تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات ​اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن فشل الاكتتاب العام الضخم لشركة أنثروبيك في تحسين ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

وخلال التعاملات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 % إلى 631.89 نقطة، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تزيد على 4.5 %، وهي الأكبر منذ التراجع 5.5 % في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس.

وتصدر المؤشر داكس ‌الألماني، الذي انخفض 1.3 %، الخسائر في أوروبا مع استمرار إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبلغت قيمة ‌شركة أنثروبيك، التي بدأ تداول أسهمها بعد إغلاق الأسواق ‌الأوروبية، حوالي تريليوني دولار في أول يوم ‌تداول لها في بورصة ناسداك ‌أمس الخميس، ما يمثل علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويختبر إقبال المستثمرين ​على هذه التكنولوجيا.

ومع ‌ذلك، تلاشى ​الحماس الذي بثه هذا الطرح ⁠مع استمرار التداول، إذ بقيت تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد مناسبة.

وتراجعت ​الأسهم ⁠المرتبطة بقطاع الرقائق ⁠الإلكترونية، مثل أسهم شركة إيه.إس.إم.إل وشركة إيه.إس.إم وأيضاً إنفنيون، بأكثر من 4 %.

وانخفض سهم فالوريك 12.5 % بعد أن ⁠أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة لأنابيب الصلب عن انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الثالث 26 %، مشيرة إلى تأثير حرب إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

وهوى سهم يوبيسوفت الفرنسية لألعاب الفيديو 8.9 %، بعد أن أعلنت عن صافي ‌حجوزات للربع الثاني أقل من التوقعات، وأصدرت توقعات أضعف من المتوقع للربع ​الحالي.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأرقام الأولية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات ​جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية ‌للمنطقة.