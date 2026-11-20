

واصل الذهب موجة ​بيع حادة، اليوم الجمعة، إذ يحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ ‌أكثر من ​عام، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 8 أشهر، بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة، الشهر المقبل.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 3576.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2025 عند 3513.54 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، ومنذ بداية الأسبوع، تراجع المعدن النفيس بنحو 8 %، في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌2.9 % إلى 3577.60 دولاراً.

وقال توني سيج، الرئيس التنفيذي لكريتيكال ميتالز: «يتعرض الذهب لضغوط جديدة بسبب توقعات تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، والتي ترفع العوائد ‌الحقيقية والدولار، وترفع التكلفة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر ‌عائداً. كما أن موجة البيع المستمرة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدفع ‌أيضاً إلى بعض عمليات التصفية ‌الاضطرارية لمراكز الذهب لتغطية الخسائر في قطاعات أخرى».

وتسارعت وتيرة عمليات البيع بعد أن انضمت آنا ​بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي ‌في فيلادلفيا، إلى ​غيرها من صانعي السياسات في التحذير من ⁠مخاطر التضخم التي قد تستدعي رفعاً آخر لأسعار الفائدة، ما عزز توقعات رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة مجدداً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، فإن الأسواق ⁠تتوقع بنسبة 99.3 % ⁠رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 42.41 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.3 % إلى 1313.20 دولار، ‌وتراجع البلاديوم 1.5 % إلى 896 دولاراً. واتجهت المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني ​على التوالي.

وقال سيج: «تنخفض أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بالتوازي مع الذهب، فيما يرجع بالأساس إلى نفس العوامل الكلية. وعادة ما تكون الفضة أكثر تقلباً، وزادت حدة هذا التحرك خلال الأسبوع. كما أن البلاتين والبلاديوم شديدا التأثر بالمخاوف المتعلقة ​بالنمو التي تصاحب تشديد السياسة النقدية».