تراجعت شركة إنفيديا، محور ​تداولات الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ‌ستريت الأمريكية، ​خلف ألفابت الشركة الأم لجوجل لتصبح رابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أدت موجة بيع مطولة لأسهم الشركة المصنعة ⁠للرقائق الإلكترونية إلى إعادة ترتيب المراكز الأولى في تصنيفات القيمة السوقية.

ويأتي التراجع بعد أيام ‌من صدور أول تقرير أرباح لشركة إنفيديا منذ استقالة ​المؤسس المشارك ‌جنسن هوانج، ​والذي فشل في تهدئة مخاوف ⁠المستثمرين بشأن القيادة واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ويسلط تراجع إنفيديا في تصنيفات القيمة ​السوقية ⁠الضوء ⁠أيضاً على تحول داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ينجذب المستثمرون نحو الشركات التي تجمع بين ⁠الاستثمار المكثف فيه وبين تدفقات الإيرادات الراسخة من الخدمات السحابية والبرمجيات.

وظلت شركة أبل التي ينظر إليها على أنها أقل تعرضا لقطاع الذكاء الاصطناعي، في الصدارة ‌بفارق كبير بقيمة سوقية 5.08 تريليونات دولار.

وأظهرت بيانات ​مجموعة بورصات لندن احتلال شركة مايكروسوفت المرتبة الثانية بقيمة 3.72 تريليونات دولار، تليها شركة ألفابت بقيمة 3.44 تريليونات دولار.

وكان سهم إنفيديا انخفض في أحدث تداولات 3 % ليهبط بقيمة الشركة السوقية إلى 3.4 تريليونات دولار، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض ‌أسبوعي سابع على التوالي، وهي أطول ‌سلسلة خسائر منذ 2008.