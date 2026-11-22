يتوقع خبراء أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة عالميا في الصادرات العام الجاري مع تجاوز تريليون دولار أمريكي سنويا لأول مرة، إلا أنه في حال استبعاد قطاع أشباه الموصلات، يتراجع تصنيفها إلى المركز الثامن، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام 3ر595 مليار دولار لتحتل المرتبة الخامسة بعد الصين (52ر2 تريليون دولار) والولايات المتحدة (43ر1 تريليون دولار) وألمانيا (11ر1 تريليون دولار) وهولندا (7ر627 مليار دولار).

وتقدر وزارة التجارة والصناعة والموارد أن البلاد تفوقت على هولندا بفضل التسارع الحاد في نمو الصادرات بعد شهر يوليو، وعلى وجه الخصوص، سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا شهريا قدره 9ر120 مليار دولار في سبتمبر.

وتجاوزت صادرات البلاد تريليون دولار في 19 نوفمبر الجاري، لتصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات لهذا العام إلى 17ر1 تريليون وون لتحتل المرتبة الرابعة عالميا، متفوقة على هولندا.