تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه ​نحو تسجيل انخفاض أسبوعي وسط تدفق الصادرات من الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتاً، بما يعادل 1 %، إلى 91.03 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 1.40 دولار أو 1.7 % إلى 81.81 دولاراً للبرميل، في حين انخفض عقد يناير الأكثر نشاطاً 83 سنتاً، ⁠بما يعادل 1 % إلى 81.61 دولاراً.

ومن المتوقع أن يسجل خام برنت انخفاضاً أسبوعياً 5 %، في حين من المتوقع أن ينخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنحو 8 %، مع تزايد توقعات تسجيل فائض في الإمدادات مع عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق ‌هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب تقريباً، وستكون هذه ثالث خسائر أسبوعية للخامين القياسيين.

آمال اتفاق

وقال ألدو سبانجر، المحلل في بنك بي.إن.بي باريبا: «نشهد هذا الأسبوع تدفقات تصدير قوية نسبياً من الشرق الأوسط. ويتردد أيضاً أنه ما دام الحوار ‌مستمراً، فربما يكون هناك اتفاق قيد الإعداد».

وأضاف «الأسعار مناسبة إذا اعتقدنا أن هذا ‌الخطر الجيوسياسي لن يعود. أنا لست من أولئك الذين يعتقدون أن الأمر انتهى... أتوقع على الأرجح ‌انتعاشاً».

وقال محللو ⁠مجموعة يو.أو.بي في مذكرة للعملاء: إن الهجمات الإيرانية المتصاعدة على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز «بمعدل بلغ هجوماً واحداً تقريباً يومياً في نوفمبر»، لا تزال تضيف علاوة مخاطر جيوسياسية ملموسة إلى السوق.

وسيعقد وزراء أوبك+ سلسلة ​من الاجتماعات في 29 ⁠نوفمبر لتحديد سياسة ⁠الإنتاج لعام 2027. وتتألف المجموعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

الطلب العالمي

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط ⁠والغاز عالمياً، وربما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4 % بحلول 2035 إذا ما سارعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالتحول إلى استخدام الكهرباء وأنواع وقود بديلة وتحسين الكفاءة للتعامل مع التداعيات.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون أن يؤثر التراجع في أسواق الأسهم بالسلب على أسعار النفط، إذ انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي ‌لها منذ عام 2020.

وقال محللو بنك ساكسو في مذكرة: «لا يزال اضطراب الإمدادات يشكل خطراً، لكن المخاوف المتعلقة بالطلب على المدى القريب ​المرتبطة بتراجع تداولات الذكاء الاصطناعي والمزاج العام المتسم بتجنب المخاطرة يؤثر سلباً على الأسعار».