلاً من ملفات «بي دي إف» التقليدية. وتتيح المنصة تتبع عمليات الاطلاع، بما يشمل هوية من فتح المستند والصفحات التي شاهدها، كما تضمنت الملفات علامات مائية تحمل أسماء المصرفيين الأفراد.

لكن هذه الإجراءات لم تمنع استمرار ظهور معلومات عن الصفقة في وسائل الإعلام، فيما رأى مصرفيون أن استخدام المنصة زاد صعوبة العمل، خصوصاً أنها لا تتيح حفظ نسخ من المستندات.

وتكشف تفاصيل إحدى المراحل عن حجم الضغط الزمني الذي واجهته البنوك؛ فقبل تقديم ملف محدث إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يتضمن النطاق السعري للأسهم، وإطلاق عملية التسويق في العاشر من نوفمبر، أرسلت شركة محاماة تعمل على الصفقة ملفاً إلى البنوك بشأن بيع الأسهم في كندا، قبل أن تطلب منها تجاهله برسالة لاحقة. وبعد ذلك، أُرسل الملف الصحيح عبر منصة «نت رود شو» قرابة الثانية صباحاً بتوقيت نيويورك، مع منح البنوك بضع ساعات فقط للموافقة عليه قبل تقديمه إلى الهيئة.



نفوذ الشركات يتعزز

ولا تقتصر أوجه الاختلاف على إدارة المعلومات والفرق المصرفية؛ إذ تفاوضت «سبيس إكس» و«أنثروبيك» أيضاً على عدم دفع عمولات لمتعهدي التغطية مقابل الأسهم الإضافية التي تباع بموجب خيار التخصيص الزائد المعروف باسم «جرين شو». واعتبر جاي ريتر، الأستاذ الفخري بجامعة فلوريدا والباحث في الطروحات العامة الأولية، أن الشركتين امتلكتا قوة سوقية مكّنتهما من فرض شروط مختلفة عن المعتاد، مستبعداً أن تتمكن معظم الشركات الأخرى من الحصول على شروط مماثلة.

ورغم تحفظ بعض المصرفيين، فإن الطلب القوي على أسهم الشركتين جعل البنوك والمستثمرين أكثر استعداداً لقبول هذه الشروط. فقد تجاوز الطلب على الأسهم المعروضة في الطرحين حجم المعروض بعدة مرات، ما سهّل على متعهدي التغطية تسويق الأوراق المالية وجمع التمويل المستهدف.

لكن أداء السهمين بعد الإدراج اتخذ مسارين مختلفين؛ إذ صعد سهم «سبيس إكس» إلى ذروة بلغت 201.80 دولار في 16 يونيو، قبل أن ينخفض دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً للمرة الأولى في منتصف يوليو. أما أسهم «أنثروبيك»، فارتفعت 17 % في يوم التداول الأول، قبل أن تغلق منخفضة 8.5 % يوم الجمعة، في ظل موجة بيع واسعة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التطورات اتساع النفوذ التفاوضي لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي باتت تستفيد من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي لجذب رؤوس الأموال وفرض شروطها على المؤسسات المالية. ومع ترقب طروحات محتملة لشركات أخرى، من بينها «أوبن إيه آي»، تبدو العلاقة بين شركات التكنولوجيا وبنوك الاستثمار أمام مرحلة جديدة، تتقدم فيها الشركات صاحبة الأصول التقنية الأكثر طلباً إلى موقع أكثر قوة في تحديد قواعد الصفقات وشروطها.